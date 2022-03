Niedziela jest jedenastym dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainie. W nocy wciąż ostrzeliwany był Charków. Podjęto kolejną próbę negocjacji w sprawie korytarza humanitarnego z miasta. "Jak Bóg da, będzie korytarz w niedzielę" – przekazał szef delegacji Ukrainy. Mer Mariupola Wadym Bojczenko poinformował zaś, że wciąż 400 tys. mieszkańców Mariupola pozostaje w rosyjskiej blokadzie po przerwaniu ewakuacji miasta. Najnowsze informacje na temat sytuacji na Ukrainie 6.03. 2022 r. znajdziecie w naszej relacji.

Szczątki zestrzelonego rosyjskiego samolotu w Czernihowie / State Emergency Service press service / HANDOUT / PAP/EPA

Ukraina walczy z Rosją. Nocne naloty na Charków [RELACJA 06.03.2022 cz.1]

Siły ukraińskie zestrzeliły od początku inwazji 44 rosyjskie samoloty i 44 śmigłowce - poinformowały w sobotę wieczorem siły powietrzne Ukrainy. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

W nocy z soboty na niedzielę wciąż ostrzeliwany był Charków. Rosjanom nie udała się ofensywa w okolicach Bałaklii. CZYTAJ WIĘCEJ>>>>

400 tys. mieszkańców ukraińskiego Mariupola pozostaje w rosyjskiej blokadzie po przerwaniu ewakuacji miasta - poinformował mer Mariupola Wadym Bojczenko w ukraińskiej telewizji. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

11:16

W szczecińskim oddziale Związku Ukraińców w Polsce trwa organizowanie pomocy dla naszych wschodnich sąsiadów. Bez przerwy trwa przeładunek, sortowanie i przygotowanie darów do dalszego transportu.

11:12

Żołnierze rosyjscy usiłują zająć miasto Izium w obwodzie charkowskim, ale siły ukraińskie stawiają im odpór - poinformował w niedzielę sztab ukraińskich sił zbrojnych działających na terenie Donbasu.

11:06

Liczba uchodźców z Ukrainy przekroczyła 1,5 mln - informuje ONZ.

11:05

Przed Białym Domem ma się dziś odbyć duża manifestacja poparcia dla Ukrainy. Prawdopodobnie największa z tych jakie miały tu miejsce od inwazji na Ukrainę - informuje amerykański korespondent RMF FM.

11:03

Premier Izraela Naftali Bennett rozmawiał dziś przez telefon z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. Szczegóły nie są znane.

Politycy rozmawiali także wczoraj, po tym jak izraelski premier spotkał się z rosyjskim prezydentem.

10:56

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdziła "kilka" ataków na placówki zdrowia na Ukrainie i bada dalsze - poinformował w niedzielę na Twitterze dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ataki te kosztowały życie wielu ludzi; są też liczni ranni - dodał.



"Ataki na placówki ochrony zdrowia i personel medyczny łamią ich neutralność i są pogwałceniem międzynarodowego prawa humanitarnego" - zaznaczył szef WHO.

10:50

Wojska rosyjskie uniemożliwiły pracę w 34 szpitalach na Ukrainie - powiedział w niedzielę minister zdrowia Wiktor Laszko na antenie telewizji Ukraina-24.

10:43

W naszym wagonie było pięćset osób, a pociągi do Kijowa mijaliśmy puste- relacjonuje PAP 37-letnia Alina spod Umania, która na co dzień jest nauczycielką wychowania fizycznego. W sobotę dotarła do punktu recepcyjnego w Hrubieszowie.



Zaznacza, że w centrum Ukrainy jest spokojnie, ale mąż przekonał ją tym, żeby lepiej uciekli, póki jest taka możliwość. "Dzieci nie rozumiały, dlaczego musimy wyjechać. Tłumaczyłam, że chodzi o ich życie" - mówi zapłakana Alina.

