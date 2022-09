„Mobilizacja”, „jak opuścić Rosję” i „jak wydostać się z Rosji 2022” - to obecnie najpopularniejsze hasła wyszukiwane przez rosyjskich internautów w Google i lokalnej wyszukiwarce Yandex - informuje belgijski dziennik „De Standaard”. „Het Laatste Nieuws” pisze z kolei, że Rosjanie masowo kupują bilety lotnicze, mimo że po ogłoszeniu przez Kreml częściowej mobilizacji ich ceny mocno wzrosły.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Na krótko po przemówieniu rosyjskiego prezydenta Władimira Putina na ten temat Rosjanie "rzucili się", aby kupować bilety na wyloty z Moskwy - napisał "HLN".

Turcja, Gruzja i Armenia należą do krajów, do których obywatele rosyjscy wciąż mogą podróżować bez wizy. Bezpośrednie loty z Moskwy do Stambułu i Erewania wyprzedały się niemal natychmiast - informuje "HLN" i wyjaśnia, że wielu Rosjan obawia się, że ze względu na mobilizację wkrótce nie będą mogli opuścić kraju.



Niemiecki tygodnik "Der Spiegel" informuje, że nie ma już biletów na loty w czwartek do Tbilisi, Erewania i tureckiej Antalyi, a jedyne dostępne połączenie z Moskwy do Istambułu kosztowało aż 9253 euro (prawie 44 tys. zł).



Reuters ustalił, że niedostępne są również niektóre trasy z międzylądowaniami, w tym z Moskwy do Tbilisi, a najtańsze loty ze stolicy Rosji do Dubaju kosztowały ponad 300 tys. rubli, czyli około 5 tys. dolarów lub ponad 23,5 tys. złotych.



Putin ogłosił wczoraj częściową mobilizację, która ma rozpocząć się jeszcze tego dnia i objąć rezerwistów, czyli osoby, które już odbyły służbę wojskową, ale przed wysłaniem na front mają przejść dodatkowe szkolenie. Według ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu mobilizacja obejmie ok. 300 tys. osób.