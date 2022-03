W poniedziałek odbędzie się trzecia tura rozmów ukraińsko-rosyjskich - poinformował wpływowy ukraiński deputowany Dawyd Arachamija. Tymczasem rosyjska armia kontynuuje ataki rakietowe i bombowe na Mariupol, Wołnowachę i inne miasta, łamiąc ustalenia w sprawie korytarzy humanitarnych i ignorując apele organizacji międzynarodowych - oświadczyło ukraińskie MSZ. Nie udało się z tego powodu otworzyć korytarzy humanitarnych. Ukraińskie władze poinformowały także, że siły rosyjskie zostały wyparte z Mikołajowa. Z kolei czterech żołnierzy Gwardii Narodowej Ukrainy zginęło w wyniku zbombardowania przez siły rosyjskie obozu wojskowego w Charkowie. Najnowsze informacje o rosyjskim ataku na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji.

Żołnierz w Kijowie

- Rosyjska armia kontynuuje ataki rakietowe i bombowe na Mariupol, Wołnowachę i inne miasta, łamiąc ustalenia w sprawie korytarzy humanitarnych i ignorując apele organizacji międzynarodowych - oświadczyło ukraińskie MSZ.

- W Polsce jest już prawie 800 tysięcy uchodźców z Ukrainy. Tylko ostatniej doby do Polski wjechało 106 tysięcy osób.

- Wojsko ukraińskie podaje, że od początku agresji rosyjskiej na ich kraj, w walkach zginęło już ponad 10 tysięcy Rosjan.

- Ukraińcy odzyskali kontrolę nad Zaporoską Elektrownią Atomową, ale Rosjanie cały czas przebywają na jej terenie.

- Straż Graniczna poinformowała po południu, że od początku ataku Rosji na Ukrainę do Polski przybyło 827,6 tys. uchodźców.

- Ukraińskie władze poinformowały, że siły rosyjskie zostały wyparte z Mikołajowa. "Do niewoli czterech rosyjskich zwiadowców" - przekazano.

- Dwa rosyjskie samoloty bojowe zostały zestrzelone w sobotę nad obwodem odeskim na południu Ukrainy. Ich pilotów wzięto do niewoli - poinformował szef władz regionu.

- Trzecia tura rozmów ukraińsko-rosyjskich odbędzie się w poniedziałek - poinformował wpływowy ukraiński deputowany Dawyd Arachamija.

- Rozbito kolumnę wojsk rosyjskich pod Irpieniem - poinformowała agencja Interfax-Ukraina.

- Wołodymyr Zełenski rozmawiał z prezydentem USA Joe Bidenem. Wśród tematów znalazły się kwestie bezpieczeństwa, wsparcie finansowe dla Ukrainy oraz kontynuacja sankcji wobec Rosji.

06:18

Rosja planuje zdobyć zaporę elektrowni wodnej w Kaniowie - poinformowała niemiecka agencja prasowa DPA powołując się na raport sztabu generalnego sił zbrojnych Ukrainy.

Zapora znajduje się około 150 kilometrów na południe od Kijowa na rzece Dniepr.



05:58

To była kolejna niespokojna noc w Charkowie. W mieście doszło do kolejnych nalotów, płoną kolejne budynki.

05:31

Szef delegacji Ukrainy uczestniczącej w rozmowach z Rosją Dawid Arakhamia wyraził nadzieję na rychłe utworzenie korytarza humanitarnego z Charkowa - podała niemiecka agencja prasowa DPA powołując się na komentarz ukraińskiego polityka na Facebooku.

05:19

Prezydent Joe Biden rozmawiał w sobotę wieczorem czasu lokalnego o sytuacji na Ukrainie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, poinformował Bialy Dom. Amerykański lider z zadowoleniem przyjął decyzje firm Visa i Mastercard o zawieszeniu działalności w Rosji.

