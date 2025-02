W weekend w Monachium odbyła się konferencja ds. bezpieczeństwa, której głównym tematem była wojna w Ukrainie. "Negocjacje w nienajlepszym stylu, ale się rozpoczęły, co zbliża nas prawdopodobnie do jakiegoś zawieszenia broni. Ale na jakich warunkach i czy będą to warunki akceptowalne dla Ukrainy - tutaj trzeba postawić duży znak zapytania" - komentował analityk Wojciech Lorenz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w internetowym Radiu RMF24.