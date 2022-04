Mer Buczy Anatolij Fedoruk poinformował, że znaleziono tam dotąd 412 ciał osób zabitych i zmarłych podczas okupacji miasta przez wojska rosyjskie. "Oznacza to, że co trzeci zabity w obwodzie kijowskim jest z Buczy" - dodał. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała nagranie przechwyconej rozmowy telefonicznej rosyjskiego żołnierza stacjonującego w obwodzie mikołajowskim z jego żoną. "Szykujemy wybuchowe niespodzianki na Wielkanoc" - powiedział wojskowy. "Nasi chłopcy przygotowują pisanki wielkanocne dla chachłów. Czołgiści piszą na pociskach "Chrystus zmartwychwstał!". Umilamy sobie czas, jak możemy" - relacjonował. Na zdjęciach satelitarnych w Mariupolu wykryto kolejny masowy grób cywilów - podała firma Maxar. Według deputowanych, w mogiłach w oblężonym mieście może być nawet 10 tys. zwłok. Rosjanie wciąż ostrzeliwują także zakłady Azowstal w Mariupolu, gdzie ukrywają się bojownicy i cywile. Najważniejsze wydarzenia z 59. dnia rosyjskiej inwazji znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie.

Zniszczone bloki w miejscowości Horenka w obwodzie kijowskim / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

- Rosjanie prowadzą ofensywę na wschodzie Ukrainy, największą aktywność odnotowuje się w kierunku Siewierodoniecka.

- Wojska Rosji nadal atakują zakłady Azowstal w Mariupolu, wbrew rozkazom Putina, by wstrzymać ogień.

- Na zdjęciach satelitarnych w Mariupolu wykryto kolejny masowy grób - podała firma Maxar.

- Rosjanie wywożą ciała spod zbombardowanego teatru w Mariupolu.

15:20

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała nagranie przechwyconej rozmowy telefonicznej rosyjskiego żołnierza stacjonującego w obwodzie mikołajowskim z jego żoną. "Szykujemy wybuchowe niespodzianki na Wielkanoc" - powiedział wojskowy. "Nasi chłopcy przygotowują pisanki wielkanocne dla chachłów. Czołgiści piszą na pociskach “Chrystus zmartwychwstał!". Umilamy sobie czas, jak możemy" - dodał.

Nagranie rozmowy rosyjskiego żołnierza opublikowane przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy

Żołnierz w rozmowie z żoną przyznał, że sytuacja w jego jednostce nie jest najlepsza. "Nie ma uzupełnień. Na odwrót - wszyscy wyjeżdżają. Kim mają uzupełnić? Wszyscy stąd uciekają. Z brygady zwolniło się już 600 osób. Zostali tylko najbardziej wytrwali i alkoholicy" - ocenił.

Prawosławni i wierni innych obrządków wschodnich, m.in. grekokatolicy, obchodzą 23 kwietnia uroczystość Wielkiej Soboty. W tym roku Kościoły wschodnie obchodzą Wielkanoc tydzień po katolikach.

14:53

21 kwietnia Rosjanie przewieźli do Władywostoku 308 deportowanych mieszkańców ukraińskiego Mariupola, w tym 90 dzieci - poinformował doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko. Według niego, ludzi rozlokowano w szkołach i internatach. W następnej kolejności planowane jest ich rozmieszczenie w różnych miejscowościach Kraju Nadmorskiego na Dalekim Wschodzie.

14:47

Wojna niszczy nie tylko pokonany naród, niszczy także zwycięzcę- powiedział papież Franciszek grupie pielgrzymów przybyłych do Watykanu z Lombardii na północy Włoch.

14:09

Mer Buczy Anatolij Fedoruk poinformował, że znaleziono tam dotąd 412 ciał osób zabitych i zmarłych podczas okupacji miasta przez wojska rosyjskie. Oznacza to, że co trzeci zabity w obwodzie kijowskim jest z Buczy - dodał.