"Prezydent Biden zaznaczył, że jego administracja zwiększa pomoc w zakresie bezpieczeństwa, pomocy humanitarnej i gospodarczej dla Ukrainy i ściśle współpracuje z Kongresem w celu zapewnienia dodatkowych funduszy" - czytamy w komunikacie Białego Domu.

05:03

Burmistrz Mariupola Wadym Bojczenko w wywiadzie udzielonym ukraińskiej telewizji stwierdził, że to położone na południu Ukrainy miasto portowe jest w stanie "blokady humanitarnej" - poinformowała niemiecka agencja prasowa DPA.

Wojska rosyjskie odcięły wszystkie 15 linii energetycznych doprowadzonych do miasta. Jak powiedział mer, miasto nie ma prądu już od pięciu dni. Nie działa też łączność komórkowa.

02:03

Rumuńska spółka kolejowa CFR zawarła w sobotę wieczorem porozumienie z Węgierskimi Kolejami Państwowymi (MAV) o zwolnieniu uchodźców z Ukrainy z opłat za bilety kolejowe w Rumunii i na Węgrzech.

02:02

Premier Izraela Naftali Bennett rozmawiał także z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. "Premier Izraela zadzwonił do mnie po spotkaniu z Władimirem Putinem. Kontynuujemy dialog" - napisał Zełenski.

01:55

"Kanclerz (Niemiec Olaf) Scholz spotkał się z premierem Izraela Naftalim Bennettem. Wspólnym celem pozostaje jak najszybsze zakończenie wojny w Ukrainie. Będziemy nad tym pracować z całych sił" - przekazał rzecznik niemieckiego rządu Steffen Hebestreit.

01:42

"To wizyta w ramach solidarności sojuszniczej" - tak planowaną na przyszły tydzień wizytę w Polsce wiceprezydent USA Kamali Harris określił prezydent Andrzej Duda. Według niego wizyty kluczowych amerykańskich polityków służą także wzmocnieniu bezpieczeństwa naszego kraju.

01:34

Mastercard ogłosił, że wstrzymuje wszystkie transakcje na terenie Rosji. W oświadczeniu jako powód podano inwazję Kremla na Ukrainę. "Od ponad tygodnia świat obserwuje wstrząsające i dramatyczne wydarzenia związane z rosyjską inwazją na Ukrainę" - poinformował Mastercard.

"Uwzględniając bezprecedensowy charakter obecnego konfliktu i niepewne otoczenie ekonomiczne - podjęliśmy decyzję o zawieszeniu świadczenia usług w Rosji" - czytamy w oświadczeniu na stronie internetowej firmy.

Karty wydawane przez rosyjskie banki nie będą obsługiwane przez sieć Mastercard. Ponadto każda karta Mastercard wydana poza granicami Rosji nie będzie działać w rosyjskich punktach handlowych ani bankomatach.

01:18

"W ramach ciągłego dialogu odbyłem kolejną rozmowę z prezydentem USA Joe Bidenem. Wśród tematów znalazły się kwestie bezpieczeństwa, wsparcie finansowe dla Ukrainy oraz kontynuacja sankcji wobec Rosji" - poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

01:16

"Bild" informuje, że według najnowszych badań opinii publicznej zdecydowana większość Niemców chce usunięcia byłego kanclerza Gerharda Szroedera z SPD.

Jeśli były kanclerz nie zrezygnuje z najwyższych stanowisk w rosyjskich firmach państwowych, to 75 proc. Niemców poparłoby nawet pozbawienie go kanclerskiej emerytury.

Schröder, który stał na czele niemieckiego rządu w latach 1998-2005, pracuje dla rosyjskich spółek energetycznych Nord Stream 1 i 2 oraz w spółce naftowej Rosnieft. Ma również objąć stanowisko w radzie nadzorczej Gazpromu.

01:04

Wołodymyr Zełenski zaprosił Elona Muska na Ukrainę po zakończeniu wojny.

00:55

Petrochemiczny gigant Shell wydał oświadczenie, po fali krytyki która spłynęła na firmę. Ujawniono bowiem, że mimo brutalnej inwazji wojsk Putina - koncern kupował rosyjską ropę i to... po wyjątkowo niskiej cenie.

