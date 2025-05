Jeżeli będą poszukiwani międzynarodowym listem gończym, to nie będą mogli ruszyć poza Rosję, więc te osoby mają bardzo ograniczone możliwości działania - zauważa specjalista, dodając, że przy ewentualnym przekroczeniu granicy z Unią Europejską, rośnie prawdopodobieństwo ich zatrzymania.

Sieć rosyjskich służb specjalnych w Europie

Jak informuje ekspert, po wybuchu wojny w Ukrainie, sieć rosyjskich służb specjalnych w Europie zaczęła się coraz bardziej rozwijać. Pomimo wydalenia z Unii Europejskiej szeregu dyplomatów oraz ograniczeniu ich działań, rosyjskie służby specjalne znalazły inne dojścia.

Oni sobie z tego zdawali sprawę i lokowali w Europie tzw. nielegałów, czyli oficerów wywiadu, którzy nie mają paszportów dyplomatycznych, tylko działają pod przykryciem - zauważa specjalista.

W ciągu ostatnich kilku lat, zatrzymano kilkadziesiąt osób współpracujących z rosyjskim wywiadem. Ta siatka jest dosyć duża, ale też działa w pośpiechu, a jak się działa w pośpiechu, to popełnia się błędy i wtedy kontrwywiad łatwiej może złapać takie osoby - stwierdza.

Główny cel rosyjskich działań

Spada skuteczność prostej dezinformacji, prowokacji przy pomocy mediów społecznościowych i innych narzędzi internetowych - przyznaje ekspert, dodając, że w związku z tym, wracają do tradycyjnych narzędzi szpiegowsko-dywersyjnych.

Ich głównym celem jest zastraszenie opinii publicznej w krajach, które pomagają Ukrainie. To ich główny cel, żeby osiągnąć efekt polityczny - zauważa.

Jeżeli Kreml będzie grał kartą, żeby rozsadzać Unię Europejską od środka, będzie chciał straszyć opinię publiczną i próbował przekabacić niektórych polityków, podrzucając argumenty do różnych akcji wyborczych. To będzie się nasilać. Natomiast jeżeli dojdzie do porozumienia, które będzie dawało większe gwarancje bezpieczeństwa, to oni nie będą mieli interesu, żeby to robić - stwierdza w internetowym Radiu RMF24 Piotr Niemczyk, ekspert do spraw bezpieczeństwa i służb specjalnych.

Opracowanie: Julia Domagała