13:46

13:39

Według ukraińskiego wywiadu wojskowego, w samozwańczej Donieckiej Republice Ludowej praktycznie nie ma już "policjantów ludowych", czyli służb porządkowych działających na terenach okupowanych przez separatystów. Większość z nich zginęła w walkach pod Mariupolem.

13:29

Rosyjskie ministerstwo obrony twierdzi, że Stany Zjednoczone przygotowują prowokację, by oskarżyć Rosjan o użycie broni chemicznej, biologicznej lub taktycznej broni jądrowej. Taką informację przekazał szef oddziałów ochrony radiologicznej, chemicznej i biologicznej Sił Zbrojnych Rosji Igor Kiriłłow.

13:15

Doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko poinformował na serwisie Telegram, że wojska rosyjskie wywożą z miasta ciała wydobyte spod gruzów zbombardowanego teatru dramatycznego.

Doradca mera przekazał, że trwa usuwanie gruzów zbombardowanego w marcu teatru. Podczas tych prac "okupanci pakują znalezione ciała zabitych do plastikowych worków" - napisał. Dodał następnie: Przewożą je traktorami i ciężarówkami do obiektu, gdzie są przechowywane, w strefie przemysłowej w rejonie Trasy Nikolskiej. Stamtąd, gdy obiekt się zapełni, wywożą je do wsi Manhusz, gdzie zrzucają je do 300-metrowego okopu.

Wcześniej w tym tygodniu władze lokalne poinformowały o zbiorowym grobie w Manhuszu. Mer Mariupola Wadym Bojczenko ocenił, że mogą tam spoczywać zwłoki 3-9 tysięcy osób. Media opublikowały zdjęcia satelitarne firmy Maxar Technologies, na których widać około 300-metrowy rów.

12:58

Lotnictwo Rosji wznowiło ataki na zakłady Azowstal w Mariupolu, wróg stara się przypuścić szturm na kompleks przemysłowy, który jest ostatnim bastionem obrońców miasta - poinformował w telewizji publicznej doradca prezydenta Ukrainy Ołeksji Arestowycz.

Wróg stara się ostatecznie zdusić opór obrońców Mariupola w rejonie Azowstalu - dodał.

11:53

Nie ma nowego dokumentu autorstwa Rosji w ramach rozmów pokojowych - powiedział w telewizji doradca prezydenta Ukrainy oraz członek zespołu negocjacyjnego Mychajło Podoliak. Podkreślił, że jedynym dokumentem jest tzw. komunikat stambulski, przekazany Rosjanom przez stronę ukraińską.

Ciągle pojawiają się kontruwagi, propozycje strony rosyjskiej, które są rozpatrywane w podgrupach roboczych - wytłumaczył.

Kreml wcześniej informował, że przekazał Ukraińcom projekt umowy pokojowej. Początkowo Podoliak powiedział, że będzie on rozpatrywany, potem jednak Kijów zaprzeczył, że otrzymał w ogóle taki dokument.

11:41

Władze Mariupola otrzymały informacje o przymusowej mobilizacji do "armii Donieckiej Republiki Ludowej". Chodzi głównie o mężczyzn poniżej 40. roku życia. Wysyłani są w kierunku Doniecka - przekazał doradca mera Petro Andriuszczenko.

11:26

W zbiorowych mogiłach w pobliżu Mariupola, widocznych na zdjęciach satelitarnych, mogą być ciała nawet ponad 10 tys. osób; rozlew krwi mógł tam być większy niż w Buczy - ocenił ukraiński deputowany Dmytro Hurin, cytowany przez stację Sky News.

Nikt nie wiedział, dokąd rosyjscy żołnierze zabierają te ciała, a teraz już to wiemy - podkreślił Hurin.

