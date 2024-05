​Prokuratura Krajowa prowadzi czynności sprawdzające w związku z informacją o złożeniu przez sędziego Tomasza Szmydta wniosku o azyl polityczny na Białorusi. PK powołuje się na przepis dotyczący działalności na rzecz obcego wywiadu.

Zdjęcie ilustracyjne / Albert Zawada / PAP

Państwowa białoruska agencja prasowa BiełTA poinformowała w poniedziałek, że Tomasz Szmydt, sędzia II Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, poprosił władze Białorusi o "opiekę i ochronę".

Te doniesienie wywołały w naszym kraju prawdziwą burzę. Do doniesień medialnych odnieśli się zarówno czołowi politycy, jak i przedstawiciele służb. Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował na platformie X, że sprawę bada Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

"Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wszczęła dzisiaj czynności kontrolne w celu zweryfikowania zakresu informacji niejawnych, do których w związku ze sprawowaną funkcją i prowadzonymi sprawami miał dostęp sędzia WSA, który poprosił o azyl na Białorusi" - napisał.

Szokująca informacja. Nie potrafię tego skomentować, ale chyba to był ktoś zaangażowany w te nagonki polityczne za poprzedniej kadencji. Sprawa absolutnie bulwersująca - w ten sposób medialne doniesienia skomentował szef MSZ Radosław Sikorski.

Z kolei szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że będzie oczekiwał raportu ze służb w tej sprawie. Dodał, że na pewno musi zostać zbadane wcześniejsze działanie tej osoby. Jeśli ktoś wybiera Białoruś, to znaczy, że w jakimś interesie działał przez lata w Polsce, w czyim imieniu? - mówił.

Sprawą zajęła się Prokuratura Krajowa

Odpowiedź na to pytanie postarają się znaleźć śledczy. Prokuratura Krajowa poinformowała bowiem, że z urzędu prowadzi czynności sprawdzające w związku z informacją o złożeniu przez sędziego Tomasza Szmydta wniosku o azyl polityczny na Białorusi.

"Postępowanie sprawdzające prowadzone jest w kierunku przestępstwa z art. 130 par. 2 Kodeksu karnego" - przekazała PK w informacji zamieszczonej na platformie X.

Przywołany przez prokuraturę przepis stanowi, że "kto, biorąc udział w działalności obcego wywiadu albo działając na jego rzecz, udziela temu wywiadowi wiadomości, której przekazanie może wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat ośmiu albo karze dożywotniego pozbawienia wolności".

Sędzia Tomasz Szmydt nadal w spisie orzekających sędziów

Sędzia Tomasz Szmydt widnieje na stronie warszawskiego WSA w spisie orzekających sędziów. Jak wynika z wokandy tego sądu, na najbliższe tygodnie zaplanowane są rozprawy w sprawach administracyjnych, w których w składach orzekających jest ten sędzia.

Na przykład 16 maja sędzia ten miał być sprawozdawcą w pięciu sprawach wytoczonych wobec szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - jako organu. Chodzi m.in. o odmowę wypłaty uposażenia funkcjonariuszowi ABW.

Z kolei na wokandzie na 24 maja sędzia ten miał orzekać m.in. w sprawach bezczynności lub odmowy dotyczącej udostępnienia informacji publicznej przez prezesa SO w Warszawie oraz ministra kultury i dziedzictwa narodowego, czy też Komendanta Stołecznego Policji. Był wyznaczony także do na przykład do sprawy zasad wykupu wolnych miejsc na cmentarzu komunalnym wobec Rady Miasta Podkowa Leśna.

Z kolei na 4 czerwca sędzia ten był wyznaczony do posiedzeń niejawnych w specjalnej sali sądu w sprawach wytoczonych, jako organowi, Prezesowi Rady Ministrów. Jak zapisano na wokandzie w sprawach tych chodzi o odmowy wydania poświadczeń bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli: "tajne", "NATO SECRET", "ESA SECRET", "SECRET UE/EU SECRET".