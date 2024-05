Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Łukasz Piebiak, sędzia i były wiceminister sprawiedliwości. Głównym tematem rozmowy będzie sprawa Tomasza Szmydta, sędziego, który poprosił o azyl polityczny na Białorusi.

Łukasz Piebiak / Rafał Guz / PAP

W poniedziałek sędzia Tomasz Szmydt, zaangażowany w tzw. aferę hejterską, poprosił o azyl polityczny na Białorusi i oświadczył, że zrzeka się funkcji sędziego.

Jak napisał, "ma to być wyrazem protestu przeciwko niesprawiedliwej i krzywdzącej polityce prowadzonej przez władze Rzeczypospolitej Polskiej wobec Republiki Białorusi i Federacji Rosyjskiej". Zdrada sędziego wywołała prawdziwą burzę.

Czy to ucieczka przed zarzutami? Czy może sędzia od lat współpracował z białoruskimi i rosyjskimi służbami? W jakim świetle stawia to Ministerstwo Sprawiedliwości za czasów Zbigniewa Ziobry? O to m.in. zapytamy Łukasza Piebiaka, którego nazwisko również pojawia się w kontekście tzw. afery hejterskiej.