Jedno z cmentarzysk w Mariupolu / Maxar / PAP/EPA

Dodał, że jego rodzice przez kilka tygodni mieszkali w oblężonym Mariupolu, ale ostatecznie udało im się z niego wydostać. Gdy zobaczyli zdjęcia dokumentujące masowe mordy cywilów w Buczy pod Kijowem, ocenili, że w Mariupolu doszło do "znacznie większego rozlewu krwi" - zaznaczył.

10:29

Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk przekazała, że Rosjanie próbują zorganizować własny korytarz humanitarny z Mariupola do Rosji.

Proszę, bądźcie ostrożni i czujni. Nie ulegajcie oszustwom i prowokacji. Nasz korytarz prowadzi wyłącznie w kierunku Zaporoża - powiedziała.

Strona ukraińska wielokrotnie donosiła, że agresorzy przymusowo deportują ludzi do tzw. obozów filtracyjnych w Rosji.

10:24

W sobotę z Mariupola wyruszy kolumna autobusów, które mają ewakuować z oblężonego miasta starców, kobiety i dzieci; inni mieszkańcy mogą wyjechać prywatnymi samochodami - poinformował doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko, cytowany przez stację CNN.

Dziś o godz. 11 (godz. 10 w Polsce) przy centrum handlowym Port City rozpocznie się ewakuacja mieszkańców Mariupola do Zaporoża. Odjazd kolumny zaplanowano na godz. 12 (godz. 11 w Polsce) - napisał Andriuszczenko na Telegramie.

Doradca mera dodał, że do kolumny mogą dołączyć prywatne samochody, ale autobusy zabierać będą tylko starców, kobiety i dzieci.

10:12

Ukraińska armia poinformowała, że wojsko w obwodzie charkowskim wyzwoliło trzy osady: Bezruky, Sołotwyno i Prudzianka - poinformował gubernator obwodu Ołeh Sinehubow. Podkreślił, że siły zbrojne przeprowadziły "udany kontratak" przeciwko Rosjanom.

09:59

Ukraiński resort obrony poinformował, że od początku inwazji Rosjanie stracili ok. 21,6 tys. żołnierzy.

09:41

Rosja wyprowadziła z bazy na anektowanym Krymie na otwarte morze cztery okręty podwodne - napisał na komunikatorze Telegram rzecznik władz obwodu odeskiego Serhij Bratczuk. Okręty, według niego, mogą odpalać pociski rakietowe z głębokości 50 metrów.

W Odessie noc minęła bez ostrzałów, chociaż przy sygnałach alarmów przeciwlotniczych. Siły obrony kontrolują sytuację (...). Wiemy, że wróg wyprowadził na patrol na Morze Czarne cztery okręty podwodne uzbrojone w pociski manewrujące Kalibr. Tak więc, prawdopodobieństwo ataków rakietowych pozostaje wysokie - napisał Bratczuk.

Według ukraińskiego rzecznika chodzi o okręty podwodne projektu 877 (Pałtus), które mogą odpalać pociski rakietowe z głębokości do 50 metrów i z tego powodu są trudne do wykrycia przez radary.

09:00

Dobiega końca ekshumacja ciał ofiar zabitych w Buczy przez Rosjan - poinformował mer miasta Anatolij Fiodoruk. Jak zaznaczył, doliczono się 412 zwłok.

Oznacza to, że co trzecia ofiara w obwodzie kijowskiem pochodzi z Buczy - stwierdził Fiodoruk.

08:05

Dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej i eksperci przybędą do elektrowni jądrowej w Czarnobyli 26 kwietnia. Dostarczą sprzęt i przeprowadzą ocenę radiologiczną obiektu.

Wojska rosyjskie przejęły elektrownię na początku inwazji i przebywały w niej kilka tygodni. Wycofały się, gdy Moskwa zdecydowała skupić się na wschodniej flance.

07:54

Mimo deklaracji Moskwy, która ogłosiła, że jej siły przejęły Mariupol, w mieście toczą się nadal ciężkie walki i ograniczają one postępy ofensywy wroga w regionie Donbasu - poinformował brytyjski resort na Twitterze, w codziennym komunikacie opartym na ustaleniach wywiadu.

