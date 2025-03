"Najlepszy wkład w sprawę pokoju" - tak rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow skomentował wstrzymanie przez USA pomocy wojskowej dla Ukrainy. Dodał, że Rosja musi przeanalizować szczegóły decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa.

Dmitrij Pieskow / ALEXANDER NEMENOV/POOL / PAP/EPA

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział też, że normalizacja stosunków z USA musi obejmować zniesienie sankcji nałożonych na Moskwę.

W poniedziałek Reuters napisał, że administracja USA planuje ewentualne złagodzenie tych sankcji w ramach starań Trumpa o wznowienie relacji z Moskwą i zakończenie wojny na Ukrainie.

Pieskow nie skomentował tych doniesień. Przypomniał jedynie stanowisko Moskwy, zgodnie z którym nałożone na nią restrykcje są nielegalne.

Trump wstrzymał wszelką pomoc wojskową dla Ukrainy

W poniedziałek w oświadczeniu dla mediów przedstawiciel Białego Domu potwierdził, że Trump wstrzymał wszelką pomoc wojskową dla Ukrainy , "by upewnić się, że przyczynia się ona do rozwiązania" konfliktu.



Prezydent jasno dał do zrozumienia, że skupia się na pokoju. Potrzebujemy, aby nasi partnerzy również byli oddani temu celowi. Wstrzymujemy i dokonujemy przeglądu naszej pomocy, aby upewnić się, że przyczynia się ona do rozwiązania - oświadczył przedstawiciel Białego Domu.



Jak poinformowała telewizja Fox News, która podała tę informację przed oficjalnym potwierdzeniem, wstrzymanie dotyczy wszelkich form pomocy, w tym broni będącej już w drodze na Ukrainę, także w Polsce.

Do ogłoszenia doszło zaledwie kilka godzin po tym, jak prezydent Trump publicznie twierdził, że "nawet o tym nie rozmawiał". Po raz kolejny w ostatnich dniach zarzucał ukraińskiemu prezydentowi, że nie chce pokoju - rzekomo w przeciwieństwie do Władimira Putina.

Administracja Trumpa od przyjścia do władzy nie uchwaliła żadnego nowego pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy, lecz pozwoliła na przepływ broni w ramach ostatniego pakietu zaaprobowanego przez Joe Bidena. Trump wciąż ma uprawnienia do przekazania Kijowowi z amerykańskich magazynów broni o wartości 4 mld dol. Jeszcze podczas piątkowego spotkania z Zełenskim deklarował, że będzie ona kontynuowana, choć wyraził nadzieję, że nie będzie to konieczne w dużych ilościach.