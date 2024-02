13:13

Szef chińskiej dyplomacji Wang Yi oświadczył podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, że Chiny nie zgadzają się na to, by zrzucać na nie odpowiedzialność za rozwiązanie konfliktu na Ukrainie.

Odpowiadając na pytanie o rekordowy wzrost wymiany handlowej między Rosją a Chinami (26 proc. w 2023 roku), Wang Yi zaprzeczył, by Chiny wykorzystywały ten konflikt dla swojej korzyści.

Powiedzieliśmy jasno, że broń atomowa nie powinna być użyta przeciw Ukrainie. (...) Nie ma teraz miejsca na (rosyjsko-ukraińskie) negocjacje pokojowe, ale Chiny będą gotowe wspomóc takie negocjacje, kiedy przyjdzie czas. (...) Sprzeciwiamy się jednak zrzucaniu na Chiny odpowiedzialności za rozwiązanie tego konfliktu - podkreślił.

Podczas swojego wystąpienia powiedział, że Chiny zachowają spójność i stabilność swoich głównych zasad i polityki oraz "będą niezłomną siłą zapewniającą stabilność w niespokojnym świecie" w oparciu o Radę Bezpieczeństwa ONZ.

Zapowiedział także, że Pekin zamierza wdrożyć porozumienia z Waszyngtonem i poprawić stosunki dwustronne.

13:06

"Aleksiej Nawalny zostanie zapisany w naszych podręcznikach historii za swoją nieugiętą odwagę w obliczu ucisku i tyranii" - oznajmiła na X (dawniej Twitter) Emma Louise Powell, liderka Sojuszu Demokratycznego (DA), głównej opozycyjnej partii RPA.

Polityk dodała, że to Kreml ponosi wyłączną odpowiedzialność za tę tragedię, a "Aleksiej Nawalny dołączył do grona byłych liderów opozycji, między innymi Borysa Niemcowa - obaj zginęli za niezachwianą wolę obrony praw człowieka, demokracji i rządów prawa".

12:58

"Aleksiej Nawalny został zamordowany" - napisała w mediach społecznościowych rzeczniczka rosyjskiego opozycjonisty Kira Jarmysz. Dodała, że według oficjalnego komunikatu skierowanego do matki Aleksieja, jego śmierć nastąpiła 16 lutego o godzinie 14:17 czasu lokalnego. Nie wiadomo, gdzie znajduje się ciało Nawalnego.

12:50

"Aleksiej Nawalny był jedną z emblematycznych postaci opozycji w Federacji Rosyjskiej, był organizatorem licznych antyrządowych protestów w tym kraju. Następnie został stałym celem reżimu prezydenta Władimira Putina z powodu swojego aktywizmu i ducha obywatelskiego w służbie demokratycznego i wolnego państwa rosyjskiego" - pisze w komunikacie ministerstwo spraw zagranicznych Rumunii.

Resort przypomniał, że w 2021 roku Aleksiej Nawalny został otruty środkiem neurotoksycznym, po czym odbywał leczenie w klinice w Niemczech. "Polityk zdecydował się następnie wrócić do Rosji, aby służyć jako przykład dla wszystkich, którzy walczą z autorytarnymi reżimami, pomimo ryzyka, z jakim się to wiąże" - czytamy w oświadczeniu.

"Jego skazanie było aktem arbitralnym i nadużyciem z prawnego oraz politycznego punktu widzenia, poważnym złamaniem prawa" - podkreśla MSZ, przypominając, że w 2021 roku opozycjonista został laureatem Nagrody im. Sacharowa, przyznawanej przez Parlament Europejski.

"Aleksiej Nawalny na zawsze pozostanie wybitną postacią w walce o przejrzystość, sprawiedliwość i poszanowanie podstawowych praw. Jego śmierć jest ogromną stratą dla wysiłku na rzecz umacniania wartości demokratycznych" - pisze resort dyplomacji, składając kondolencje bliskim polityka.

MSZ potępiło Rosję za "powtarzające się naruszenia prawa międzynarodowego" i wezwało Moskwę do poszanowania praw człowieka.

12:44

"Reprezentujemy około 50 proc. całej siły militarnej świata. Wojskowo jesteśmy silniejsi niż Rosja" - oświadczył sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Zwrócił jednak uwagę na "poważne luki". Podkreślił też, że NATO nie widzi bezpośredniego zagrożenia dla któregokolwiek ze swoich członków.

