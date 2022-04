"To nasza Srebrenica" - tak doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych Wadym Denysenko określa mordy na cywilach, których w okolicach Kijowa mieli się dopuścić rosyjscy żołnierze. Po wyparciu wroga, Ukraińcy w Buczy, Irpieniu, czy Hostomelu natrafili na zbiorowe mogiły i ciała mieszkańców na ulicach. Mowa o setkach zabitych.

Groby zabitych na przedmieściach Kijowa / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

Wadym Denysenko twierdzi, że w najbliższych godzinach ukraińskie władze oficjalnie poinformują o tej masakrze instytucje międzynarodowe, które zajmują się wyjaśnianiem zbrodni wojennych. To ludobójstwo, które nie może pozostać nieosądzone - dodał urzędnik.

To to samo, co robiło NKWD w latach 30. To to, co robili faszyści podczas wojny. Teraz powtórzyli to Rosjanie na Kijowszczyźnie. Aż strach pomyśleć, co się dzieje na terytoriach, których jeszcze nie wyzwoliliśmy - powiedział Denysenko.

Informując o działaniach na froncie powiedział, że najcięższa sytuacja panuje na wschodzie. Wymieniał tu Izium w obwodzie charkowskim, Popasną i Rubieżnoje koło Ługańska, Wołnowachę - to obwód doniecki oraz Mariupol. Tam - według niego - będą się ważyły losy tego etapu wojny.

Znaleziono ciała uprowadzonej przez Rosjan naczelnik wsi i jej rodziny

Po wyzwoleniu rejonu Kijowa znaleziono zwłoki zamordowanej naczelnik wsi Motyzin Olhi Suchenko i jej rodziny, którzy zostali uprowadzeni przez żołnierzy rosyjskich - poinformowała dziś agencja Ukrinform, powołując się na naczelnika wsi Makariw Vadyma Tokara.

"Smutna wiadomość. Naczelnik wsi Motyzin Olha Suchenko, jej maż Ihor Suchenko i syn Ołeksandr Suchenko, którzy zostali uprowadzeni przez rosyjskich najeźdźców 10 dni temu, zostali znalezieni martwi. Ich losu dotychczas nie ustalono" - głosi wpis Tokara na Telegramie, który cytuje agencja.

23 marca rosyjscy żołnierze weszli do domu Olhy we wsi Motyzin, znajdującej się w obwodzie kijowskim. Dokonali rewizji, skonfiskowali samochód i odeszli - relacjonował krewny Olhy. Później jednak wrócili i uprowadzili naczelnik, jej męża a wkrótce i syna.

Według znajomej Olhy Suchenko, wiceprzewodniczącej Rady Obwodowej Tetiany Semenowej, Rosjanie początkowo chcieli zabrać jedynie Olhę, ale jej mąż nalegał, że pójdzie razem z nią. Najeźdźcy zatrzymali wówczas jeszcze 20 mieszkańców wsi.

2 kwietnia ukraińskie Ministerstwo Obrony poinformowało o wyzwoleniu od wojsk rosyjskich całego rejonu Kijowa.

Zastrzelony dziennikarz

Wczoraj szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak poinformował o śmierci dziennikarza Maksyma Łewina, który zaginął na linii frontu w obwodzie kijowskim. Prokuratura Ukrainy oświadczyła, że Łewin został zabity przez żołnierzy rosyjskich.

"Zginął zawodowy fotograf i dziennikarz Maks Łewin. Zaginął 13 marca w strefie działań bojowych w obwodzie kijowskim. 1 kwietnia jego ciało znaleziono niedaleko wsi Huta Meżyhirska. Jest mi bardzo smutno, współczuję jego żonie i dzieciom" - napisał Jermak na komunikatorze Telegram.

Później prokuratura generalna oświadczyła, że dziennikarz został zabity przez rosyjskich wojskowych i że wszczęto w tej sprawie postępowanie. Według wstępnych ustaleń Łewina zabito dwoma strzałami z broni ostrej. Dziennikarz nie był uzbrojony.



Po zaginięciu Łewina informowano, że 13 marca miał się on udać się prywatnym samochodem na linię frontu, a następnie pozostawić auto w pobliżu Huty Meżyhirskiej. Okolica, w której znalazł się dziennikarz, była wówczas obszarem intensywnych działań wojennych.



41-letni Łewin był fotoreporterem i dokumentalistą. Współpracował m.in. z agencjami Reuters i Associated Press, a także BBC, turecką korporacją medialną TRT World i ukraińską telewizją internetową Hromadske.