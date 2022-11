Rosja w ciągu dziewięciu miesięcy wydała na wojnę w Ukrainie 82 mld dolarów, około jednej czwartej dochodów swojego zeszłorocznego budżetu - donosi ukraińskie wydanie magazynu ekonomicznego "Forbes". Eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej przybyli do wszystkich elektrowni jądrowych Ukrainy, by udzielić wsparcie i pomóc ich personelowi - poinformował na Twitterze dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi. Najważniejsze wydarzenia związane z 275. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z 25.11.2022 r.

Europejczycy wyciągnęli wnioski z błędów poprzednich pokoleń i zjednoczyli się w obliczu rosyjskiej tyranii, pomagając Ukrainie; w ten sposób Europa walczy również o swoją tożsamość - ocenił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu online podczas konferencji "The Idea of Europe", która rozpoczęła się w Kownie na Litwie.

Linia frontu na Ukrainie jest de facto linią frontu całej Europy. (...) Gdy ktoś zadaje pytanie, jak Europa może nas wesprzeć, to takie sformułowanie nie wydaje się do końca właściwe, ponieważ walcząc z Rosją, Europa pomaga też samej sobie. (...) Musimy wspólnie przetrwać tę zimę i wygrać wojnę - dodał ukraiński przywódca.

Władze na Kremlu proponują rosyjskim studentom darmowy program nauczania pod warunkiem późniejszego "odpracowania" tego przywileju na okupowanych terenach Ukrainy; ten pomysł jest w istocie częścią szerszego planu, którego skutkiem ma być zmiana struktury etnicznej podbitych ziem - ostrzegł rządowy ukraiński portal Centrum Narodowego Sprzeciwu.

Jak oznajmił serwis, szczególnie poszukiwani do pracy na Ukrainie są absolwenci kierunków medycznych i pedagogicznych. W Moskwie przekonują, że te działania służą "pokryciu deficytu" specjalistów z tych dziedzin na okupowanych terenach sąsiedniego państwa. W rzeczywistości chodzi jednak o dokonywaną z rozmysłem zmianę składu etnicznego zajętych terytoriów. Innym elementem takich działań Kremla, komplementarnym z przysyłaniem na Ukrainę rosyjskich lekarzy i nauczycieli, są planowe deportacje ludności ukraińskiej do Rosji - czytamy na łamach serwisu.



Ukraina przetrwa nadchodzącą zimę pomimo zimna i przerw w dostawie prądu spowodowanych przez rosyjskie rakiety - powiedziała w obszernym wywiadzie udzielonym BBC pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska i dodała, że "bez zwycięstwa nie może być pokoju".

Przeszliśmy już tyle różnych prób, widzieliśmy tyle ofiar, tyle zniszczeń, że przerwy w dostawie prądu nie są najgorszą rzeczą, jaka może nas spotkać - powiedziała Zełenska i przypomniała wyniki niedawnego sondażu, w którym 90 proc. Ukraińców stwierdziło, że są gotowi żyć z brakami energii elektrycznej przez dwa do trzech lat, jeśli zobaczą perspektywę wejścia do Unii Europejskiej.

Od początku wojny z Ukrainy do Polski wjechało 7,959 mln osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało ponad 6,153 mln - poinformowała straż graniczna.



Biorąc pod uwagę przewagę Ukrainy nad Rosją pod względem wyszkolenia i morale żołnierzy, w interesie Kijowa jest utrzymanie dotychczasowego tempa operacji wojskowych również w miesiącach zimowych - ocenił minister obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace w rozmowie z amerykańskim portalem Daily Beast.

Rosjanie są zdemoralizowani, marnie wyszkoleni i słabo wyekwipowani. (...) Rosyjski oddział został niedawno wysłany (na Ukrainę) bez jedzenia i skarpet, a także z niewielką ilością uzbrojenia. To jest katastrofa dla osoby (walczącej) w terenie. (Kreml) ma przewagę skali, lecz ta armia nie cechuje się zbytnią jakością. Cóż, większość tych ich dobrze wyszkolonych żołnierzy już nie żyje. (Rosjanie) wrzucają (wojskowych) do maszynki do mięsa i używają na masową skalę artylerii. Tylko naród, który nie dba o swoich (obywateli), mógł wysłać 100 tys. ludzi, aby byli martwi, ranni lub dezerterowali - podkreślił Wallace.

Z tego względu, w ocenie ministra, Kijów powinien wykorzystać słabość przeciwnika i próbować dokonać jak największych postępów zimą. Utrzymanie impetu byłoby w interesie Ukraińców. Mają 300 tys. zestawów (odzieży) do walki w warunkach zimowych, otrzymanych od partnerów z zagranicy - powiedział rozmówca Daily Beast.

Była kanclerz Angela Merkel w rozmowie z dziennikiem "Spiegel" stwierdziła, że pod koniec swojej kadencji nie widziała już możliwości wpływania na prezydenta Rosji Władimira Putina. Podczas swojej pożegnalnej wizyty w Moskwie w sierpniu 2021 roku odniosła wrażenie, że "dla Putina liczy się tylko władza" i "polityka siły".

