Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że jego kraj zerwie rozmowy pokojowe z Rosją, jeśli dopuści się ona dalszych zbrodni w Mariupolu i zorganizuje pseudoreferenda na okupowanych terenach. "Nie byliśmy uważani i nie jesteśmy uważani w Federacji Rosyjskiej za niepodległe państwo, nie szanuje się tam naszej kultury, naszych wartości. Dziś walczymy o to – o niepodległość, o wolność" – tłumaczył na konferencji prasowej w Kijowie.

Wołodymyr Zełenski / The Presidential Office of Ukraine / PAP/DPA

Na konferencji Wołodymyr Zełenski zapewnił, że nie boi się ewentualnego spotkania z Władimirem Putinem.

Nie boję się spotkania z prezydentem Federacji Rosyjskiej, nie mam prawa się bać, bo nasi ludzie pokazali, że niczego się nie boją. Ludzie zatrzymywali rosyjski sprzęt bojowy gołymi rękami - podkreślił. Normalny przywódca nie ma prawa się bać, kiedy idzie o nasze państwo i niepodległość - dodał.

Zastrzegł jednak, że jeśli wojska rosyjskie zdecydują się na zlikwidowanie obrońców Mariupola i zorganizują "pseudoreferenda" w "pseudorepublikach", to Ukraina wycofa się z wszelkich procesów negocjacyjnych.

Zełenski odniósł się też do zaplanowanej na czwartek wizyty sekretarza generalnego ONZ w Moskwie. Dopiero później ma on się udać do Kijowa. Zasugerował, że trasa wybrana przez Antonio Guterresa zamieni tę podróż w formalność. Według prezydenta Ukrainy sama chęć "przyjazdu do Kijowa i po prostu porozmawiania" nie wystarczy.

Myślę, że jeśli sekretarz generalny ONZ ma czas, musi najpierw odwiedzić miejsca, w których nasi ludzie byli torturowani i zabijani, a dopiero potem znaleźć czas na "szanownych panów z Moskwy". Wydaje mi się, że ważniejsze jest zrozumienie tego, co dzieje się w naszym kraju, aby mieć punkt widzenia, który sekretarz generalny ONZ może przedstawić w Moskwie na spotkaniu z prezydentem tego państwa - wyjaśnił Zełenski.

Prezydent Ukrainy podziękował Polsce za pomoc udzieloną jego krajowi podczas wojny.

Przyjąć 2,5 mln naszych ludzi, to ogromna pomoc. To szczególny stosunek jednego narodu do drugiego w trudnym czasie. (...) Polsce można tylko podziękować. To bezpieczni i przyjaźni sąsiedzi Ukrainy. Wierzę, że pozostanie to na długo i na poważnie - powiedział Zełenski.

Ukraiński przywódca przekazał, że Rosjanie wywieźli ponad pół miliona ludzi z różnych okupowanych części Ukrainy do Rosji i do części Donbasu niebędącej pod kontrolą władz w Kijowie.

Liczby, które posiadamy, są tragiczne - podkreślił. Zaznaczył przy tym, że szacunki te nie są dokładne.

Zełenski przekazał, że nie ma szacunków w sprawie tego, ile dzieci zostało wywiezionych przez Rosjan. Dane sprzed tygodnia świadczyły o ok. 5 tys. - dodał.