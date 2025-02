"Serce Niemiec bije nadal dla Europy” – zapewniał prezydent Niemiec Frank Walter Steinmeier, otwierając 61. Monachijską Konferencję Bezpieczeństwa, która potrwa do niedzieli. Wiceprezydent USA J.D. Vance skrytykował europejską demokrację. Przywódca Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił, że USA nigdy nie widziały Kijowa w NATO. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen opowiedziała się za większymi wydatkami na obronność.

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier przemawia do uczestników konferencji / RONALD WITTEK / PAP/EPA

20:33

Próby negocjacji z przywódcą Rosji Władimirem Putinem nie mają sensu, gdyż niezależnie od tego, do czego się zobowiąże, będzie kłamać i oszukiwać - oświadczyła w piątek na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa wdowa po liderze rosyjskiej opozycji Aleksieju Nawalnym, Julia.

"Wojna, którą Putin rozpętał" na Ukrainie, "zakończy się dopiero w chwili, gdy jego nie będzie" - oceniła Nawalna, której mąż zmarł rok temu w kolonii karnej.

Według niej Putin "będzie kłamać, oszukiwać, zmieniać w ostatniej chwili zasady gry i zmusi was do grania w jego grę, dokładnie tak samo jak rok temu", gdy wydawało się bliskie porozumienie o wymianie więźniów obejmujące jej męża.

19:35

Przedstawiciele administracji Donalda Trumpa nie planują rozmów z rosyjskimi urzędnikami w Monachium - podała telewizja CNN, powołując się na swoje źródła. W czwartek prezydent USA zapowiedział, że takie spotkanie odbędzie się podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

19:05

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas w rozmowie z ministrem spraw zagranicznych Chin Wangiem Yi w Monachium wezwała Pekin do wstrzymania eksportu towarów podwójnego zastosowania do Rosji. Było to pierwsze spotkanie nowej wysokiej przedstawicielki UE ds. zagranicznych z jej chińskim odpowiednikiem.

17:51

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w Monachium, że nie planuje rozmów o zakończeniu wojny w jego kraju z żadnymi Rosjanami oprócz ich przywódcy Władimira Putina. Podkreślił, że do spotkania z Putinem dojdzie wtedy, gdy opracuje plan działań z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

17:47

Jestem przekonanym zwolennikiem współpracy transatlantyckiej, wielkim przyjacielem Ameryki, American Dream fascynował mnie od zawsze. Dlatego nie mogę przejść nad tym do porządku dziennego, nie mogę pozostawić przemówienia wiceprezydenta USA bez komentarza - powiedział podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa niemiecki minister obrony Boris Pistorius. Zarzucił J.D. Vance’owi, że zakwestionował demokrację w Europie i porównał sytuację w części kontynentu do tej w autorytarnych reżimach.

Pistorius podkreślił, że Europa przedstawiona przez wiceprezydenta USA nie jest Europą, w której on żyje i prowadzi kampanię wyborczą.

17:27

Bądźmy uczciwi: Stany Zjednoczone nigdy nie widziały nas w NATO. One tylko o tym mówiły. Ale tak naprawdę nie chciały, żebyśmy byli w NATO - mówił w Monachium prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ja nie mówię o zwykłych ludziach. Jest wielu senatorów, kongresmenów, którzy zawsze byli zaangażowani w nasze dążenia do NATO - zaznaczył.

15:17

Ursula von der Leyen nie ma wątpliwości, że Europa musi zwiększyć wydatki na obronność. Podziela tym samym pogląd, jaki panuje obecnie w Waszyngtonie. Jak to jednak zrobić? Szefowa Komisji Europejskiej ma pewien pomysł.

15:14

Otwierając 61. Monachijską Konferencję Bezpieczeństwa prezydent Niemiec Frank Walter Steinmeier powiedział, że Niemcy "usłyszeli sygnał alarmowy", jakim był atak Rosji na Ukrainę, który zniszczył europejski ład pokojowy. Bundeswehra musi stawać się coraz silniejsza, nie po to, żeby prowadzić wojnę, ale by jej zapobiec - tłumaczył.

Prezydent Niemiec przyznał, że Europejczycy będą musieli zwiększyć wydatki na wojsko. Potrzebny jest bardziej wyrównany podział ciężarów między Europą a USA - dodał. Zaapelował do Stanów Zjednoczonych, aby zapowiedziana redukcja amerykańskich żołnierzy w Europie przebiegała w skoordynowany sposób.

Steinmeier opowiedział się za zachowaniem wspólnoty międzynarodowej i obroną liberalnej demokracji. Zaznaczył, że nowa amerykańska demokracja ma "inny obraz świata" i "nie przejmuje się istniejącymi regułami". Nie możemy tego zmienić, musimy przyjąć to do wiadomości - zauważył.

15:00

Zagrożenie, o które najbardziej się martwię w kontekście Europy, to nie Rosja, to nie Chiny, to nie żaden inny zewnętrzny aktor. To, o co najbardziej się martwię, to zagrożenie z wewnątrz, odwrót Europy od niektórych z jej najbardziej podstawowych wartości, wartości dzielonych ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki - oświadczył w Monachium wiceprezydent USA J.D. Vance.

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier i wiceprezydent USA J.D. Vance / Guido Bergmann/HANDOUT / PAP/EPA

Uderzyło mnie, że były komisarz europejski niedawno wystąpił w telewizji i mówił zachwycony, że rząd rumuński właśnie unieważnił całe wybory. Ostrzegał, że jeśli sprawy nie pójdą zgodnie z planem, to samo może się zdarzyć w Niemczech. Teraz te oświadczenia tak lekko wygłaszane są szokujące dla amerykańskich uszu - dodał.

14:29

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius ponownie skrytykował prezydenta USA Donalda Trumpa za rezygnację "bez potrzeby" z dwóch ważnych pozycji negocjacyjnych wobec Władimira Putina: członkostwa Ukrainy w NATO i obrony jej integralności terytorialnej w ramach porozumienia pokojowego.

Uważam, że to było niezręczne, że to był błąd - powiedział na marginesie Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa Pistorius, cytowany przez portal programu informacyjnego tagesschau.

Boris Pistorius zaapelował o rozwagę w obliczu ostatnich wydarzeń. Jak powiedział, teraz chodzi także o zachowanie "chłodnej głowy". Wtedy na pewno znajdą się rozwiązania - sugerował.

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius / RONALD WITTEK / PAP/EPA

14:22

"Jesteśmy całkowicie zaangażowani w działania na rzecz suwerenności oraz integralności terytorialnej Ukrainy. Ukraina musi być w stanie zwyciężyć w wojnie (wywołanej przez - przyp. red.) Rosję, by zapewnić sobie sprawiedliwy i trwały pokój. Wynik tej wojny będzie miał fundamentalne i długotrwałe skutki dla bezpieczeństwa europejskiego i transatlantyckiego" - czytamy we wspólnej deklaracji przywódców grupy NB8 - Estonii, Łotwy, Litwy oraz Danii, Finlandii, Norwegii, Szwecji i Islandii, opublikowanej przed Monachijską Konferencją Bezpieczeństwa przez kancelarię prezydenta Finlandii Alexandra Stubba.