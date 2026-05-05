Elektrownie wiatrowe nie mają negatywnego wpływu na wartość gruntów na sąsiadujących terenach. Tak wynika z opublikowanego we wtorek raportu, który przygotowały firmy Cenatorium i InPlus Energetyka. Przeanalizowano kilkadziesiąt tysięcy transakcji.

"Wyniki analizy jednoznacznie wskazują, że w badanej próbie nie występuje negatywny wpływ lokalizacji turbin wiatrowych na wartość nieruchomości gruntowych. Zarówno grunty rolne, jak i działki budowlane w sąsiedztwie turbin wykazują dynamikę zmian cen porównywalną z obszarami, na których taka infrastruktura nie występuje. Oznacza to, że w polskich warunkach rynkowych obecność farm wiatrowych nie stanowi czynnika obniżającego wartość nieruchomości"- napisano w raporcie.

Raport powstał na podstawie danych dotyczących 46 tys. transakcji sprzedaży nieruchomości na terenie 26 gmin. Porównano obszary, na których zlokalizowane są farmy wiatrowe z obszarami kontrolnymi bez takich inwestycji. Wzięto pod uwagę 22,44 tys. nieruchomości rolnych i 23,6 tys. nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę. Analizowano ceny transakcyjne na pięć lat przed i pięć lat po powstaniu farmy wiatrowej.

Z zakresu badania wyłączono miasta na prawach powiatu. Według autorów analizy cena gruntów w dużych miastach zależy od odmiennych czynników, takich jak dostępność usług, rynek pracy czy presja deweloperska.

W przestrzeni publicznej dominują narracje o gwałtownych spadkach cen nieruchomości i stygmatyzacji terenów, na których budowane są turbiny wiatrowe. Głównie jest to wynik pewnych spekulacji, obaw, takich negatywnych narracji. Celem naszej analizy była weryfikacja, czy te obawy mają odzwierciedlenie, jakiekolwiek potwierdzenie w rzeczywistych liczbach - powiedział Daniel Urbanowicz, analityk Cenatorium, podczas konferencji prasowej na temat raportu.

Analiza pokazała, że ceny gruntów rolnych rosną w niemal identycznym tempie, niezależnie od tego, czy w pobliżu są turbiny wiatrowe - o 7 proc. rocznie w przypadku obszarów z turbinami i o 6,7 proc. na obszarach kontrolnych. Podobnie jest w przypadku działek pod zabudowę jednorodzinną - odpowiednio o 8,1 proc. i 8 proc. Z danych rynkowych wynika też, że budowa turbiny wiatrowej nie powoduje spadku wartości nieruchomości ani spowolnienia wzrostu cen.

