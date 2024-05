"Złapałem się za głowę" - tak Tomasz Trela opisywał swoją reakcję na wiadomość o tym, że sędzia Tomasz Szmydt poprosił o azyl na Białorusi. Powiedział o nim „zdrajca, który łasi się do Łukaszenki”. „Kiedyś hejtował, bronił PiS-owskiego bagienka, dzisiaj ucieka jak szczur” – mówił nie przebierając w słowach poseł Lewicy. Zdaniem gościa Rozmowy o 7 w internetowym Radiu RMF sędzia Szmydt uciekł na Białoruś, ponieważ boi się konsekwencji. „To jest haniebne” – stwierdził.

Według Tomasza Treli uciekinier mógł być szpiegiem.

"Informacje, które do nas docierają, mogą układać się w jedną całość, że on już od kilku lat działał na dwa fronty. Przekazywał białoruskiemu wywiadowi informacje" - powiedział poseł Lewicy, przypominając, że sędzia Tomasz Szmydt miał dostęp do informacji niejawnych.

Trela ma nadzieję, że służby wyjaśnią, co tak naprawdę zrobił sędzia, który uciekł na Białoruś.

W rozmowie z dziennikarzem RMF FM Tomaszem Weryńskim oświadczył, że od współpracowników byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, a także od niego samego, oczekuje, że zabiorą głos w sprawie sędziego-uciekiniera. "Nie zapominajmy, że to był hejter z obozu Prawa i Sprawiedliwości. To on hejtował tych, którzy krytykowali to, co działo się w wymiarze sprawiedliwości" - mówił Tomasz Trela.

Z naszym gościem rozmawialiśmy też o wyborach do europarlamentu, które zbliżają się coraz większymi krokami. Na jaki wynik liczy Lewica? Jak ważne są te wybory?

