20. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Walki wciąż trwają w wielu miejscach kraju. W nocy eksplozje słychać było w Kijowie i Charkowie. Na razie nie wiadomo, czy komuś coś się stało. Prezydent Wołodymyr Zełenski przesłał projekt ustawy przedłużającej stan wojenny o kolejne 30 dni. Agencja Reutera przekazała, że prezydent USA Joe Biden może odwiedzić Polskę, przy okazji wyprawy do Brukseli. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie 15.03.2022.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zdj. ilustracyjne / STANISLAV KOZLIUK / PAP/EPA

- Z oblężonego Mariupola korytarzem humanitarnym wyjechało wielu uchodźców. Pierwsi dotarli już m.in. do Zaporoża.

- Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski domaga się od parlamentu przedłużenia stanu wojennego o kolejny miesiąc.

- Departament Stanu USA przekazał swoim sojusznikom, że Chiny są otwarte na udzielenie Rosji pomocy militarnej.

- Rosja zapowiada bombardowanie kompleksów zbrojeniowych oraz miejsc, w których przebywają zagraniczni najemnicy.

- 16 marca trybunał w Hadze wyda wyrok ws. rosyjskich zbrodni wojennych w Ukrainie.

- Według ukraińskich Sił Powietrznych, rosyjski dron na chwilę wleciał w polską przestrzeń powietrzną.



- Agencja Reutera przekazuje, że prezydent USA Joe Biden przy okazji możliwej wizyty w Brukseli w przyszłym tygodniu, mógłby przylecieć do Polski.

ZOBACZ PODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ 19. DNIA ROSYJSKIEJ INWAZJI W UKRAINIE>>>

06:29 Ewakuowani z Mariupola dotarli do Zaporoża

Do Zaporoża przybyli pierwsi ewakuowani z obleganego przez wojska rosyjskie Mariupola, którzy wyjechali stamtąd samochodami osobowymi - poinformowało Radio Swoboda, powołując się na komunikat władz obwodu zaporoskiego.

"W obwodowym sztabie humanitarnym szukających schronienia witają fachowcy, wolontariusze, przedstawiciele służb socjalnych i psycholog. Uchodźcom od razu udzielana jest wszelka niezbędna pomoc: dostają bezpieczne schronienie i są karmieni" - napisano w komunikacie.

06:22 NASA nie zrywa z Rosją

Mimo agresji na Ukrainę, amerykańska agencja kosmiczna NASA zapewniła, że nadal będzie współpracować z Rosją w ramach misji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Współpracujemy od 20 lat i nadal będziemy to robić - powiedział w poniedziałek Joel Montalbano, szef programu NASA ds. ISS.

Wiemy, co się stało, ale możemy kontynuować naszą pracę (...) W ostatnich trzech tygodniach nic się nie zmieniło (...) ISS opiera się na współpracy - stwierdził Montalbano na konferencji prasowej.

06:18 Rosyjski jeniec zwrócił się do mamy

Nexta pokazała rosyjskich jeńców na Ukrainie w specjalnym wystąpieniu. Jeden z nich zwrócił się do matki: "Mamo, jeśli zobaczysz ten film. Jeśli powiedzą ci, że to w porządku, nie wierz w to. Rosja już popełniła tę zbrodnię".

06:14 Silne eksplozje w centrum Kijowa

Co najmniej trzy potężne eksplozje słyszeli we wtorek rano dziennikarze francuskiej agencji prasowej AFP w centrum Kijowa, ale nie byli w stanie określić źródła ich pochodzenia. W oddali zauważono także słup dymu.

Władze w Kijowie nie wydały jak na razie żadnego oficjalnego komunikatu w sprawie tych wybuchów. Agencja AFP zauważa, że detonacje są czasami powodowane przez systemy obrony przeciwlotniczej.

06:04 Siostry zakonne pomagają uchodźcom

W 924 domach zakonnych w Polsce i w 98 na Ukrainie siostry zakonne udzielają pomocy duchowej, psychologicznej, medycznej i materialnej uchodźcom wojennym - poinformowała Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce.

"Zgodnie z szacunkami od początku wojny każde z 150 działających w Polsce i na Ukrainie żeńskich zgromadzeń zakonnych udzieliło pomocy od kilku do nawet 18 tys. osobom" - czytamy w komunikacie.

