W nocy w Mikołajewie znów słychać było eksplozje. Ukraina poinformowała Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA), że przywrócono bezpośrednią łączność pomiędzy krajowym regulatorem a elektrownią jądrową w Czarnobylu. Agencja Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) szacuje, że ponad pięć milionów osób musiało uciec z Ukrainy. Najważniejsze wydarzenia związane z 56. dniem wojny w Ukrainie możecie śledzić w naszej relacji z 20.04.2022 r.

Zniszczony most w Kijowie

"Znów eksplozje w Mikołajowie" - napisał wczesnym rankiem na Telegramie mer miasta Ołeksandr Senkiewicz.

Ukraina poinformowała Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA), że przywrócono bezpośrednią łączność pomiędzy krajowym regulatorem a elektrownią jądrową w Czarnobylu.

Agencja Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) szacuje, że ponad pięć milionów osób musiało uciec z Ukrainy.

07:14

W ruinach Mariupola - portowego miasta, w którym walki trwają już 8 tygodni - Rosja dała kolejne ultimatum obrońcom, utrzymującym się w ostatnim bastionie - zakładach metalurgicznych Azowstal: poddajcie się albo zginiecie. W bunkrze pod zakładami schroniło się ok. 1000 cywilów. "Zostało nam kilka godzin" - apeluje o pomoc dowodzący obroną Serhiy Volyna. Według przechwyconej komunikacji Rosjan, dostali oni rozkaz zrównania Mariupola z ziemią.

07:10

Prawie 300 tys. osób ewakuowano dotąd na Ukrainie korytarzami humanitarnymi - poinformowała agencja Interfax-Ukraina, powołując się na biuro prasowe ministerstwa integracji.

"Od początku wojny rząd ukraiński zaproponował ponad 340 korytarzy humanitarnych. Okupanci uzgodnili około 200, a faktycznie było ich 176. Przyczyna to regularne naruszanie przez wroga 'zasady ciszy' oraz zatrzymywanie i przejmowanie autobusów ewakuacyjnych i transportów humanitarnych" - podał resort. Jak podkreślono, z powodu intensywnych ostrzałów nie otwarto korytarzy w Donbasie. "Okupanci odmawiali też otwarcia ich z Mariupola, w tym z kombinatu Azowstal: dla kobiet, dzieci i innych osób cywilnych" - zaznaczyło ministerstwo.

07:00

Rosja deportowała siłą około pół miliona Ukraińców, w tym 121 tysięcy dzieci. Takie informację na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ przekazał przedstawiciel Ukrainy Serhij Kyslytsia. Dodał, że obywatelom wydawane są dokumenty, które zabraniają im opuszczenia rosyjskich regionów przez dwa lata. Wcześniej ukraińska Komisarz Praw Człowieka informowała o obozach dla Ukraińców oddalonych tysiąc kilometrów od granicy Ukrainy.



06:20

Lider rosyjskiej opozycji i więzień polityczny Kremla Aleksiej Nawalny zareagował na zamordowanie przez Rosjan w Buczy mężczyzny o nazwisku Nawalny. Lider rosyjskiej opozycji i więzień polityczny Kremla Aleksiej Nawalny zareagował na zamordowanie przez Rosjan w Buczy mężczyzny o nazwisku Nawalny. "Wszystkie okoliczności wskazują na to, że zabili go z powodu nazwiska. Najwyraźniej mieli nadzieję, że to krewny" - napisał Aleksiej Nawalny.

05:30

Belgia zapowiedziała wysłanie ekspertów medycyny sądowej na Ukrainę w celu zebrania dowodów na rosyjskie zbrodnie wojenne. To pierwszy krok w kierunku ścigania barbarzyńców - powiedział premier Aleksander De Croo.



05:09

Naszą relację z 56. dnia wojny w Ukrainie zaczynamy od przeglądu najważniejszych informacji z nocy:

- "Znów eksplozje w Mikołajowie" - napisał wczesnym rankiem na Telegramie mer miasta Ołeksandr Senkiewicz. Zaapelował do mieszkańców miasta, aby nie zbliżali się do okien i pozostali w bezpiecznych miejscach. Według ukraińskiej agencji informacyjnej Unian, mieszkańcy miasta informowali również, że w niektórych miejscach wybuchły pożary.

- Ukraina poinformowała Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA), że przywrócono bezpośrednią łączność pomiędzy krajowym regulatorem a elektrownią jądrową w Czarnobylu . Stało się to ponad miesiąc po tym, jak kontakt ten został utracony, gdy siły rosyjskie przejęły kontrolę nad elektrownią.

- Agencja Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) szacuje, że ponad pięć milionów osób musiało uciec z Ukrainy.

Do tej liczby trzeba dodać 7,1 milionów uchodźców wewnętrznych, które opuściły swoje domy na terenie Ukrainy.

- W programie niemieckiej telewizji publicznej ZDF "heute journal" ambasador Ukrainy Andrij Melnyk odniósł się do listy możliwych dostaw broni, którą Ukraina otrzymała od Niemiec kilka tygodni temu. Według ambasadora nie ma na niej broni ciężkiej, która jest niezbędna, aby stawić czoła rosyjskiemu najeźdźcy.

- Niemiecki producent opon Continental ogłosił, że tymczasowo wznawia produkcję w swoim rosyjskim zakładzie w Kałudze. Jak wyjaśniła firma, krok ten jest podyktowany troską o lokalnych pracowników, którzy w przeciwnym razie zostaliby pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Koncern wyjaśnił, że jego produkty są z zasady przeznaczone do użytku cywilnego.