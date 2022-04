Historię 84-letniego Wałentyna Mykołajowycza, który z ostrzeliwanej wsi pod Zaporożem wywiózł samochodem syna, synową, trójkę wnuków i psa, opisują ukraińskie media. Była to najdłuższa trasa, jaką kiedykolwiek pokonał jako kierowca – pisze na swojej stronie UNICEF Ukraina.

"Jechał swoim starym autem przez kilka dni, by uratować swoją rodzinę" - czytamy na Facebooku UNICEF Ukraina.

Wcześniej zdjęcie starszego mężczyzny, który w ośrodku dla uchodźców trzyma na rękach śpiące niemowlę, obiegło media społecznościowe.

Pan Wałentyn wywiózł całą swoją rodzinę z obwodu zaporoskiego do Iwano-Frankiwska na zachodzie Ukrainy.

"Przez niemal miesiąc cała rodzina ukrywała się przed bombami w piwnicy we wsi Stepowe w obwodzie zaporoskim. Po tym, jak mama dzieci o mało nie zginęła, a rodzinie skończyły się zapasy jedzenia, dziadek - jedyny kierowca w rodzinie - wywiózł syna, synową, trójkę wnuków i psa do Iwano-Frankiwska" - podano w opisie do zdjęć rodziny uchodźców.

"W dzieciństwie bawiłem się nabojami i nie chcę, żeby moje wnuki przeżyły to samo" - powiedział mężczyzna.

Jego rodzina jest już bezpieczna, ale nie wie, czy będzie mogła kiedyś wrócić do domu - pisze UNICEF.