Kobiety i dzieci podróżujące pociągiem ze Lwowa na Ukrainie do polskiego Przemyśla / MIGUEL A. LOPES / PAP/EPA

10:40

Polonia w Belgi pomaga Ukrainie i uchodźcom w Polsce. Nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska - Borginon odwiedziła centrum logistyczne organizacji "Sztab Pomocy Belgia", który organizuje pomoc.

/ Katarzyna Szymańska-Borginion / RMF FM

/ Katarzyna Szymańska-Borginion / RMF FM

/ Katarzyna Szymańska-Borginion / RMF FM

10:34

63 500 uciekających przed wojną osób z różnych regionów Ukrainy zakwaterowano w obwodzie lwowskim od początku rosyjskiej agresji - poinformowały władze obwodu na swojej stronie internetowej.



Według stanu z soboty w obwodzie udało się udostępnić ponad 80 tys. miejsc do zakwaterowania uchodźców.

Ukraińcy siedzą razem w ośrodku dla uchodźców, który został zorganizowany w Akademickim Teatrze im. Lesi Kurbasy we Lwowie / MYKOLA TYS / PAP/EPA

10:23

Ukraińskie władze negocjują zorganizowanie ewakuacji ludności z podkijowskich miasteczek Hostomel i Bucza, gdzie od kilku dni trwają zacięte walki - poinformował w niedzielę doradca administracji prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz, cytowany przez portal Ukraińska Prawda.



Dodał, że w Hostomlu i Buczy wojska ukraińskie wycofały się na nowe pozycje, aby nie stwarzać zagrożenia dla cywilów.

10:15

We Lwowie od kilku dni trwa akcja zabezpieczania ważnych dla miasta zabytków. Kyiv Post publikuje zdjęcie, na którym widać, jak wyniesiony z katedry ormiańskiej posąg Jezusa Chrystusa, chowany jest w bunkrze. Jak dodaje gazeta, posąg ostatni raz ze świątyni usunięty został w czasie II wojny światowej.

10:02

215 dzieci - od brzdąców do nastolatków - ewakuowano z sierocińca w leżącym na południowo-wschodniej Ukrainie Zaporożu, w okolicach którego rosyjskie oddziały przejęły największą w Europie elektrownię atomową.

Dzieci wraz z opiekunami przyjechały w sobotę do Lwowa po 24-godzinnej podróży pociągiem. Później ruszyły do Polski.

09:50

Ponownie zostanie podjęta próba ewakuacji cywilów z oblężonego miasta - informuje Reuters, cytując władze Mariupola. Akcja ma rozpocząć się o godzinie 12 lokalnego czasu. Zawieszenie broni, które umożliwi ewakuację, ma potrwać do 21.

09:35

Trzy osoby zostały ranne w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na lotnisko w Starokonstantynowie w obwodzie chmielnickim - poinformowały w niedzielę władze obwodu na Facebooku.



Szef władz obwodu Serhij Hamalij przekazał, że trwa szacowanie strat oraz próba ustalenia, ile rakiet trafiło w lotnisko.

09:32

Wojska rosyjskie na Ukrainie atakują gęsto zaludnione tereny, by złamać morale ludności; to taktyka, którą Rosjanie stosowali wcześniej w Czeczenii i w Syrii - informuje w niedzielę brytyjskie ministerstwo obrony w aktualizacji wywiadowczej.



Jednak - jak przekazano w brytyjskim komunikacie - "skala oporu Ukraińców nadal zaskakuje Rosjan".

09:25

Ponad 11 tys. żołnierzy rosyjskich zostało zabitych na Ukrainie od początku rosyjskiej agresji - poinformował w niedzielę sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Oprócz tego siły rosyjskie straciły 285 czołgów, 985 transporterów opancerzonych, 109 systemów artyleryjskich, 50 wyrzutni rakietowych, 21 systemów obrony przeciwlotniczej, 44 samoloty, 48 śmigłowców, 447 pojazdów wojskowych, 2 łodzie motorowe, 60 cystern z paliwem oraz 4 samoloty bezzałogowe - wyliczono w komunikacie



09:18

Od początku agresji Rosji na Ukrainę do Polski przybyło 922,4 tys. uchodźców - poinformowała w niedzielę Straż Graniczna.