"Jesteśmy oburzeni wojną w Ukrainie i jasno wyraziliśmy nasz zamiar zerwania wszelkich wspólnych przedsięwzięć z Gazpromem" - czytamy w komunikacie firmy, która podkreśla, że była zmuszona do zakupu pewnej partii rosyjskiej ropy, by zapewnić ciągłość dostaw.

Jak dodaje - będzie szukała innych źródeł zaopatrzenia, ale "nie da się tego zrobić z dnia na dzień".

Według agencji Reutera - Shell kupując tańsze paliwo zaoszczędził 20 milionów dolarów. Teraz - jak wskazuje spółka - zysk ma zostać przekazany na pomoc Ukrainie.

00:45

Mer Mariupola Wadym Bojczenko informuje, że miasto zostało pozbawione wody i prądu, a 400 tys. mieszkańców miasta jest zakładnikami Rosjan. "Rosja blokuje miasto, nie dopuszcza do utworzenia korytarza humanitarnego" - podkreślił.

00:42

Izrael zamierza w przyszłym tygodniu otworzyć we Lwowie szpital polowy dla ukraińskich uchodźców - poinformował izraelski minister zdrowia Niccan Horowic.

00:23

Tymczasem mer Kijowa Witalij Kliczko pokazał satelitarne terminale internetowe Starlink. Według niego, posłużą one do zapewnienia infrastruktury krytycznej stolicy i jej obrony.

00:21

"Rozmawiałem z Elonem Muskiem. Jestem mu wdzięczny za wspieranie Ukrainy słowami i czynami. W przyszłym tygodniu otrzymamy kolejną partię systemów Starlink dla zniszczonych miast" - napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

00:12

Lwów zabezpiecza zabytki na wypadek ataku Rosjan. Rzeźby owinięte gąbką, folią. Witraże zabite metalowymi płytami - informuje nasz specjalny wysłannik Maciej Sztykiel.

00:02

Także MasterCard zawiesi działalność w Rosji - podaje The Kyiv Independent.

23:51

Prezydent Andrzej Duda przekazał na Twitterze, że rozmawiał dziś z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

23:37

Podczas konferencji prasowej w Kijowie wzięci do niewoli rosyjscy żołnierze zaapelowali do swoich rodaków o zrobienie wszystkiego, co możliwe, aby zakończyć wojnę na Ukrainie.

Rosjanie, zróbcie wszystko, co możliwe, aby zatrzymać tę wojnę. Ani Ukraina, ani Rosja nie potrzebują tej wojny. Tylko Putin potrzebuje tej wojny - powiedział na konferencji prasowej w siedzibie Interfax Ukraina Andriej Czuwatarewski, żołnierz w niewoli, który służył na podstawie kontraktu w obwodzie moskiewskim.

Przeczytaj więcej na ten temat: Rosyjscy jeńcy: Tylko Putin potrzebuje tej wojny

23:36

Władimir Putin musi ponieść porażkę i musi być widoczne, że poniósł porażkę - oświadczył brytyjski premier Boris Johnson przed zapowiedzianymi na nadchodzący tydzień rozmowami w sprawie Ukrainy, wśród których będzie spotkanie z premierami państw Grupy Wyszehradzkiej.

23:28

Visa pracuje nad zatrzymaniem transakcji w Rosji - przekazała firma w komunikacie prasowym.

23:26

"Jestem wdzięczny Ursuli von der Leyen (szefowej Komisji Europejskiej) za ważną decyzję o natychmiastowym przyznaniu prawa pobytu w UE Ukraińcom napływającym do Europy z powodu rosyjskiej agresji" - napisał na Twitterze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

23:23

23:20

Ludzie przed Białym Domem proszą Joe Bidena i innych światowych liderów, by więcej zrobili dla Ukrainy. Chcą ustanowienia strefy zakazu lotów i mocniejszych sankcji - informuje nasz korespondent Paweł Żuchowski.