Kontrataki sił ukraińskich skutecznie spowalniają ofensywę Rosji, a lotnictwo i marynarka wojenna Ukrainy efektywnie bronią atakowanych obszarów - ocenia brytyjskie ministerstwo.

07:48

Wojska Rosji nadal atakują zakłady Azowstal w Mariupolu, wbrew rozkazom Putina, by wstrzymać ogień; albo prezydent Rosji stracił kontrolę nad armią, albo znów chce wszystkich oszukać - ocenił przedstawiciel Ukrainy w OBWE Jewhen Cymbaluk.

Cymbaluk wyraził tę opinię podczas specjalnego spotkania Stałej Rady OBWE, które miało miejsce w Wiedniu w piątek - przekazała agencja Ukrinform.

Putin określił działania Rosji w Mariupolu jako sukces; ten sukces to zrównanie miasta z ziemią, tysiące cywilów zabitych i torturowanych na śmierć - powiedział Cymbaluk, podkreślając, że zdjęcia satelitarne ukazały masowe groby w rejonie Mariupola.

07:43

"W wyniku ostrzałów dzielnic mieszkalnych Popasnej i Rubiżnego uszkodzone zostały trzy obiekty mieszkalne. W Popasnej wprost na ulicy zginęły dwie osoby, jedna została ranna" - napisał gubernator obwodu ługańskiej Serhej Hajdaj.

W rejonie Popasnej i Rubiżnego wojska rosyjskie prowadzą działania ofensywne. W czwartek Hajdaj przekazał, że od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę (24 lutego) zginęło już ponad 100 mieszkańców Popasnej, a obecnie w tym 20-tysięcznym mieście przebywa zaledwie 2,5 tys. osób, które ukrywają się w schronach. Wojska rosyjskie kontrolują niemal połowę miasta.

07:37

Od początku rosyjskiej inwazji w Ukrainie zginęło 208 dzieci, a kolejne 387 zostało rannych - poinformowała ukraińska prokuratura generalna.

07:18

Batalion Azow opublikował film z bunkrów zakładów Azowstal, które są ostrzeliwane przez Rosjan.

07:14

Rosja zamierzała zostać światowym liderem w produkcji skroplonego gazu ziemnego, jednak unijne sankcje nałożone po inwazji tego kraju na Ukrainę storpedowały te plany - napisał norweski portal Barents Observer.

Piąty pakiet sankcji UE nałożonych na Rosję uderzy w przemysł energetyczny tego kraju. Jednym z punktów objętych restrykcjami jest zakaz eksportu towarów, takich jak zaawansowane półprzewodniki, wysokiej klasy elektronika i oprogramowanie, ale też wymienniki ciepła, kluczowy element instalacji LNG. Zakaz eksportu mógłby docelowo objąć również turbiny i inne kluczowe urządzenia potrzebne w projektach LNG.

"Dwie największe rosyjskie firmy gazowe, Novatek i Gazprom, są w pełni uzależnione od zachodniej technologii i bez wymienników ciepła i innego sprzętu produkowanego za granicą nie dadzą sobie rady" - uważa portal.

07:07

Rosyjska 64. samodzielna brygada strzelców zmotoryzowanych, która brała udział w mordowaniu cywilów w Buczy, działa teraz w rejonie Iziumu w obwodzie charkowskim - poinformował w sobotnim porannym komunikacie Sztab Generalny ukraińskich sił zbrojnych.

Pod Iziumem brygada ta - jak zapewniło ukraińskie dowództwo - poniosła już straty.

07:05

Minionej doby ukraińskie wojska odparły osiem rosyjskich ataków w obwodach ługańskim i donieckim na wschodzie Ukrainy - podała ukraińska Operacja Sił Połączonych.