To jest III wojna światowa, jestem pewien, że 24 lutego tego roku zostanie zapisany w podręcznikach historii jako jej początek, tak jak 1 września 1939 roku stał się początkiem II wojny światowej - ocenił rosyjski historyk, pisarz i dysydent Jurij Felsztinski w Porannej rozmowie w RMF FM.

Nie ma na dziś zgody politycznej większości państw członkowskich NATO, aby sojusz był obecny w sensie wojskowym w Ukrainie - mówił w rozmowie 7 pytań o 7:07 w internetowym Radiu RMF24 Robert Pszczel, były szef biura informacji NATO w Moskwie.

Ciała dwóch mężczyzn ekshumowano pod Kupiańskiem w obwodzie charkowskim, prawdopodobnie ludzie ci zostali zastrzeleni przez wojska rosyjskie - podał portal Ukrainska Prawda. Prokuratura generalna Ukrainy przekazała, że zabici mieli 28 i 39 lat.

Ciała zostały ekshumowane we wsi Podoły w rejonie (odpowiednik powiatu) kupiańskim - podał portal powołując się na komunikat prokuratury.

Prokuratura ocenia, że dwaj mężczyźni zginęli w połowie września, gdy wieś znajdowała się pod okupacją rosyjską.

Miejscowi mieszkańcy widzieli, jak auto, którym jechali mężczyźni ugrzęzło koło rosyjskiego punktu kontrolnego, po czym wojskowi rosyjscy oddali do niego serię z karabinu maszynowego.

O odnalezieniu rejonie Kupiańska ciał ofiar rosyjskiej okupacji władze Ukrainy informowały również na początku października. Największe skupisko grobów w obwodzie charkowskim odkryto w lesie pod Iziumem - natrafiono tam na kilkaset ciał osób zabitych i zmarłych podczas okupacji rosyjskiej.



Czwartek był najtragiczniejszym dniem w Chersoniu od 11 listopada, czyli wyzwolenia tego miasta przez ukraińskie wojska; w wyniku rosyjskich ostrzałów zginęło siedem osób, a 21 zostało rannych - powiadomił szef władz obwodu charkowskiego Jarosław Januszewycz.

Wcześniej informowano o czterech ofiarach śmiertelnych ostatniego rosyjskiego ataku na Chersoń i 10 osobach, które odniosły obrażenia. Jak przekazała regionalna administracja, doszło do pożaru w wielopiętrowym budynku mieszkalnym. Pociski uderzyły też m.in. w plac zabaw dla dzieci.

Władimir Putin może użyć nowiczoka w ramach ataku bronią chemiczną na Ukrainę. O takich obawach przedstawicieli amerykańskiej administracji pisze portal "Politico". Właśnie nowiczok został wykorzystany przez rosyjskie służby specjalne w zamachu na rosyjskiego opozycjonistę Aleksieja Nawalnego i byłego rosyjskiego agenta Siergieja Skripala.

Eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej przybyli do wszystkich elektrowni jądrowych Ukrainy, by udzielić wsparcie i pomóc ich personelowi - poinformował na Twitterze dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi.

"Ukraina zwróciła się do MAEA o zapewnienie, podobnie jak w przypadku elektrowni jądrowej Zaporoże, wsparcia i pomocy na miejscu - w elektrowniach jądrowych w Równem, Chmielnickim, Południowoukraińskiej i Czarnobylu. To wsparcie się zaczęło. Musimy zrobić wszystko, aby zapobiec wypadkowi nuklearnemu we wszystkich ukraińskich elektrowniach jądrowych" - poinformował Grossi.

Przypomniał, że eksperci MAEA są w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej od początku września, udzielając wsparcia i pomocy personelowi stacji. Zdaniem dyrektora generalnego widać już postęp w tworzeniu wokół tej elektrowni strefy bezpieczeństwa fizycznego i jądrowego.

"Ale w czasie, gdy świat koncentruje się na niebezpiecznej sytuacji w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, największej elektrowni jądrowej w Europie, nie powinniśmy zapominać o innych obiektach jądrowych w kraju" - podkreślił Grossi.

Wczoraj w wyniku rosyjskich ataków rakietowych wszystkie ukraińskie elektrownie jądrowe po raz pierwszy straciły zewnętrzne zasilanie, na jakiś czas były uzależnione od pracy generatorów diesla. "Tej bezprecedensowej sytuacji nie można było sobie wyobrazić jeszcze kilka miesięcy temu. I to budzi wielki niepokój" - powiedział dyrektor generalny MAEA.



Rosja w ciągu dziewięciu miesięcy wydała na wojnę w Ukrainie 82 mld dolarów, około jednej czwartej dochodów swojego zeszłorocznego budżetu - donosi ukraińskie wydanie magazynu ekonomicznego "Forbes".

Jednocześnie przychody Moskwy ze sprzedaży surowców energetycznych spadają z powodu sankcji, a prowadzona przez Kreml wojna staje się coraz droższa - pisze "Forbes". Według wyliczeń gazety, jesienią tego roku rosyjskie wydatki na zbrojenia wzrosły dwukrotnie, wojna kosztuje obecnie Moskwę co najmniej dziesięć miliardów dolarów miesięcznie.