23:03

Na całym świecie trwają protesty przeciwko rosyjskiej inwazji na Ukrainę. NEXTA publikuje zdjęcia z dzisiejszych akcji w Hamburgu, Rzymie i Paryżu.

22:52

Alarm lotniczy także w Żytomierzu - informuje agencja Ukrinform.

22:46

Alarm lotniczy w Kijowie - informuje agencja informacyjna Ukrinform.

22:44

Polska bezwzględnie potrzebuje dzisiaj pieniędzy z Unii Europejskiej i zrobię wszystko, by trafiło do nas maksimum środków. W przyszłym tygodniu będę rozmawiał z szefową Komisji Europejskiej przewodniczącą KE Ursulą von der Leyen - zapowiedział lider PO Donald Tusk, który był gościem "Newsweek Polska".

22:42

Figurka Jezusa Chrystusa została wyniesiona z katedry we Lwowie w związku z rosyjską inwazją i będzie przechowywana w bunkrze - informuje Ukraińska Prawda.

22:30

22:23

Luksusowe francuskie marki, takie jak LVMH, Kering, Hermes i Chanel, zamykają swoje sklepy i wstrzymują działalność w Rosji z powodu ataku tego kraju na Ukrainę.

22:20

W Charkowie znów potężne eksplozje - podaje Ukraińska Prawda.

22:16

"Kijów jest gotowy do obrony" - informuje NEXTA.

22:02

Mieszkańcy Charkowa informują o odgłosach wystrzałów i wybuchów - informuje Ukraińska Prawda. Płonie wieżowiec.

21:58

W regionie Charkowa Siły Zbrojne Ukrainy zajęły 30 jednostek rosyjskiego sprzętu.

21:56

Dmytro Kułeba spotkał się z Antonym Blinkenem na granicy polsko-ukraińskiej.

21:49

Kolumna wojsk rosyjskich kierująca się na Irpień koło Kijowa została rozbita - podała w sobotę wieczorem agencja Interfax-Ukraina, powołując się na Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Informację tę przekazali funkcjonariusze SBU uczestniczący w walkach.

Przeżył tylko jeden Rosjanin i trafił do szpitala wojskowego w Kijowie - podaje Interfax-Ukraina.

21:43

Putin polecił sporządzić listę krajów, które nałożyły sankcje na Rosję - informuje Ukraińska Prawda.

21:41

W ciągu trzech dni od otworzenia na Tajwanie specjalnego funduszu na pomoc dla Ukrainy zebrano 214 milionów dolarów tajwańskich (7,6 mln USD) - poinformowała tajwańska fundacja Relief Disaster Fund.

21:35

Już niedługo do Polski zacznie przychodzić systematyczna zorganizowana pomoc z całego świata - mówił w TVP ambasador Polski przy ONZ Krzysztof Szczerski.

21:33

Departament Stanu USA wydał nowe ostrzeżenie dla Amerykanów przebywających w Rosji, radząc im natychmiastowe opuszczenie tego kraju m.in. w związku z możliwym nękaniem przez rosyjskie władze. Na lotnisku w Moskwie zatrzymano w środę amerykańską koszykarkę Brittney Griner.

21:19

Siły ukraińskie zestrzeliły w sobotę, dziesiątym dniu rosyjskiej inwazji, dwa samoloty, pięć śmigłowców i jeden bezzałogowiec nieprzyjaciela - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Pod Browarami rosyjskie oddziały atakowano z powietrza.

21:10

Bank centralny Rosji wprowadził kolejne ograniczenie dla banków na rynku walutowym. Zmniejszył dozwoloną miesięczną kwotę przelewów za granicę do 5 tys. USD dla osób fizycznych na rzecz małżonków i bliskich krewnych - informuje portal dziennika "Kommiersant".

20:58

W Kijowie odbyła się konferencja prasowa ze schwytanymi okupantami.

