​Firma Maxar Technologies opublikowała zdjęcia satelitarne z lotniska Ziabrowka na Białorusi, z którego obecnie korzystają Rosjanie. Dwa dni temu pojawiły się informacje o eksplozjach w tamtym miejscu, białoruskie ministerstwo obrony stwierdziło, że zapalił się silnik samolotu. Na fotografiach pasa startowego widać sporą plamę.

Tajemnicza plama na pasie startowym białoruskiego lotniska / MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT / PAP/EPA

W czwartek 11 sierpnia kanał Telegramowy Białoruski Hajun poinformował o co najmniej ośmiu eksplozjach, do których miało dojść w rejonie lotniska Ziabrówka pod Homelem. Do wybuchów miało dojść po północy.

Zdjęcie lotniska / MAXAR HANDOUT / PAP/EPA

Pojawiły się teorie, że być może atak przeprowadzili Ukraińcy lub sabotażyści, zwłaszcza biorąc pod uwagę ostatnią sytuację na Krymie, gdzie wysadzono dziewięć samolotów . Zaprzeczyło temu białoruskie ministerstwo obrony - resort tłumaczy, że w środę po godz. 23 zapalił się silnik jednej z maszyn.

Firma Maxar Technologies opublikowała zdjęcia satelitarne z białoruskiego lotniska. Szczególną uwagę zwraca plama na pasie startowym. Analityk Oliver Alexander napisał, że wygląda na to, iż eksplodował lub spłonął tam czołg "T-72 lub podobny". Wskazuje na to także obecność dźwigu i pojazdu ratowniczego BREM-1.

Magazyn Defence Blog, powołując się na swoje źródła wywiadowcze, informował, że w eksplozjach zniszczony został mobilny radar 92N6E, co byłoby ciosem dla znajdujących się tam systemów S-400 Triumf.

Sprzęt w okolicy lotniska w Ziabrowce / MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT / PAP/EPA

Białoruski Hajun podaje także, że według niepotwierdzonych informacji, w Ziabrowce zginęła co najmniej jedna osoba.

Białoruskie lotnisko w Ziabrowce jest obecnie wykorzystywane przez rosyjskie siły zbrojne. Znajduje się tam kilka jednostek, w tym systemy S-400 Triumf i Pancyr, czołgi oraz bojowe wozy piechoty.