05:50

Ratownicy w Kijowie mieli otrzymać telefony z trzech dzielnic. W nocy w mieście słychać było kilka eksplozji - podaje "Suspilne".

05:48

Rosjanie zbombardowali zakłady przemysłowe w miejscowości Szostka w obwodzie sumskim. Jak przekazał szef obwodowej administracji Dmytro Żywicki, magazyny zostały doszczętnie zniszczone i liczy na to, że pod gruzami nie ma ludzi.

05:31

Silny ostrzał Charkowa w nocy.

05:30

Rakiety miały trafić w budynki mieszkalne w centrum Kijowa - podaje Euromaidan Press i zamiesza nagranie. Na razie jednak nie ma oficjalnego potwierdzenia.

05:24

Pentagon szacuje, że od początku inwazji Rosja wystrzeliła w Ukrainie ponad 900 rakiet różnego typu.

05:19

Hiszpańskie służby przejęły w porcie w Barcelonie jacht należący do rosyjskiego oligarchy Siergieja Czemiezowa, który został objęty amerykańskimi i unijnymi sankcjami w związku z inwazją Rosji na Ukrainę - poinformował premier Hiszpanii Pedro Sanchez.

Według władz portu w Barcelonie, na które powołują się w poniedziałek hiszpańskie media, m.in. portal Infolibre, zarekwirowana tymczasowo jednostka o długości 85 metrów to “Valerie". Jej wartość szacowana jest na 140 mln dolarów.

Jacht został przejęty na mocy decyzji urzędników hiszpańskiego ministerstwa transportu.

05:16

Resort obrony Korei Południowej ogłosił we wtorek, że dostarczy Ukrainie defensywny sprzęt wojskowy i leki o łącznej wartości 800 tys. dol., w tym hełmy, namioty i racje żywnościowe - relacjonuje stacja CNN. W lutym południowokoreański rząd wykluczył wsparcie Ukrainy bronią ofensywną.

Resort obrony poinformował, że szczegóły logistyczne dotyczące dostaw na Ukrainę są jeszcze ustalane.

05:03

Dwie eksplozje słychać było w Kijowie - podaje Nexta.

04:42

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała, że dostawy energii elektrycznej do elektrowni jądrowej w Czarnobylu zostały przywrócone.

04:33

Rząd Portugalii wydał w poniedziałek zgodę na tymczasowy pobyt w tym kraju dla ponad 7,2 tys. uchodźców z Ukrainy - podał wchodzący w skład MSW Urząd ds. Cudzoziemców i Granic (SEF).

Według dyrekcji SEF, cytowanej przez agencję Lusa, osoby wobec których wydano zgodę na tymczasowy pobyt na terytorium Portugalii to obywatele Ukrainy, którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie w wyniku rosyjskiej inwazji na ten kraj.

Portugalskie media wskazują, że portugalski rząd był jednym z pierwszych w Unii Europejskiej, który w kilka godzin po inwazji na Ukrainę zapowiedział, że będzie przyjmował uciekinierów wojennych z tego kraju. Pierwotnie jednak socjalistyczny gabinet deklarował chęć przyjęcia zaledwie 1200 osób.

04:02

Prezydent USA Joe Biden w przyszłym tygodniu może przyjechać do Brukseli, by spotkać się z liderami NATO i porozmawiać o rosyjskiej inwazji na Ukrainę - informuje agencja Reutera.

Wciąż opracowywane są plany spotkania. Jeden z rozmówców Reutersa twierdzi, że Biden może przy okazji przyjechać do Polski ze względu na atak rakietowy w Jaworowie, zaledwie 20 km od naszej granicy.

03:39

Alarmy przeciwlotnicze w kilku ukraińskich miastach, m.in. w Kijowie, Czerkasach, Czernihowie, Żytomierzu czy Winnicy.

03:06

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do rosyjskich żołnierzy, że jeśli się poddadzą to mają "szansę na przeżycie". Potraktujemy was tak, jak powinno się traktować ludzi. A jak wasza armia nie traktuje naszej - powiedział.