20:55

W Rostowie nad Donem, na południu Rosji, rozlokowano sztab firmy najemniczej zwanej grupą Wagnera - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Obwód rostowski, którego głównym miastem jest Rostów, graniczy z Ukrainą.

20:52

Bracia Kliczko chcą pozostać w Kijowie i kontynuować walkę z wojskami rosyjskimi. "Zostajemy tutaj i będziemy walczyć" - powiedzieli w wywiadzie dla "Welt am Sonntag" mer Kijowa Witalij i jego brat Wołodymyr.

20:51

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zachęcał w sobotę wieczorem swoich rodaków do walki i wypędzania rosyjskich wojsk z ukraińskiej ziemi.

"Trzeba walczyć. Za każdym razem, gdy jest taka możliwość trzeba wychodzić na ulice i wypędzać zło z naszych miast, z naszej ziemi" - powiedział ukraiński przywódca w kolejnym orędziu, odnosząc się do organizowania oporu cywilnego wobec Rosjan.

20:37

Czterech żołnierzy Gwardii Narodowej Ukrainy zginęło w sobotę w wyniku zbombardowania przez siły rosyjskie obozu wojskowego w Charkowie. Władze informują o "brutalnych bombardowaniach" infrastruktury cywilnej w mieście.

20:22

To możliwe, że prezydent Rosji Władimir Putin trafi do więzienia za zbrodnie na Ukrainie, chcę go zobaczyć za kratkami - powiedział w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika "The Mirror" Benjamin Ferencz, ostatni żyjący prokurator Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze.

20:20

Hakerzy z grupy Anonymous "uśmiercili" stronę internetową Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

20:08

Od początku rosyjskiej inwazji opuściło Ukrainę ponad 1,45 mln osób - podał w sobotę "Wall Street Journal", powołując się na źródła ONZ. Chwaląc Polskę za pomoc sąsiadowi dziennik nazwał ten exodus największym i najszybszym przemieszczeniem ludzi od II wojny światowej.

20:05

Kijów przygotowuje się do obrony miasta. Zdjęcia z centrum ukraińskiej stolicy.

20:04

Rosja jest uważana za światową potęgę, ale zaawansowane technologicznie siły zbrojne na Zachodzie są skuteczniejsze od jej armii - powiedział portalowi RND generał Hans-Lothar Domroese, były szef Sojuszniczego Dowództwa Sił Połączonych NATO w Brunssum.

19:56

W wyniku rosyjskiego ostrzału w nocy z czwartku na piątek pojawił się ogień na terenie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w Enerhodarze. Teraz pojawiło się nagranie ze sterowni elektrowni z chwili zdarzenia.

"Natychmiast wstrzymajcie ogień. Zagrażacie bezpieczeństwu całego świata" - słychać na nagraniu.

19:48

Zniszczony kompleks sportowy w Charkowie.

19:43

NEXTA informuje o dwóch eksplozjach, które miały miejsce w Biełgorodzie. To rosyjskie miasto.

19:41

W związku z tysiącami ukraińskich uchodźców, którzy codziennie przybywają do Berlina, burmistrz miasta Franziska Giffey wezwała rząd Niemiec do udzielenia stolicy pilnej pomocy. "Przyjmowanie ludzi z Ukrainy to zadanie narodowe" - powiedziała polityk SPD agencji dpa.

19:38

19:37

Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba powiedział, że oczekuje, iż wyniki jego rozmów z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem zostaną wdrożone w najbliższych dniach. Wymienił w tym kontekście nowe sankcje przeciwko Rosji i dalsze uzbrojenie dla Ukrainy.

Kułeba ocenił także, że odmowa zapewnienia przez NATO strefy zakazu lotów nad Ukrainą jest frustrująca i doprowadzi do dalszych ofiar cywilnych. Szef ukraińskiej dyplomacji przyznał, że nie dostrzega postępu w negocjacjach pokojowych z Rosją, ale wyraził przekonanie, że trzeba kontynuować rozmowy.