12:37

Wycofanie sił ukraińskich z Awdijiwki odbywało się zgodnie z planem; na końcowym etapie "pewna liczba" żołnierzy wobec przewagi sił przeciwnika trafiła do niewoli - powiadomił gen. Ołeksandr Tarnawski, dowódca zgrupowania Tauryda.

"Wyjście sił ukraińskich z Awdijiwki odbywało się zgodnie z planem, sporządzonym z uwzględnieniem różnych scenariuszy i możliwych zmian sytuacji operacyjnej. Mimo to na końcowym etapie operacji pewna liczba ukraińskich wojskowych trafiła do niewoli - napisał wojskowy na Telegramie.

Podsumowując działania na kierunku awdijiwskim w ciągu minionej doby, gen. Ołeksandr Tarnawski powiadomił o odparciu 43 ataków przeciwnika w rejonie Awdijiwki i pobliskich miejscowości. Wojska wycofywane były pod osłoną ognia artylerii.

Straty Rosjan w ciągu doby w strefie działań zgrupowania Tauryda to 609 osób i 21 jednostek sprzętu. Zneutralizowano lub zniszczono 230 dronów.

12:30

Co najmniej 177 osób zostało zatrzymanych wczoraj i dziś w związku z protestami po śmierci rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego - poinformowali rosyjscy aktywiści z grupy OVD-Info.

12:22

Ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła w godzinach porannych trzy rosyjskie samoloty - poinformował dowódca Sił Powietrznych Ukrainy Mykoła Ołeszczuk.

Dwie z zestrzelonych maszyn to bombowce taktyczne Su-34, a kolejna - myśliwiec wielozadaniowy Su-35.

12:16

Wołodymyr Zełenski przewiduje dwa możliwe scenariusze dla Władimira Putina - rosyjski przywódca albo stanie przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze, albo zginie z rąk jednego ze swoich współpracowników. Ukraiński prezydent mówił o tym w sobotę podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

12:09

Włączymy Ukrainę do unijnych programów dotyczących obronności - zadeklarowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Uczymy się dużo na podstawie tego, co się dzieje na polach bitwy na Ukrainie. Rosja próbuje zgnieść Ukrainę skalą, masą. Rzucają do walki, poświęcają tysiące młodych ludzi. Wykorzystują brudną broń szybko wyprodukowaną w Korei Północnej i w Iranie. Musimy ich przechytrzyć - zaznaczyła Ursula von der Leyen.

Ukraina robi bardzo inteligentną rzecz - bierze nasze systemy uzbrojenia i ulepsza je za pomocą sztucznej inteligencji, żeby były bardziej precyzyjne, bardziej celne. Fascynujący jest też rozwój produkcji dronów - wyliczała szefowa KE.

Włączymy Ukrainę do naszych programów obronnych. Otworzymy w Kijowie biuro ds. innowacji w dziedzinie obronności razem z Ukraińcami - zapowiedziała.

12:01

Rosja opracowuje kosmiczną broń nuklearną - donosi portal stacji CNN. Jej działanie polega na tym, że po zdetonowaniu tworzy się potężny impuls elektromagnetyczny, który może zniszczyć satelity rządowe i komercyjne. Amerykanie jednak uspokajają - broń jest na etapie prac rozwojowych i nie stwarza jeszcze bezpośredniego zagrożenia.

11:54

Matka lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego, Ludmiła Nawalna, podróżuje do kolonii karnej, w której zmarł jej syn; towarzyszy jej adwokat opozycjonisty - podał Reuters, powołując się na niezależny portal Nowaja Gazieta.

Rzeczniczka Aleksieja Nawalnego Kira Jarmysz poinformowała na X (dawniej Twitter), że śmierć opozycjonisty została potwierdzona w oficjalnej nocie przekazanej jego matce. Zażądała też natychmiastowego przekazanie ciała Nawalnego jego rodzinie.

W piątek Jarmysz przekazała, że adwokat opozycjonisty "wyleci z (miejscowości) Charp głęboką nocą, bo takie są połączenia. Przyleci jutro rano razem z rodziną Aleksieja".

Ludmiła Nawalna napisała wtedy na Facebooku: "Nie chcę słyszeć żadnych kondolencji. Widzieliśmy syna w więzieniu 12 lutego, byliśmy na widzeniu. Był żywy, zdrowy i pogodny".

11:45

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej poinformowało, że siły rosyjskie poprawiły swoje pozycje na linii frontu w czterech różnych miejscach, w tym obwodzie donieckim - przekazała agencja Reutera, powołując się na rosyjskie media.

