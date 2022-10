Francja, Wielka Brytania i Niemcy zażądały w liście skierowanym do ONZ wszczęcia "bezstronnego" śledztwa w sprawie irańskich dronów, dostarczanych armii rosyjskiej na Ukrainie. Ambasador Rosji przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Wasilij Nebenzia wyszedł z sali posiedzeń Rady Bezpieczeństwa po tym, jak oświadczył, że nie wysłucha przemówienia ukraińskiego przedstawiciela Serhija Kysłycy. Prawie 18 mln osób, czyli ponad 40 proc. ludności Ukrainy, potrzebuje pomocy humanitarnej. Najważniejsze informacje z 241. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z soboty 22.10.2022 roku.

Ludność ewakuowana z Chersonia. / STRINGER / PAP/EPA

06:39

Ambasador Ukrainy poinformował członków Rady Bezpieczeństwa, że w wyniku ukierunkowanych ataków Rosji od 24 lutego ukraińskie organy ścigania odnotowały uszkodzenia lub zniszczenia 51 tys. 412 obiektów infrastruktury cywilnej. Relacjonował, że od 10 października miało miejsce około 300 ataków rakietowych i dronów na obiekty energetyczne i inną infrastrukturę cywilną w Kijowie, Zaporożu, Dnipropietrowsku, Żytomierzu, Kropywnyckim, Lwowie, Połtawie, Winnicy, Chmielnickim, Sumach, Charkowie, Iwano-Frankowsku, Mikołajowie oraz w obwodzie donieckim. Kysłyca podkreślił, że prawie 40 proc. obiektów energetycznych na Ukrainie zostało uszkodzonych lub zniszczonych. Według niego elektrownie, stacje centralnego ogrzewania, transformatory, magazyny ropy naftowej, urządzenia dystrybucyjne, napowietrzne linie energetyczne i inne urządzenia energetyczne w całym kraju znajdują się pod rosyjskim ostrzałem niemal codziennie.

06:26

"Ukraina z zadowoleniem przyjmuje zdecydowane kroki podjęte przez wielu członków Rady Bezpieczeństwa ONZ w celu natychmiastowego zbadania dostaw dronów z Iranu do Rosji" - powiedział podczas posiedzenia RB ONZ ukraiński ambasador Serhij Kysłyca, cytowany przez agencję Ukrinform. "Iran musi teraz także odczuć poważne konsekwencje swoich nielegalnych działań, które przyczyniają się do eskalacji agresywnej wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Dlatego wzywamy wszystkie państwa do rozważenia wszelkich możliwych kroków w celu powstrzymania takich dostaw broni z Iranu" - podkreślił Kysłyca.



06:15

Ambasador Rosji przy ONZ Wasilij Nebenzia wyszedł z sali posiedzeń Rady Bezpieczeństwa po tym, jak oświadczył, że nie wysłucha przemówienia ukraińskiego przedstawiciela Serhija Kysłycy - podała agencja Ukrinform. W odpowiedzi Kysłyca wyraził nadzieję, że wkrótce Rosja w ogóle nie będzie członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, gdzie "nielegalnie" zajmuje miejsce po ZSRR jako stały członek tego organu.

06:11

"Prawie 18 mln osób, czyli ponad 40 proc. ludności Ukrainy, potrzebuje pomocy humanitarnej" - powiedziała podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ Denise Brown, stały koordynator z ramienia ONZ na Ukrainie.

06:05

Francja, W. Brytania i Niemcy zaapelowały o przeprowadzenie przez ONZ dochodzenia w sprawie dostarczania przez Iran dronów dla Rosji, które wykorzystuje ona do ataków na Ukrainie, co może być pogwałceniem rezolucji RB ONZ 2231 - poinformowała agencja Reutera.