W komunikacie napisano, że ukraińscy obrońcy zniszczyli dziewięć czołgów, trzy systemy artyleryjskie, 18 pojazdów opancerzonych i 13 innych pojazdów wojskowych, jeden wóz bojowy i jedną cysternę z paliwem, a także cztery drony Orlan-10.

06:35

Dziś o godz. 12 czasu lokalnego ma odbyć się kolejna próba ewakuacji mieszkańców z Mariupola. Osoby z oblężonego miasta mają zostać przewiezione do Zaporoża.

06:31

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres złoży w czwartek 28 kwietnia wizytę na Ukrainie gdzie spotka się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i odbędzie robocze spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Dmytro Kułebą - poinformował urząd sekretarza generalnego.

Według służby prasowej ONZ Guterres spotka się też z członkami personelu agencji ONZ na Ukrainie, z którymi przedyskutuje sposoby rozszerzenia pomocy humanitarnej dla ludności tego kraju.

Guterres zaapelował we wtorek o czterodniową przerwę w walkach na okres prawosławnej Wielkanocy aby umożliwić bezpieczną ewakuację ludności cywilnej i dostarczenie pomocy humanitarnej. Według sekretarza generalnego takiej pomocy potrzebuje na Ukrainie ok. 12 mln osób.

Jak poinformowała wcześniej wicerzeczniczka prasowa Guterresa, Eri Kaneko, we wtorek 26 bm., Guterres złoży wizytę w Moskwie, gdzie spotka się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Odbędzie również robocze spotkanie z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem.

06:21

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że Rosjanie prowadzą działania ofensywne we wschodniej strefie, dążąc do ustanowienia pełnej kontroli nad obwodami donieckim i ługańskim. Rosjanie koncentrują swoje wysiłki głównie na ofensywie w kierunku Siewierodoniecka. Trwają także operacje szturmowe w rejonie Rubiżnego i Popasnej.

Zakłady Azowstal w Mariupolu, gdzie ukrywają się ukraińscy bojownicy, są wciąż ostrzeliwane.

Armia odnotowała także aktywność białoruskich wojsk, które wzmacniają granicę w obwodach brzeskim i homelskim.

06:10

Na zdjęciach satelitarnych z rejonu Mariupola wykryto kolejny masowy grób - poinformował na Telegramie doradca mera tego miasta Petro Andriuszczenko cytowany przez agencję Ukrinform. O tym odkryciu poinformowała także amerykańska firma Maxar zajmująca się analizą zdjęć satelitarnych.

Według Andriuszczenki oznaki mogące świadczyć o istnieniu masowego grobu wykryto w dzielnicy Liwobereżnyj, w pobliżu istniejącego cmentarza niedaleko wioski Winohradne.

To po raz kolejny potwierdza, że okupanci gromadzą i dokonują grzebania lub kremacji zmarłych mieszkańców Mariupola w każdej dzielnicy miasta - napisał Andriuszczenko, który dołączył do swojego wpisu zdjęcie satelitarne.

Maxar poinformował, że na zdjęciach widać cmentarz, którego obszar powiększył się w ciągu ubiegłego miesiąca oraz wykopane długie rowy prawdopodobnie przeznaczone do chowania zmarłych.

06:00

Siły zbrojne Ukrainy powstrzymują ataki wroga na południu i wschodzie, gdzie decyduje się los wojny i przyszłość naszego kraju - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski w nagraniu wideo opublikowanym w piątek późnym wieczorem.

Izium, Donbas, rejon Morza Azowskiego, Mariupol, rejon Chersonia - to miejsca, w których rozstrzyga się los tej wojny i przyszłość naszego państwa - powiedział Zełenski cytowany przez agencję Ukrinform.

Dodał, że wróg ma prymitywny cel - zabić tak dużo ludzi jak to możliwe i zniszczyć wszystko co widzi. Tak się dzieje w Słowiańsku i Kramatorsku i w całym obwodzie donieckim, w Popasnej, w obwodzie ługańskim i charkowskim - oświadczył.