Wcześniej ukraińska armia poinformowała o wycofaniu swoich sił z Awdijiwki w obwodzie donieckim.

11:37

Mówienie o potencjalnym europejskim środku odstraszania nuklearnego, który nie obejmowałby Stanów Zjednoczonych, nie jest pomocne - powiedział sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

W ostatnich tygodniach niektórzy niemieccy politycy podnosili kwestię opracowania przez Europę własnego środka odstraszania nuklearnego, aby zmniejszyć zależność od Stanów Zjednoczonych w zakresie obrony Starego Kontynentu.

11:30

Śmierć Aleksieja Nawalnego jest kolejnym dowodem na to, jak brutalnym reżimem stała się Rosja pod rządami Władimira Putina i musi przypominać, że jakiekolwiek negocjacje z Kremlem są bezcelowe - komentują brytyjskie gazety.

"The Times" określił zmarłego w piątek opozycjonistę jako w zasadzie ostatniego człowieka w Rosji, który efektywnie przeciwstawiał się reżimowi Władimira Putina. Jego śmierć, w niewyjaśnionych, ale nie zaskakujących okolicznościach, jest świadectwem odwagi człowieka gotowego nigdy nie iść na kompromis w kwestii wolności i praw człowieka, bez względu na koszty. To potężny sygnał dla milionów Rosjan po cichu dotkniętych nową tyranią, pod którą teraz żyją - napisał dziennik w komentarzu redakcyjnym.

Trudno o bardziej brutalny dowód paranoi rosyjskiego przywódcy, jego nacjonalistycznych ambicji i nieuchronnego powrotu jego kraju do horrorów i grozy z czasów Józefa Stalina - dodaje gazeta.

11:22

Nasze odstraszanie pozostaje wiarygodne, dlatego nie widzimy żadnego zagrożenia militarnego wobec żadnego z państw członkowskich NATO - oświadczył sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Nie możemy brać pokoju za pewnik, ale warto podkreślić, że nie widzimy bezpośredniego zagrożenia wobec któregokolwiek z sojuszników z NATO. Świat stał się bardziej niebezpiecznym miejscem, ale również NATO stało się silniejsze - podkreślił szef NATO.

Celem NATO jest zapobieganie wojnie; zapewnienie, że w Moskwie nikt nie popełni błędu w obliczeniach, co do gotowości i zdecydowania Sojuszu Północnoatlantyckiego, by bronić wszystkich swoich członków i dawanie jasno do zrozumienia, że atak na jednego członka NATO spowoduje podpowiedź całego sojuszu. Tak długo, jak ten komunikat jest jasno przekazywany Moskwie - żaden sojusznik nie zostanie zaatakowany - ocenił sekretarz generalny NATO.

Nasze odstraszanie pozostaje wiarygodne, stąd nie widzimy żadnego zagrożenia militarnego wobec żadnego z państw członkowskich NATO - podsumował Norweg.

11:15

Terroryzowanie dysydentów w Rosji nie jest niczym nowym i śmierć Aleksieja Nawalnego nie spowoduje nowych protestów, nie będzie punktem zwrotnym dla Rosji - ocenił w rozmowie z estońską telewizją publiczną ERR historyk Dawid Wsiewow.

Ekspert zwrócił uwagę na to, że większość zwolenników Nawalnego opuściła już Rosję lub przebywa w więzieniach.

Dawid Wsiewow uważa, że nie można sobie obecnie wyobrazić, aby ktoś przejął teraz rolę lidera opozycji w Rosji. Ilustracją tego była - przypomniał historyk - nieudana próba dostania się na tegoroczną listę kandydatów na prezydenta antywojennego polityka Borysa Nadieżdina.

11:08

Nie pytajcie Ukrainy, kiedy skończy się wojna - zapytajcie siebie, dlaczego Putin jest w stanie ją kontynuować - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Ukraiński przywódca apelował do społeczności międzynarodowej o dalsze wspieranie Ukrainy, argumentując, że rosyjski dyktator się nie zatrzyma.

Zróbcie nie coś, ale wszystko, żeby go pokonać. Dyktatorzy nie wyjeżdżają na wakacje, nienawiść nie ma przerw - mówił.

Utrzymywanie Ukrainy w sztucznym deficycie broni pozwala Putinowi adaptować się do obecnej intensywności wojny - alarmował prezydent.

