Prezydent Francji Emmanuel Macron oskarżył Władimira Putina o cynizm moralny i polityczny. Macron wydał oświadczenie po tym, jak Rosja stworzyła fałszywe "korytarze humanitarne" na Ukrainie.

Wolontariuszka czeka na ewakuację z zniszczonego budynku w Kijowie/ Zdj. ilustracyjne / ANDRII NESTERENKO / PAP/EPA

Prezydent Francji Emmanuel Macron potępił w poniedziałek "cynizm moralny i polityczny" prezydenta Władimira Putina, który oferuje mieszkańcom kilku miast Ukrainy korytarze humanitarne, aby sprowadzić ich do Rosji.

To wszystko nie jest poważne, to cynizm moralny i polityczny, który jest dla mnie nie do zniesienia - stwierdził Macron, komentując propozycję Putina w wywiadzie dla stacji telewizyjnej LCI.

Prezydenta Francji rozgniewały sugestie Rosji, że fałszywe korytarze humanitarne zostały stworzone na jego prośbę. O umożliwienie udzielenia pomocy humanitarnej Macron zwrócił się podczas niedzielnej rozmowy telefonicznej z Putinem.

Pałac Elizejski poinformował jednak, że Macron nie prosił o otwarcie korytarzy humanitarnych do Rosji.

Prezydent Francji chciał, by Rosja stworzyła korytarze humanitarne między innymi dla ludności oblężonych ukraińskich miast. Władze Rosji zapewniły, że zaczęły je tworzyć. Okazało się jednak, że ludność oblężonych miast nie może nimi uciekać w kierunku Polski czy Rumunii, ale do Rosji i Białorusi. Przez większość francuskich mediów i zagranicznych komentatorów zostało to uznane za cyniczną kpinę.

Ukraina odrzuciła propozycję Rosji

To, co jest potrzebne, to nie są korytarze, które są natychmiast zagrożone, bo to jest pełna hipokryzji propozycja, która polega na powiedzeniu: będziemy chronić ludzi, aby sprowadzić ich do Rosji - stwierdził prezydent Francji w wywiadzie.

Ukraina odmówiła otwarcia korytarzy humanitarnych proponowanych przez Rosję. To nie do przyjęcia - powiedziała ukraińska wicepremier Iryna Wereszczuk, dodając, że ewakuowani cywile nie pojadą na Białoruś i nie wsiądą do samolotów lecących do Rosji - przypomina agencja

Kolejna rozmowa Macrona z Putinem

Emmanuel Macron wezwał w niedzielnej rozmowie Władimira Putina do zakończenia "operacji militarnych" na Ukrainie, umożliwienia pomocy humanitarnej i zapewnienia ochrony ukraińskim elektrowniom jądrowym - poinformował Pałac Elizejski.

Jak przekazano, Macron rozmawiał telefonicznie z Putinem przez około dwie godziny.

Francuski prezydent nalegał na konieczność przestrzegania standardów bezpieczeństwa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) w ukraińskich elektrowniach jądrowych. Powiedział Putinowi, że obiekty te nie mogą być celem rosyjskiej ofensywy.

Macron wyraził obawy dotyczące możliwego ataku sił rosyjskich na Odessę. Putin przekazał, że kampania wojenna na Ukrainie przebiega zgodnie z planem i nie zakończy się, dopóki Kijów nie przestanie walczyć.