Kułeba zaapelował, aby wspólnota międzynarodowa zapewniła bezpieczeństwo ukraińskich elektrowni jądrowych.

19:35

Tymczasem AFP News informuje, że po rozmowach z Putinem premier Izraela rozmawia z prezydentem Ukrainy.

19:33

Premier Izraela Bennett po spotkaniu z Putinem jest obecnie w drodze z Moskwy do Berlina, gdzie spotka się z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem - podają izraelskie media.

19:23

Proponując zawieszenie broni w Mariupolu, na południowym wschodzie Ukrainy, Rosja chciała zapewne uniknąć międzynarodowego potępienia, a zarazem przygotować wojska do nowej ofensywy - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony w opublikowanej aktualizacji wywiadowczej.

19:22

Szef komisji spraw zagranicznych Senatu USA Bob Menendez zaapelował w sobotę do władz Polski, Słowacji, Rumunii i Bułgarii o przekazanie Ukrainie myśliwców pochodzących z czasów Związku Sowieckiego. To efekt wirtualnego spotkania kongresmenów z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Już wcześniej, gdy pojawiały się ukraińskie apele, by Polska przekazała myśliwce, prezydent Andrzej Duda oświadczył: "Nie wysyłamy naszych samolotów, bo oznaczałoby to ingerencję militarną w konflikt, który toczy się na Ukrainie i włączeniem się NATO w ten konflikt. NATO nie jest stroną tego konfliktu."

19:04

Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła pocisk manewrujący nad Kramatorskiem.

19:02 W Rzymie manifestacja przeciwko rosyjskiej inwazji na Ukrainę

Antywojenna manifestacja przeszła w sobotę ulicami Rzymu pod hasłami "Europa dla pokoju", "Zatrzymać wojnę, zatrzymać Putina". W wiecu przeciwko rosyjskiej inwazji na Ukrainę uczestniczyło według policji około 20 tysięcy osób, a według organizatorów 50 tys.

18:58

Również system płatności Payoneer przestaje działać w Rosji.

18:57

Firma Puma ogłosiła zakończenie dostaw jej produktów do Rosji i zawieszenie pracy swoich sklepów na terenie Federacji Rosyjskiej - informuje NEXTA.

18:54 Media: Konsul Białorusi w Monachium zwolniła się na znak protestu przeciwko wojnie

Konsul Białorusi w Monachium Natalla Chwastowa zwolniła się na znak protestu przeciwko polityce władz, w tym w związku z "odejściem od zasady niestosowania siły lub groźby użycia siły, nietykalności granic, pokojowego uregulowania sporów i nieingerencji w sprawy wewnętrzne" - informuje Nasza Niwa.

Portal publikuje zdjęcie dokumentu, w którym konsul zarzuca władzom niekonstytucyjne działania. Twierdzi również, że "suwerenność kraju jest zagrożona".

18:50 Zniszczona dzielnica w miejscowości Irpień

18:49 Ukraińskie MSW: SMS-y o tym, że Kijów jest otoczony to fake newsy

Doradca szefa MSW Ukrainy Wadym Denysenko powiedział, że SMS-y, które otrzymują niektórzy obywatele, iż Kijów jest otoczony przez wojska rosyjskie są kłamstwem - podała agencja Ukrinform.

"Jest bardzo wiele fake newsów. Do Ukraińców zaczęły napływać SMS-y, że Kijów jest już otoczony. Chcę oficjalnie powiedzieć, że jest to absolutne kłamstwo, jest to absolutnie niezgodne z rzeczywistością" - powiedział Denysenko w telewizji Ukraina24.

Denysenko powiedział także, że MSW planuje wyprowadzenie do 200 tys. ludzi z Mariupola i do 15 tys. - z Wołnowachy. Oba położone w obwodzie donieckim miasta są otoczone przez wojska rosyjskie.

18:40 Premier Izraela rozmawiał o Ukrainie z Władimirem Putinem

Premier Izraela Naftali Benet rozmawiał w Moskwie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem o "kryzysie na Ukrainie" - przekazał rzecznik szefa rządu izraelskiego.

