​Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do rosyjskich żołnierzy, że jeśli się poddadzą to mają "szansę na przeżycie". Potraktujemy was tak, jak powinno się traktować ludzi. A jak wasza armia nie traktuje naszej - powiedział.

W swoim codziennym nagraniu Wołodymyr Zełenski zaapelował do rosyjskich wojskowych.

Chcę zwrócić się do rosyjskich żołnierzy, tych którzy już weszli do naszego kraju i tych, którzy zaraz mają być wysłani, by walczyć przeciwko nam. Rosyjscy poborowi! Posłuchajcie mnie szczególnie uważnie. Rosyjscy oficerowie! W końcu wszystko już rozumiecie. Ukrainie nic nie zabierzecie. Odbierzecie sobie życie. Jest was wielu, ale wasze życie również może zostać odebrane. Dlaczego umieracie? Wiem, że chcecie przeżyć - powiedział Zełenski.

Podsłuchaliśmy wasze rozmowy i wiemy, co naprawdę myślicie o tej wojnie, o wstydzie i o swoim kraju. Słyszeliśmy wasze rozmowy, wasze telefony do domu, do rodziny. Wyciągamy wnioski: wiemy, kim jesteście - mówił.

W imieniu narodu ukraińskiego daję wam szansę, szansę na przeżycie. Jeśli poddacie się naszym siłom, potraktujemy was tak, jak powinno traktować się ludzi - z godnością. Jak nie byliście traktowani w waszej armii i jak wasza armia nie traktuje naszej. Wybierajcie - powiedział Zełenski.

Prezydent Ukrainy stwierdził także, że armia rosyjska w ciągu 19 dni wojny straciła więcej sprzętu i wojskowych niż w dwóch krwawych wojnach w Czeczenii.

Zełenski dziękuje rosyjskiej dziennikarce

Zełenski podziękował także Marinie Owsiannikowej, dziennikarce telewizji Pierwyj Kanał, która podczas wydania wiadomości weszła do studia z transparentem "Zatrzymajcie wojnę".

Jestem wdzięczny tym Rosjanom, którzy nie przestają próbować mówić prawdy. Tym, którzy walczą z dezinformacją i mówią prawdę swoim przyjaciołom i krewnym. I osobiście kobiecie, która weszła do studia telewizji Pierwyj Kanał z plakatem sprzeciwiającym się wojnie - mówił.

Reformy gospodarcze

Zełenski zapowiedział także reformy gospodarcze, by wspomóc biznes ukraiński w czasach wojny. Zamiast VAT i podatku dochodowego ma zostać wprowadzony 2-procentowy podatek obrotowy. Podatek dla jednoosobowych działalności gospodarczych będzie z kolei dobrowolny. Oprócz tego wprowadzona zostanie deregulacja i wstrzymane zostaną kontrole w zakładach.

Warunek jest jeden: masz zapewnić normalne funkcjonowanie swojego biznesu w ramach ukraińskiego prawa - mówił.

24 lutego Rosjanie zaatakowali Ukrainę. Moskwa przekonuje, że celem jest "denazyfikacja i demilitaryzacja" wschodniego sąsiada oraz obrona samozwańczych republik Doniecka i Ługańska. Najgorsza sytuacja jest obecnie w oblężonym Mariupolu, gdzie dochodzi do katastrofy humanitarnej. W poniedziałek prowadzona była ewakuacja z tego miasta poprzez specjalne korytarze humanitarne.