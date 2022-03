Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do Rosjan, by nie byli obojętni wobec agresji ich kraju na Ukrainę. Przekonywał w nagraniu opublikowanym w serwisie Facebook, że obecnie walka toczy się również o to, by zachować to, co było dobre w samej Rosji.

Wołodymyr Zełenski / AA/ABACA / PAP/Abaca Informacje minuta po minucie: Ponowna próba ewakuacji Mariupola. Atak na ukraińskie lotnisko [RELACJA] Ta walka toczy się również o wasz kraj - o to, co było w nim dobre. (...) Jeśli będziecie milczeć teraz, to później będzie przemawiać tylko wasza nędza. A odpowiadać jej będą represje. Nie milczcie - zaapelował Wołodymyr Zełenski do rosyjskich żołnierzy. Ukraińcy! My już wygraliśmy naszą przyszłość. Ale wciąż walczymy o naszą teraźniejszość. Walczymy o to, gdzie będzie przebiegać granica. Między życiem a niewolnictwem - dodał. Zobacz również: Ukraina publikuje listę rosyjskich jeńców Wojna na Ukrainie 24 lutego Rosja zaatakowała Ukrainę. Prezydent Władimir Putin tłumaczył to "samoobroną" oraz potrzebą "demilitaryzacji i denazyfikacji" Ukrainy. Zacięte walki toczą się w całym kraju, zwłaszcza w obrębie Charkowa oraz Kijowa. Zobacz również: Dziwne nagranie Putina. Zełenski parodiuje prezydenta Rosji