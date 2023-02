18:41

Unia Europejska ogłosiła wdrożenie dodatkowych sankcji wobec grupy Wagnera za "łamanie praw człowieka" w Republice Środkowoafrykańskiej, Mali, Sudanie i na Ukrainie. Jak wynika z opublikowanego w niedzielę raportu "Deutsche Welle", wspierana przez Kreml prywatna firma wojskowa dywersyfikuje swoje działania w Afryce i oprócz zaangażowania militarnego zajmuje się wieloma przedsięwzięciami biznesowymi, m.in. handlem metalami szlachetnymi, rzadkim drewnem, a nawet produkcją piwa.

Łącznie 11 osób i siedem podmiotów związanych z grupą najemników zostało dodanych do listy wspólnoty celem zamrożenia aktywów i zakazu podróży - podała agencja AFP.

16:40

Bachmut w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy pozostaje epicentrum ataku rosyjskich wojsk - poinformował rzecznik wschodniego zgrupowania armii ukraińskiej Serhij Czerewaty. W Bachmucie utrzymuje się "napięta dynamika walk" - podkreślił Czerewaty, cytowany przez portal Suspilne. "To epicentrum głównego uderzenia rosyjskich wojsk" - ocenił.

Rzecznik przekazał, że w ciągu minionej doby rosyjskie wojsko 125 razy ostrzelało odcinek bachmucki z artylerii i wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych. Według niego w ciągu doby na tym kierunku zginęło 77 rosyjskich żołnierzy, a 159 zostało rannych.

Straż graniczna poinformowała w niedzielę z kolei o zlikwidowaniu rosyjskiej grupy szturmowej w Bachmucie. W trakcie walk zginęło dziewięciu rosyjskich żołnierzy, a pięciu zostało rannych - podano.

16:23

Armia Ukrainy niszczy około 80-90 procent irańskich dronów, używanych przez Rosję do ataków na infrastrukturę cywilną - mówią PAP żołnierze należący do mobilnej grupy tzw. łowców shahedów, którzy bronią nieba w rejonach graniczących z Rosją i Białorusią.

"Ostatni atak shahedów odbijaliśmy kilka tygodni temu. Niszczymy 80-90 procent tych maszyn, zawsze pozostają jednak jakieś szpary. Drony lecą bardzo nisko i są ciche, lecz powolne. Nadlatują z różnych punktów i na czyją pozycję trafią, tam są zestrzeliwane" - wyjaśnia dowódca jednej z takich grup, porucznik Ołeksandr.

Rosja zaczęła kupować od Iranu drony-kamikadze w sierpniu ub. roku, zaś do masowych ataków na Ukrainę zaczęła wykorzystywać je we wrześniu. Są to głównie maszyny Shahed-136.

15:45

Jakakolwiek pomoc Chin w dostarczaniu Rosji śmiercionośnej broni będzie się wiązała z realnymi kosztami - oświadczył doradca Białego Domu do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan w wywiadzie dla CNN.

Chiny nie ruszyły jeszcze w kierunku dostarczenia śmiercionośnej pomocy, która pomogłaby Rosji w inwazji na Ukrainę, a Stany Zjednoczone dały do zrozumienia za zamkniętymi drzwiami, że takie posunięcie miałoby poważne konsekwencje - powiedział Jake Sullivan.

"Pekin będzie musiał sam podjąć decyzję, jak postąpić, czy udzielić pomocy wojskowej. Ale jeśli pójdzie tą drogą, będzie to wiązało się z realnymi kosztami dla Chin" - zaznaczył Sullivan w wywiadzie dla CNN.

15:36

"Wojna Putina przeciwko Ukrainie pokazuje w bardzo gorzki sposób, że zbyt długo czuliśmy się w Europie zbyt bezpiecznie. Dziś bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne są ze sobą nierozerwalnie związane" - powiedziała minister spraw wewnętrznych Niemiec Nancy Faeser gazetom grupy medialnej Funke.

Mimo to prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi nie udało się "przenieść konfliktu również do naszego społeczeństwa poprzez swoją propagandę wojenną i zwrócić ludzi o rosyjskich lub ukraińskich korzeniach przeciwko sobie" - powiedziała Faeser. "Nawet jeśli niektóre prominentne głosy rozpowszechniają narracje Rosji, to po roku możemy powiedzieć: kłamstwa Putina się nie działają. Ale to wymaga ciągłych konsekwentnych działań przeciwko dezinformacji" - zauważyła minister.

14:53

Wśród rosyjskich wojskowych w okupowanym Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy panuje panika z powodu wybuchów w magazynach amunicji i paliwa - poinformował przedstawiciel wojskowych służb prasowych Ukrainy Ołeksij Dmytraszkiwski.

Jak dodał, okupacyjne siły panikują, ponieważ miejsca ich bazowania i ich magazyny mogą być trafione przez ukraińskie siły zbrojne.

14:45

Alarm przeciwlotniczy w obwodzie zaporoskim. Mieszkańcy powinni skierować się do schronów.