02:47

Rosja planuje wzmocnić oddziały prowadzące ofensywę w kierunku Charkowa. Istnieje duże prawdopodobieństwo rosyjskich prowokacji w regionie Wołynia, które mają wciągnąć w wojnę siły białoruskie - podał we wtorek nad ranem sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W strefach operacyjnych Morza Czarnego i Azowskiego nie ma sygnałów wskazujących na przygotowania do lądowania wojsk rosyjskich - głosi komunikat.

Siły ukraińskie odparły natarcie na Mariupol, a rosyjskie wojska wycofały się, poniósłszy poważne straty - poinformował sztab.

02:04

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w poniedziałek wieczorem, że rozmowy pokojowe z Rosją będą kontynuowane we wtorek. W swoim przesłaniu do Ukraińców podkreślił, że delegacja ich kraju zabiega w tych negocjacjach o "uczciwy pokój" - podał Reuters.

Powiedziano mi, że rozmowy przebiegają całkiem dobrze. Ale zobaczymy. Będą kontynuowane jutro - oznajmił Zełenski.

01:41

Bank Światowy ogłosił w komunikacie, że zatwierdził w poniedziałek kolejny pakiet pomocowy dla Ukrainy o wartości 723 mln dolarów. W sumie Bank udzielił jak dotąd Kijowowi 925 mln dolarów kredytów i grantów - podaje w nocy z poniedziałku na wtorek portal Ukrinform.

Trwająca wojną ma wielką ludzką cenę i tworzy luki finansów, które sprawiają, że zagrożeni ludzie na Ukrainie mają trudności ze spełnieniem swych najbardziej podstawowych potrzeb. Ta szybko pomoc pozwoli na zapełnieniu tych luk, (...) podczas gdy my pracujemy nad szerzej zakrojoną pomocą dla Ukrainy i regionu - napisał w komunikacie szef Banku Światowego David Malpass.

01:37

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę zginęło 90 dzieci - przekazała ukraińska rzeczniczka praw obywatelskich Ludmyła Denisowa. Około 100 kolejnych dzieci zostało rannych.

Rzeczywista liczba ofiar na razie nie może zostać ustać ze względu na aktywne działania wojenne.

01:27

Siły rosyjskie, przy udziale oddziałów białoruskich, wzmocniły ochronę granicy Ukrainy i Białorusi. Armia ukraińska kontynuuje obronę w "południowej, wschodniej i północnej strefie operacyjnej" - podał we wtorek nad ranem sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Bez większych sukcesów wróg nadal prowadzi ataki rakietowe i naloty bombowe, niszcząc wojskową i cywilną infrastrukturę na Ukrainie. (...) Okupanci starają się przejąć kontrolę nad miejscowościami w pobliżu miasta Izium w okręgu charkowskim - poinformował sztab, który cytuje Ukrinform.

01:06

Siły Powietrzne Ukrainy twierdzą, że rosyjski dron wleciał w polską przestrzeń powietrzną. Maszyna miała zostać później zestrzelona przez obronę przeciwlotniczą.

00:43

Rosjanie formują dodatkowe jednostki do prowadzenia działań na terytorium Ukrainy. Wzmocnieniu miałyby ulec wojska zmierzające w kierunku Charkowa - przekazały Siły Zbrojne Ukrainy.

Wojsko ostrzega także, że istnieje ryzyko prowokacji w obiektach białoruskich w regionie wołyńskim w celu zaangażowaniu armii białoruskiej w konflikt.

00:40

Rosjanie stale atakują na niewielkich odcinkach, ale nie są w stanie przełamać naszej obrony. Jesteśmy absolutnie zdeterminowani i nie ulegniemy. Dziękujemy wam za opiekę nad naszymi kobietami i dziećmi - usłyszałem dziś od Wołodymyra Zełenskiego. Obrońcy Ukrainy potrzebują wsparcia! - napisał w nocy z poniedziałku na wtorek na Twitterze prezydent Polski Andrzej Duda.

00:28

Agata Kornhauser-Duda odwiedziła szkolne schronisko młodzieżowe, w którym pod opieką Caritasu znajdują się ukraińskie uchodźczynie z dziećmi - poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta. Pierwsza dama zapewniła, że wszyscy Polacy chcą pomóc, a każdy wspiera uchodźców, jak potrafi.