Benet opuścił Izrael w sobotę rano, pomimo szabatu. Jak poinformował rzecznik premiera, naruszenie żydowskiego prawa o zakazie podróży w czasie szabatu jest usprawiedliwione, jeśli celem podróży jest ochrona życia ludzkiego.

Benetowi towarzyszył urodzony w Charkowie, na wschodzie Ukrainy, minister budownictwa Zeew Elkin, który od ponad 10 lat pełni także rolę tłumacza izraelskich premierów. Ponadto do Rosji poleciał doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Ejal Hulata i doradczyni w sprawach międzynarodowych Szimrit Meir.

18:36 Międzynarodowa Federacja Motocyklowa zawiesiła Rosjan i Białorusinów

Międzynarodowa Federacja Motocyklowa zawiesiła licencje wydane Rosjanom i Białorusinom. W efekcie zawodnicy z tych krajów zostali wykluczeni z wszystkich imprez pod auspicjami FIM, w tym z żużlowych mistrzostw świata. Jednocześnie PZM zabronił im startów w Polsce.

18:35

Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał w sobotę telefoniczne z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem, przewodniczącą KE Ursulą von der Leyen, premierem Norwegii Jonasem Gahrem Storem i premierem Słowacji Eduardem Hegerem - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller.

18:22 Jedna z korporacji taksówkarskich wspiera ewakuujące się matki z dziećmi

Z dworca głównego w Kijowie odjeżdża codziennie w kierunku zachodnich regionów Ukrainy co najmniej dziesięć pociągów ewakuacyjnych. Jednak nie wszyscy mają możliwość dostać się na nie. Jedna z korporacji taksówkarskich postanowiła wesprzeć ewakuujące się matki z dziećmi, udostępniając im nieodpłatnie samochody.

Samochód wypożyczyć można nie tylko w Kijowie, lecz również w Żytomierzu, Charkowie, Zaporożu, Sumach, Dnieprze, Czernihowie, Połtawie, Czerkasach, Chersoniu, Odessie, Mikołajowie oraz w Krzywym Rogu.

Warunkiem wynajęcia samochodu jest posiadanie prawa jazdy kategorii "B" oraz obywatelstwo Ukrainy, dla pasażerów - tylko obywatelstwo Ukrainy.

Wynajmujący musi zatankować auto i zobowiązać się do pozostawienia go w Użhorodzie, Lwowie, Chmielnickim, Łucku, Iwano-Frankowsku lub Czerniowcach.

18:14 Senator Schumer: Zrobię wszystko, aby pomóc w dostarczeniu samolotów wojskowych na Ukrainę

Lider demokratycznej większości w Senacie USA Chuck Schumer oświadczył, że zrobi wszystko, aby pomóc w dostarczeniu samolotów wojskowych na Ukrainę. Z apelem o taką pomoc w walce z rosyjską inwazją wystąpił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Te samoloty są bardzo potrzebne. I zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby pomóc administracji w ich dostarczeniu" - ogłosił senator Schumer, cytowany przez agencję Reutera.

18:04

Trzecia runda ukraińsko-rosyjskich rozmów ma odbyć się w poniedziałek - podaje ukraińska delegacja.

17:58 W obwodzie ługańskim rosyjscy żołnierze strzelali do cywilów

W Nowopskowie ludzie próbowali zatrzymać Rosjan, a ci otworzyli ogień do nieuzbrojonych cywilów - poinformował na Facebooku szef władz obwodu ługańskiego, na wschodzie Ukrainy, Serhij Hajdaj.

Ranne zostały trzy osoby, wszyscy są w szpitalu - poinformował Hajdaj.

17:52

Sytuacja na granicy, exodus uchodźców z Ukrainy i konieczność wprowadzania dalszych sankcji na Rosję oraz wzmacnianie wschodniej flanki NATO - to kwestie, którym było poświęcone spotkanie z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem - przekazał premier Mateusz Morawiecki.