Według danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, większość osób, które przybywają do Polski, to obywatele Ukrainy. Wśród uciekających przed wojną są też Polacy, a także obywatele Uzbekistanu, Białorusi, Indii, Nigerii, Algierii, Maroka, Afganistanu, Pakistanu, USA czy Rosji.

09:10

Rada Miejska miasta Mariupol ogłosiła ewakuację ludności cywilnej na godzinie 12:00 miejscowego czasu - informuje Reuters.

/ Grafika RMF FM

09:03

Państwowa Agencja Atomistyki nie notuje żadnych niepokojących wskazań aparatury pomiarowej systemu monitoringu radiacyjnego - poinformowała w niedzielę PAA.



Z informacji przekazywanych przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej oraz władze Ukrainy wynika, że teren Zaporoskiej Elektrowni Atomowej jest pod kontrolą sił rosyjskich, natomiast działaniem elektrowni steruje jej ukraiński personel. Z sześciu reaktorów działają tylko dwa. Działa też monitoring, nie stwierdzono podniesionego poziomu promieniowania.

09:00

Jedna osoba zginęła, a dwie odniosły obrażenia w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na miasto Korosteń w obwodzie żytomierskim Ukrainy - poinformowało Radio Swoboda, powołując się na Państwową Służbę ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.



"Zniszczono 10 prywatnych budynków mieszkalnych, przy czym w jednym z nich wybuchł pożar. Z pomieszczenia w piwnicy uratowano pięcioro dzieci" - podała Służba.

08:53

Rosjanie o poranku ostrzeliwali Hostomel w obwodzie kijowskim. Po ataku płonęły domy i budynki gospodarcze.

08:50

Stacje kijowskiego metra w nocy służą, jako schron dla mieszkańców. W ciągu dnia metro działa w normalnym trybie.

08:47

Jedna osoba zginęła, a dwie odniosły obrażenia w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na miasto Korosteń w obwodzie żytomierskim Ukrainy - poinformowało Radio Swoboda, powołując się na Państwową Służbę ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

08:42

Nexta publikuje zdjęcia z Charkowa. Widac na nich kompletnie zniszczony po rosyjskim bombardowaniu miejscowy targ.

08:37

Rada Bezpieczeństwa narodowego i Obrony Ukrainy stworzyła stronę internetową umożliwiającą odszukanie rosyjskich jeńców na Ukrainie. Za pośrednictwem strony Okupant ОКУПАНТ (invaders-rf.com) krewni i bliscy jeńców mogą skontaktować się z przedstawicielami Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz zapowiedział otwarcie w kraju obozów jenieckich.

08:33

Według lokalnych mieszkańców, na których powołuje się Ukraińska Prawda w Buczy Rosjanie nie pozwalają mieszkańcom opuszczać schronów. Portal opisuje przypadek wtargnięcia rosyjskich żołnierzy na prywatna posesję, gdzie mieli oni rozstrzelać 69-letniego mężczyznę, a jego żonie kazali "siedzieć w domu i nie wychodzić".

Portal publikuje zdjęcia zniszczonej miejscowości. Wróg bezlitośnie strzela, zabija nawet dzieci - informuje, powołując się na informacje z rady miasta.

08:26

Siły zbrojne Ukrainy poinformowały o aktualnej sytuacji na różnych odcinkach walk z Rosjanami.



Na kierunku donieckim główne wysiłki wojskowe Ukraińców koncentrują się na obronie miasta Mariupol. Na kierunku słobodzkim (wschodnim) i taurydzkim (południowym) toczą się walki. Ukraińcy zatrzymali kolumny wroga, które próbowały posuwać się w rejon Dniepropietrowska od strony Bałakliji.



Na kierunku siewierskim (północnym wschodzie) wciąż trwa obrona Czernihowa. Na Wołyniu przygotowywana jest strefa operacyjna wzdłuż granicy państwowej. Trwa obrona portów morskich na Morzu Czarnym, a w rejonie Mikołajowa na południu Ukrainy zdobyto "dużą liczbę transporterów opancerzonych i pojazdów kołowych".

