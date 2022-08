Jak informuje Reuters, w pobliżu rosyjskiej bazy lotniczej w miejscowości Nowofedorowka w zachodniej części Krymu doszło dziś do kilkunastu głośnych eksplozji. Przyczyna wybuchów nie jest na razie znana.

Świadkowie Reutersa donoszą o co najmniej dwunastu głośnych eksplozjach i czarnym dymie unoszącym się w pobliżu rosyjskiej bazy lotniczej w miejscowości Nowofedorowka w zachodniej części okupowanego Krymu.

Potwierdzają je zdjęcia i nagrania opublikowane w mediach społecznościowych.

Do eksplozji doszło około godziny 14:30 czasu polskiego. Według świadków, w ciągu minuty doszło do dwunastu eksplozji, przy czym trzy były szczególnie głośnie. To właśnie po nich zaobserwowano czarny, gęsty dym.

Lokalne media donoszą o ewakuacji mieszkańców i turystów. Na miejsce eksplozji kierują się karetki pogotowia i śmigłowce ratownicze.

Rosyjski MON twierdzi, że eksplozje nie były spowodowane atakiem. Ich zdaniem, nie ma poszkodowanych.

Krym unikał walk

Znajdujący się od 2014 roku pod rosyjską kontrolą Krym unikał dotąd bombardowań i walk artyleryjskich, jakie miały miejsce w południowej i wschodniej Ukrainie od 24 lutego br.

Tego dnia prezydent Władimir Putin nakazał rosyjskim siłom zbrojnym rozpoczęcie inwazji na Ukrainę.