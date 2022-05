​Okupacyjne władze obwodu chersońskiego zaapelują do prezydenta Władimira Putina o włączenie regionu do Rosji - poinformował Kyryło Stremusow, powołany przez Rosjan na zastępcę szefa regionalnej administracji ukraińskiego obwodu.

Zdj. ilustracyjne / Laine Nathan/ABACA / PAP/EPA

Miasto Chersoń to Rosja, na terytorium obwodu chersońskiego nie powstanie Chersońska Republika Ludowa, nie będzie referendów. Będzie jeden dekret oparty o apel kierownictwa regionu do prezydenta Federacji Rosyjskiej z prośbą o przyłączenie obwodu do Federacji Rosyjskiej - poinformował Stremusow w rozmowie z agencją RIA Nowosti.

Podkreślił, że do końca roku region całkowicie przejdzie na rosyjskie ustawodawstwo. Do końca maja ma także w obwodzie zacząć działać bank rublowy, który w przyszłości ma zostać zintegrowany z bankiem centralnym Rosji.

Bank najprawdopodobniej zostanie zintegrowany z Doniecką Republiką Ludową, ale z perspektywą pełnej współpracy z bankiem centralnym. Trwają negocjacje techniczne. Sam bank nie będzie miał żadnych ograniczeń i zostanie w pełni zintegrowany z systemem bankowym Federacji Rosyjskiej - mówił Stremusow.

Rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził natomiast, że o przyłączeniu Chersonia do Rosji powinni zdecydować mieszkańcy regionu, by aneksja miała "prawne uzasadnienie".

Okupacja obwodu chersońskiego

Rosjanie kontrolują obwód chersoński leżący przy Krymie i pod koniec kwietnia powołały tam "administrację cywilno-wojskową". Nie wiadomo jednak, czy "władze" faktycznie zrządzają regionem.

Gubernatorem obwodu został Wołodymyr Saldo, który do 2012 roku był merem Chersonia. Jego zastępcą został Kyryło Stremusow. W połowie marca obaj nagrali film, który rosyjska telewizja RT nazwała "kongresem założycielskim" nowych władz Chersonia.

Stremusow regularnie wypowiada się w rosyjskich mediach, gdzie mówi m.in. o tym, że powrót Chersonia do Ukrainy jest "wykluczony".

Ukraińcy przez długi czas informowali, że Rosjanie planują zorganizowanie referendów na okupowanych terenach w celu utworzenia marionetkowych republik. W tym celu zbierali dane mieszkańców, m.in. przy okazji rozdawania pomocy humanitarnej.