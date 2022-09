"Ryzyko użycia przez Rosję taktycznej broni jądrowej przeciwko Ukrainie jest bardzo duże. Gdyby do tego doszło, mogłyby zostać zaatakowane duże skupiska wojsk w pobliżu linii frontu, a także ważne punkty dowodzenia i obiekty infrastruktury krytycznej" - ocenił przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Wadym Skibicki.

Zdjęcie ilustracyjne / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

W celu powstrzymania takiego ataku potrzebujemy nie tylko systemów przeciwlotniczych, ale również przeciwrakietowych - ocenił Skibicki w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "Guardian". Jego wypowiedź przytoczono na stronie HUR.

"Użycie broni jądrowej przeciwko Ukrainie będzie oznaczać koniec Rosji"

Jeśli Putin użyje na Ukrainie broni jądrowej, będzie to oznaczało koniec Rosji; nikt na świecie, w tym także Chiny, nie chciałby wtedy mieć nic wspólnego z Kremlem - ocenił w środę w rozmowie z niezależną rosyjską telewizją Nastojaszczeje Wriemia sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ołeksij Daniłow.

W jego opinii, Rosja "z pewnością nie sięgnie po strategiczną broń jądrową", natomiast wykorzystanie przeciwko Ukrainie ładunków o charakterze taktycznym wiązałoby się dla Moskwy z dużym ryzykiem. Rosja stałaby się enklawą izolowaną od cywilizowanego świata - ostrzegł Daniłow.

Jak dodał, Kreml nie ustaje w wysiłkach, by wciągnąć Białoruś w wojnę przeciwko Ukrainie. Wiemy, że Putin codziennie naciska na Łukaszenkę, by zaczął agresję od strony Białorusi. Jesteśmy tego wszystkiego świadomi. Nawet ostatnie spotkanie (obu przywódców) w Soczi dotyczyło tego tematu. Nie sądzę jednak, że Łukaszenka się na to zdecyduje - powiedział szef RBNiO.

Według Daniłowa rozpoczęta w Rosji mobilizacja na wojnę z sąsiednim krajem nie wpłynie na dalszy przebieg konfliktu. Nic się nie zmieni, bo nie może się zmienić. Kluczowe znaczenie ma to, że jesteśmy u siebie w domu i bronimy swojej ojczyzny. Pół godziny po tym, gdy ogłosimy, że potrzeba nam dodatkowych żołnierzy do obrony kraju, przed komendami wojskowymi ustawią się kolejki - oznajmił rozmówca niezależnych rosyjskich mediów.

Liczba żołnierzy wroga oddających się w (ukraińską) niewolę będzie tylko wzrastać - podkreślił Daniłow.

"Traktujemy groźby Putina ‘śmiertelnie poważnie’"

Rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby ostrzegł 21 września, że jeśli Rosja użyje przeciwko Ukrainie broni atomowej, spotkają ją surowe konsekwencje. Odniósł się w ten sposób do słów rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, który zadeklarował wykorzystanie "wszystkich niezbędnych środków do obrony" Rosji w przypadku zagrożenia dla kraju, i zapewnił, że "nie blefuje".

Doradca Białego Domu do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan oznajmił w niedzielę, że administracja prezydenta Joe Bidena traktuje groźby Putina "śmiertelnie poważnie".