Ogromnie się cieszę, że jesteście panie razem z dziećmi bezpieczne - powiedziała, zwracając się do kobiet, Agata Kornhauser-Duda. Zdajemy sobie sprawę jak trudna jest obecna sytuacja na Ukrainie. To nieuprawniony atak na wolność suwerennego kraju. Nasi bracia Ukraińcy walczą nie tylko o własną wolność, ale o wolność nas wszystkich w Europie, a nawet na świecie. Wszyscy modlimy się o szybki koniec tej wojny i pokój - dodała.

00:16

Szef Odeskiej Obwodowej Administracji Państwowej Maksym Marczenko ostrzegł, że istnieje ryzyko desantu morskiego.

Ale nasi żołnierze są na to gotowi. A wszystko, co wróg zobaczy, to dno Morza Morskiego - powiedział.

00:07

Od początku inwazji Rosji 26 korytarzami humanitarnymi ewakuowano około 150 tys. osób - poinformował w poniedziałek Kyryło Tymoszenko, przedstawiciel biura prezydenta Ukrainy. W całym kraju od 24 lutego ewakuacja objęła 548 tys. cywilów - przekazał wiceminister spraw wewnętrznych Ukrainy Jewhen Jenin.

Korytarze humanitarne są organizowane na obszarach szczególnie narażonych na działania zbrojne; stworzono je w obwodach donieckim, ługańskim, sumskim, charkowskim, zaporoskim i w Kijowie - zauważył Tymoszenko.

Dodał, że strona ukraińska zdołała zapewnić w poniedziałek wyjazd niewielkiej liczby mieszkańców Mariupolu, którzy opuścili miasto własnymi samochodami.

00:04

Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze poinformował w poniedziałek wieczorem, że 16 marca wyda wyrok ws. zbrodni wojennych popełnianych przez Rosję na Ukrainie. MTK wszczął śledztwo w tej sprawie 2 marca.

7 marca, podczas przesłuchania przed MTK, które zignorowała Rosja, Ukraina wezwała Trybunał do jak najszybszego zastosowania środków zapobiegawczych w przypadku oskarżeń Rosji o ludobójstwo i zobowiązanie Moskwy do zaprzestania operacji wojskowych na terytorium Ukrainy.

MTK rozpatruje oskarżenia wobec Rosji na podstawie Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa.

00:03

Rosyjskie wojska "podejmą natychmiastowe działania, aby unieszkodliwić przedsiębiorstwa kompleksu wojskowo-przemysłowego Ukrainy" - przekazał rzecznik rosyjskiego ministerstwa obrony Igor Konaszenkow.

Zaznaczył, że ataki będą skierowane wobec obiektów, w których prowadzona jest "produkcja, naprawa i odnowa broni, której nacjonaliści używają do popełniania zbrodni wojennych".

Ma to być odpowiedź na poranny ostrzał rakietowy, który miał zostać przeprowadzony przez siły ukraińskie. Rakieta została zestrzelona, ale jej wrak spadł w centrum Doniecka. Zginęło 16 osób.

00:02

Trzech byłych żołnierzy brytyjskich sił specjalnych prawdopodobnie zginęło w niedzielnym rosyjskim ataku na bazę wojskową w Jaworowie na zachodzie Ukrainy, tuż przy granicy z Polską - podał brytyjski dziennik "Daily Mirror".

Według źródeł, na które powołuje się gazeta, nie należeli oni do oddziału zagranicznych bojowników, którzy byli szkoleni w Międzynarodowym Centrum Operacji Pokojowych i Bezpieczeństwa, jak oficjalnie nazywa się poligon w Jaworowie. Nie wiadomo, w jakim oddziale brytyjskich służb specjalnych służyli w przeszłości.

Brytyjskie ministerstwo obrony zapewniło, że w ataku nie zginął ani nie został ranny żaden członek personelu wojskowego, ale zajmuje się ono tylko losem żołnierzy pozostających w czynnej służbie. Tymczasem jak podaje "Daily Mirror", ministerstwo spraw zagranicznych przyznało w poniedziałek, że prowadzi pilne dochodzenie w sprawie domniemanych brytyjskich ofiar.

00:01

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przesłał do parlamentu projekt ustawy, która przedłuża stan wyjątkowy o kolejne 30 dni, od 24 marca.

Zełenski ogłosił stan wyjątkowy w całym kraju 24 lutego, gdy Rosja zbrojnie zaatakowała Ukrainę.