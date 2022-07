Prezydent Rosji Władimir Putin mógł zostać zastąpiony sobowtórem podczas rozpoczęcia tegotygodniowej wizyty w Teheranie - sugeruje ukraiński wywiad.

Władimir Putin po przylocie do Teheranu / KONSTANTIN ZAVRAJIN / KREMLIN POOL / SPUTNIK / POOL / PAP/EPA

Według generała majora Kyryło Budanowa, szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego, filmy z rozpoczęcia wizyty Władimira Putina w Teheranie sugerują, że podczas tego wydarzenia rosyjskiego prezydenta zastąpił sobowtór.

Budanow zauważył, że Putin po przylocie poruszał się zadziwiająco szybko. Był też - zdaniem szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego - bardziej czujny niż podczas ostatnich publicznych wystąpień.

To tylko sugestie - zaznaczył w wywiadzie telewizyjnym Budanow. Proszę jednak zobaczyć na moment, gdy Putin wysiada z samolotu. Czy to w ogóle Putin? - dodał.

Erdogan zmusił Putina do czekania

Wizyta w Teheranie była drugim zagranicznym wyjazdem prezydenta Rosji od momentu, gdy pięć miesięcy temu zaczął inwazję na Ukrainie.

We wtorek w Teheranie Władimir Putin spotkał się z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem i Najwyższym Przywódcą Iranu Alim Chameneim. Spotkanie dotyczyło zezwolenia na eksport ukraińskiego zboża.

Przed spotkaniem z prezydentem Turcji doszło do niespodziewanego zdarzenia. Władimir Putin stał w pomieszczeniu z reporterami i czekał na Erdogana.

Kamery zarejestrowały, jak Putin nerwowo przestępuje z nogi na nogę, przełyka ślinę, wypycha językiem policzki. W końcu, gdy po niemal 50 sekundach do pomieszczenia wszedł prezydent Turcji, Putin rozłożył ręce w geście, jakby chciał powiedzieć "no wreszcie".

To wydarzenie było szeroko komentowane w mediach. Ukraińskie władze nie sugerowały jednak wtedy, by podczas tego spotkania Putina zastępował sobowtór.

Co ze zdrowiem Putina?

Jak przypomina "Daily Mail", Putin dwa lata temu przyznał, że władze rozważały wykorzystanie sobowtórów. Jak mówił, na początku tego stulecia, gdy w Rosji dochodziło do zamachów, doradzano mu, by podczas oficjalnych wydarzeń zastępował go sobowtór. Sam rosyjskie prezydent - jak twierdził - odrzucił ten pomysł.