Rosja ma, jego zdaniem, "tylko jedną przewagę". To jest nieliczenie się z ludzkim życiem. I potwierdzają to regularnie tzw. "mięsne szturmy" na ukraińskie pozycje - dodał prezydent Ukrainy, odnosząc się do frontowych ataków, w których masowo giną rosyjscy żołnierze.

11:00

Śmierć Aleksieja Nawalnego będzie zapamiętana, choćby ze względu na to to, co mówi o Władimirze Putinie i czego żąda od Zachodu - pisze "Economist". "Cokolwiek zostanie napisane na świadectwie zgonu, opozycjonista został zabity przez rosyjskiego dyktatora" - podkreśla tygodnik.

"Aleksiej Nawalny był człowiekiem zdumiewającej odwagi, który nie lubił tragedii. Wolał hollywoodzkie filmy, w których bohater zwycięża, a dobro triumfuje. Miał prezencję, talent i wielką inteligencję, które predestynowały go na bohatera, ale urodził się w Rosji i żył w mrocznych czasach" - przypomina brytyjski tygodnik.

10:42

Rzecznik ONZ Stéphane Dujarric powiedział, że ONZ nie jest w stanie zweryfikować doniesień o użyciu przez Rosjan wyprodukowanej w Korei Północnej amunicji.



O tym, że Rosja wystrzeliwuje północnokoreańskie pociski, informowały zarówno Stany Zjednoczone, jak i Ukraina.

10:33

Cztery osoby zginęły, a sześć zostało rannych w wyniku ostrzału miejscowości Pantelejmonówka na terenie samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej - poinformował jej szef Dienis Puszylin.

10:25

Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego gen. Kyryło Budanow powiedział, że jego żona czuje się już lepiej po tym, jak w listopadzie ubiegłego roku została otruta metalami ciężkimi. Przyznał ponadto, że wie, kto stoi za zamachem na życie Marianny.

10:17

Decyzja o wycofaniu ukraińskich wojsk z Awdijiwki w obwodzie donieckim zapadła, by chronić życie żołnierzy - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

To dla nas najważniejsze zadanie. Chronimy naszych żołnierzy, naszych ludzi - powiedział ukraiński przywódca w Monachium.

Jak dodał, uzbrojenie "pomaga" i jest potrzebne do walki, ale przede wszystkim głównym zasobem armii jest żołnierz.

Minionej nocy dowództwo ukraińskiej armii potwierdziło wycofanie broniących się sił z Awdijiwki.

Chodzi o wyjście na nowe pozycje, to nie są jakieś kilometry. I to nie znaczy, że Rosja coś zajęła - dodał prezydent Ukrainy, przypominając, że Rosjanie atakowali Awdijiwkę od sierpnia 2023 roku i stracili przy tym ogromną liczbę żołnierzy.

10:10

Śmierć Aleksieja Nawalnego jest przykładem centralizowania władzy autorytarnej - powiedział w TVN24 szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. W jego ocenie nie jest przypadkiem, że informacja o śmierci rosyjskiego opozycjonisty pojawiła się podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

10:01

Ponad 10 dni oczekują kierowcy ok. 550 pojazdów ciężarowych na wyjazd z Polski na Ukrainę przez przejście graniczne w Dorohusku w województwie lubelskim - podała Izba Administracji Skarbowej w Lublinie. Przed wszystkimi drogowymi przejściami z Ukrainą w regionie trwają protesty rolników.

09:25

Aleksiej Nawalny to człowiek zbyt wielki dla 145 milionów małych ludzi w Rosji - pisze w komentarzu redakcyjnym telewizja Digi24, oceniając, że tragedia opozycjonisty polega na tym, że "umarł na próżno", bo Rosjan to nie poruszy.

"Ktoś powiedział, że w Rosji nie można być (Nelsonem) Mandelą" - pisze redakcja Digi24 w pesymistycznym komentarzu, w którym konstatuje, że śmierć opozycjonisty nie wpłynie w żaden sposób na sytuację w Rosji.

"Aleksiej Nawalny został zabity przez złowrogi reżim Władimira Putina w kolonii karnej na Syberii. Miał zaledwie 47 lat i szaloną odwagę. A także zdecydowanie za dużo wiary we własnych ludzi" - czytamy.

W odróżnieniu od Nelsona Mandeli - pisze Digi24 - Aleksiej Nawalny nie stanie się dla Rosjan bohaterem, a cela, w której spędził ostatnie dni życia, nie stanie się symbolem i miejscem pielgrzymek.

09:22

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył na Monachijską Konferencję Bezpieczeństwa.