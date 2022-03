Siedem pytań po siódmej siedem. Bogdan Zalewski w internetowym radiu RMF24 na podstawie najświeższych informacji przygotował listę najważniejszych kwestii do omówienia w tym momencie, pytał o nie dziś o poranku posła Czesława Mroczka, byłego wiceministra obrony narodowej, obecnie wiceszefa Komisji Obrony Narodowej w Sejmie.

Bogdan Zalewski: Panie pośle, Rosjanie zaatakowali poligon wojskowy w Jaworowie, to już właściwie u naszych granic. Pytanie pierwsze, czy Putin u naszych granic się zatrzyma?

Czesław Mroczek: Z całą pewnością dla niego wielką barierą jest NATO i nie sądzę, żeby próbował rozszerzyć tę wojnę na wojnę z NATO. Nie tylko Ukraina jest osłabiona i krwawi, Rosja też krwawi w tej wojnie, więc nie sądzę, żeby próbował rozszerzyć tę wojnę na kraje natowskie.

Eksperci wojskowi twierdzą, że ten wczorajszy atak na poligon w Jaworowie to jest taki wyraźny sygnał, że Rosja chce zablokować dostawy i zachodnie wsparcie dla Ukrainy. Więc moje drugie pytanie, czy polskie władze słusznie postąpił, że wbrew presji sojuszników z Zachodu - dużej presji i Unii i USA - nie chciały bezpośrednio przekazać Ukrainie myśliwców MiG-29?

Powinniśmy wspierać Ukrainę tak, jak do tej pory w jej trwaniu. Przede wszystkim dostarczając uzbrojenie i sprzęt wojskowy, ale musimy to robić w ramach NATO. Przed chwilą było pytanie o to czy Putin zaatakuje NATO, jeżeli będziemy razem, to nie zaatakuje. W związku z tym nie powinny działać pojedynczo kraje. Polska musi uzgadniać, Polska musi działać w ramach NATO i Unii Europejskiej.

Moje pytanie trzecie. W związku z tym, jak skalkulować nasze polskie ryzyko, jakie są granice naszego wojskowego wkładu w obronę świata Zachodu przed zbrodniczym reżimem Kremla?

Działamy w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, mamy w ramach NATO armię o dosyć dużym potencjale, ale oczywiście niewystarczającym z punktu widzenia zagrożeń, które w tej chwili są. Dlatego NATO udziela nam tych zdolności, których nie mamy. Gołym okiem wiadomo o co chodzi, no właśnie chodzi o system przeciwrakietowy. Jesteśmy w trakcie pozyskiwania takiego systemu, ale w tej chwili NATO gwarantuje nam bezpieczeństwo polskiego nieba.

Skupmy się na Sojuszu. Prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla BBC wczoraj powiedział, że jeśli Putin użyłby broni chemicznej czy innej broni masowego rażenia, będzie to wymagało zastanowienia się przez NATO nad dalszymi krokami. Stąd moje pytanie czwarte, jakie Sojusz powinien podjąć wtedy kroki?

Tak jak powiedziałem przed chwilą, te wszystkie decyzje natowskie wypracowane są na podstawie informacji, przede wszystkim dobrych informacji wywiadowczych, o czym mogliśmy się przekonać przed rozpoczęciem tej wojny, kiedy Stany Zjednoczone pokazywały nam zagrożenie.

Czyli pierwsza rzecz, weryfikacja?

Przede wszystkim weryfikacja i dobre informacje. I w ramach całego NATO musimy podejmować te decyzje.

No właśnie, jakie decyzje?

Ale nie mając tych decyzji nie chcę w tej chwili prognozować, co się może stać.

Ja też nie chcę wyprzedzać faktów, ale załóżmy niestety ten niebezpieczny bardzo dla nas scenariusz: Putin stosuje broń masowego rażenia. Co wtedy ma pana zdaniem zrobić NATO?

Od samego początku, jeszcze przed wybuchem wojny, Rosja jest powstrzymywana przez NATO i szerzej przez cały świat zachodni, poprzez różnego rodzaju sankcje. I w związku z tym użycie broni chemicznej wiązałoby się z podjęciem kolejnych kroków przez świat zachodni powstrzymujących Rosję. Jakie to dzisiaj byłyby kroki? Nie będę tutaj tego wróżył.

Pytanie piąte. Sejm w piątek przyjął ustawę o obronie ojczyzny. Dlaczego zagłosował pan za?

Dlatego, że musimy wzmocnić Polskie Siły Zbrojne a także wzmocnić odporność Polski na zagrożenia. Przed chwilą mówiłem o tym, czego nam brakuje. Polacy chcą dać większe pieniądze na nasze siły zbrojne, ale oczekują, że wykorzystamy dobrze te pieniądze i dobrze wykorzystamy czas. My zaproponowaliśmy - Koalicja Obywatelska, ja osobiście - żeby rząd po przyjęciu tej ustawy szybko pokazał nam pakiet wzmocnienia sił zbrojnych, czyli te wszystkie rzeczy, które Wojsko Polskie musi pozyskać w ciągu najbliższych kilku lat, nie 15, 30 lat, tylko miesięcy i tych 2-3 lat.

Teraz Senat zdominowany przez opozycję, przez Koalicję Obywatelską, będzie szybko działał?

Tak. Tu nie ma żadnego problemu w tej chwili. Dlatego, że ta ustawa została przyjęta, tak jak pan redaktor powiedział, praktycznie jednomyślnie, więc w tym tygodniu jeszcze ta ustawa wejdzie w życie i trzeba po prostu działać, dobrze wykorzystać te pieniądze, które Polacy chcą przekazać na obronę narodową.

A dlaczego - to pytanie szóste - nie przeszła poprawka o powszechnej dostępności do broni dla wszystkich obywateli?

To jest związane z innym tematem. Wzmocnienie sił zbrojnych w tej chwili jest kluczowym tematem dla wzmocnienia naszego państwa, w związku z tym zróbmy wszystko, żeby tak jak powiedziałem, wykorzystać ten czas na to, żeby tak się stało. Nie marnujmy czasu, są pieniądze, działajmy.

Panie pośle, jeszcze jedno pytanie, teraz wrócę do sytuacji międzynarodowej. Aktualna informacja, doradca liderki demokratycznej opozycji na Białorusi Swietłany Cichanouskiej Franciszak Wiaczorka twierdzi, że - cytuję - siły zbrojne Federacji Rosyjskiej przy użyciu samolotów i śmigłowców atakują Ukrainę pociskami rakietowymi z terytorium Białorusi. To też jest bardzo blisko naszych granic. Moje pytanie siódme, jaką politykę wobec reżimu Łukaszenki powinien zastosować Zachód, jak my mamy na to reagować?

Taką samą jak w stosunku do agresora moskiewskiego. Białoruś, reżim białoruski jest w tej chwili częścią reżimu rosyjskiego, tak trzeba powiedzieć.

To jest państwo upadłe już można powiedzieć?

Tak. W tym momencie nie prowadzi praktycznie samodzielnej polityki, choć trzeba zauważyć, że Łukaszenka broni się, a w szczególności armia białoruska broni się przed zaangażowaniem bezpośrednim, to trzeba odnotować. Natomiast Łukaszenka będzie dzielił los Putina. Będzie padał Putin, upadnie Łukaszenka.

Bardzo dziękuję, to było "7 pytań po godzinie 7:07" w Radiu RMF24. Dzisiaj do posła Czesława Mroczka, byłego wiceministra obrony narodowej, a obecnie wiceszefa Komisji Obrony Narodowej w Sejmie.