08:22

Bronimy Mariupola na południu Ukrainy i Czernihowa na północy kraju - informuje sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w opublikowanym w niedzielę rano komunikacie.



"Wróg ponosi straty i dlatego nieustannie stara się unikać bezpośredniego kontaktu ogniowego z oddziałami" ukraińskimi - przekazano w podsumowaniu sytuacji operacyjnej.

08:20

Ratownicy w sobotę i niedzielę kontynuowali akcję po bombardowaniu osiedli w Charkowie.

Obecnie przebywanie w rejonie Sołtywki Północnej jest niezwykle niebezpieczne. Mieszkańcy tej dzielnicy masowo opuszczają swoje domy z powodu ciągłego ostrzału - informują służby.

08:14

15 domów zostało zniszczonych w Owruczu w obwodzie żytomierskim po uderzeniu rakiety.

08:10

Okupanci, którzy zerwali ewakuacje mieszkańców Mariupola, faktycznie wzięli całe miasto do niewoli - oznajmił mer Mariupola Wadym Bojczenko w ukraińskiej telewizji.

08:02

Od początku rosyjskiej inwazji do obrony terytorialnej przystąpiło 100 tys. Ukraińców - podał w niedzielę portal RBK, powołując się na oświadczenie Gwardii Narodowej w serwisie Facebook.



Po zakończeniu wojny obrona terytorialna stanie się częścią systemu obronnego Ukrainy, zapowiedziano.

07:55

Nie ma możliwości ewakuowanie ludzi z Buczy i Hostomla - podkijowskich miast, o które od kilku dni toczą się zacięte walki - poinformował w niedzielę szef władz obwodu kijowskiego Ołeksij Kułeba, cytowany przez portal Ukraińska Prawda. "Niestety bez zawieszenia broni ewakuacja ludzi z Buczy i Hostomla jest niemożliwa. Trwają tam walki" - powiedział Ołeksij Kułeba.

W miejscowościach tych położonych na północny zachód od ukraińskiej stolicy ma też dochodzić do rozstrzeliwania cywilów.

07:46

Siły ukraińskie zestrzeliły od początku inwazji 44 rosyjskie samoloty i 44 śmigłowce - poinformowały w sobotę wieczorem siły powietrzne Ukrainy.

07:42

"Przeprowadziłem rozmowę telefoniczną z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem. Zgodziliśmy się, że Rosja powinna natychmiast wstrzymać ogień i umożliwić otworzenie korytarzy humanitarnych w celu ewakuacji cywilów. Zaapelowałem do ONZ o zwiększenie pomocy humanitarnej dla Ukrainy" - napisał Kułeba w sobotę wieczorem na Twitterze.

07:33

3 tysiące amerykańskich ochotników gotowych jest przyjechać do Ukrainy wesprzeć tamtejsze wojsko w walce. Chcą dołączyć "legia cudzoziemskiej" - donosi The Voice of America.

Wśród chętnych są weterani działań bojowych w Iraku.

07:22

400 tys. mieszkańców ukraińskiego Mariupola pozostaje w rosyjskiej blokadzie po przerwaniu ewakuacji miasta - poinformował mer Mariupola Wadym Bojczenko w ukraińskiej telewizji.



Okupanci, którzy zerwali ewakuacje mieszkańców Mariupola, faktycznie wzięli całe miasto do niewoli - oznajmił Bojczenko.

07:20

Rosja planuje zdobyć zaporę elektrowni wodnej w Kaniowie - poinformowała niemiecka agencja prasowa DPA powołując się na raport sztabu generalnego sił zbrojnych Ukrainy.



Zapora znajduje się około 150 kilometrów na południe od Kijowa na rzece Dniepr.

07:14

Szef delegacji Ukrainy uczestniczącej w rozmowach z Rosją Dawid Arakhamia wyraził nadzieję na rychłe utworzenie korytarza humanitarnego z Charkowa - podała niemiecka agencja prasowa DPA powołując się na komentarz ukraińskiego polityka na Facebooku. "Jak Bóg da, będzie korytarz w niedzielę" - napisał Arakhamia.