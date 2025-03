Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak powietrzny na drugie co do wielkości miasto Ukrainy. W Charkowie drony uderzyły w domy i bloki mieszkalne, raniąc co najmniej 8 osób. W mieście słychać było kilkanaście eksplozji.

Charków atakowany dronami przez Rosjan / AA/ABACA/Abaca / East News W późnych godzinach wieczornych siły rosyjskie rozpoczęły powietrzny atak na Charków. Lokalnie urzędnicy twierdzą, że uderzenia spowodowały duże uszkodzenia w centrum miasta, a z ogniem w gruzach budynków walczą obecnie strażacy. Burmistrz miasta Igor Terekow przekazał, że naliczono co najmniej 12 wrogich dronów, które zaatakowały miasto. W Charkowie uszkodzone zostały wielopiętrowe budynki mieszkalne, a według wstępnych informacji zniszczono również jeden z obiektów infrastruktury cywilnej. Szef obwodowej administracji wojskowej Oleg Sinegubow poinformował, że w ataku ranne zostały dzieci - 14-letnia dziewczynka i 5-letni chłopiec. Charków opierał się siłom okupacyjnym od początku rosyjskiej pełnej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku, ale był wielokrotnie atakowany przez drony i rakiety, zwłaszcza od momentu, gdy Moskwa zmieniła swoje cele, kierując wzrok na wschodnią część Ukrainy. Zobacz również: Trump nakłada nowe cła. Uderzą głównie w Niemcy