17:50

Dwa rosyjskie samoloty bojowe zostały zestrzelone w sobotę nad obwodem odeskim na południu Ukrainy. Ich pilotów wzięto do niewoli - poinformował szef władz regionu Maksym Marczenko w komunikatorze Telegram.

Marczenko napisał, że jeden z myśliwców spadł do morza, a drugi - na północy obwodu odeskiego. "Piloci zostali już ujęci i są wiezieni na przesłuchanie" - dodał.

Z kolei Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał, że w rejonie Oczakowa, w obwodzie mikołajowskim, Marynarka Wojenna Ukrainy zestrzeliła rosyjski myśliwiec Su-25.

Według komunikatu zamieszczonego na Facebooku piloci samolotu zostali ujęci.

17:42

NEXTA publikuje fotografie z miejscowości Enerhodar. Widać na nich konsekwencje niedawnego ostrzału miasta.

17:40 Putin spotkał się z premierem Izraela

Władimir Putin spotkał się na Kremlu z premierem Izraela Naftalim Bennettem - podaje Reuters. Rozmowy dotyczyć mają wojny na Ukrainie.

Izrael zaproponował, że może pełnić rolę mediatora.

17:35

W Hostomlu Rosjanie zabili 80-letniego Ukraińca, który odmówił karmienia okupantów - informuje "Kyiv Post".

17:28 Władze Kijowa i innych miast apelują o "zamknięcie nieba" nad krajem

O wprowadzenie strefy zakazu lotów nad Ukrainą zaapelowała do społeczności międzynarodowej również kijowska rada miejska - poinformował mer stolicy Witalij Kliczko, cytowany przez Interfax-Ukraina. Z podobnym apelem do NATO i państw zachodnich wystąpiły władze innych ukraińskich miast.

17:25 Zełenski zaapelował do senatorów USA o wprowadzenie strefy zakazu lotów nad Ukrainą

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do senatorów USA o wprowadzenie strefy zakazu lotów nad Ukrainą. Mówił także o kolejnym zaostrzeniu restrykcji, m.in. wprowadzenie zakazu importu rosyjskiej ropy i zawieszenia kart Visa i Mastercard w Rosji - informuje NEXTA.

17:22 Zdjęcie z dzisiejszej ewakuacji z miejscowości Irpień

17:21 Achmetow: Rosja to agresor, a Putin to zbrodniarz wojenny

Najbogatszy obywatel Ukrainy Rinat Achmetow publicznie nazwał Rosję agresorem, a prezydenta Władimira Putina - zbrodniarzem wojennym.

"Ukraina zawsze była krajem pokojowym i nigdy na nikogo nie napadała. Dziś w naszym kraju są niszczone wsie, miasta i infrastruktura, giną i umierają pokojowo nastawieni ludzie" - napisał oligarcha w odpowiedzi na prośbę portalu Ekonomiczna Prawda.

17:19 Ukraińskie władze: Siły rosyjskie wyparte z Mikołajowa

Siły rosyjskie zostały wyparte z Mikołajowa na południu Ukrainy - poinformowały miejscowe władze. Według MSW Ukrainy przy wjeździe do miasta wzięto do niewoli czterech rosyjskich zwiadowców.

17:18 Antony Blinken w centrum recepcyjnym koło Korczowej

Sekretarz stanu USA Antony Blinken odwiedził centrum recepcyjne w Młynach, gdzie trafiają uchodźcy z przejścia granicznego w Korczowej. Amerykański polityk rozmawiał zarówno z uciekinierami z Ukrainy, jak i wolontariuszami, którzy zjeżdżają tu z całej Polski i Europy.

16:57 Dziewczynka śpiewa w schronie. "Nasze dzieci są oklaskiwane przez cały świat!"

Niezwykle wzruszające nagranie opublikowała w mediach społecznościowych Marta Smekhova. Widać na nim dziewczynkę, która śpiewa w schronie.