Coś, co do niedawna pozostawało jedynie w sferze gier komputerowych, teraz możemy obserwować na ukraińskim froncie. Starcie amerykańskiego sprzętu wojskowego z rosyjskim, bo o tym mowa, możemy oglądać dzięki latającym nad polem walki dronom. W tym szczególnym przypadku górą był M2 Bradley, który zmusił BMP do ucieczki.

@combat_ftg / Telegram / Ukraińska kontrofensywa, rozpoczęta na początku czerwca, nie przyniosła oczekiwanych efektów. Siły podległe Kijowowi nie poczyniły znaczących zdobyczy terytorialnych ani na Zaporożu w południowej części kraju, gdzie trwały najbardziej zacięte walki, ani w Donbasie na wschodzie. Obecnie najcięższe walki toczą się w rejonie miejscowości Awdijiwka w obwodzie donieckim. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy ukraińskie władze i media podkreślały, że obecne rosyjskie natarcie na Awdijiwkę jest największe nie tylko od początku obecnej inwazji, ale też od wybuchu walk w Donbasie w 2014 roku. Na początku grudnia niezależny rosyjski portal Ważnyje Istorii donosił, że siły rosyjskie chcą zdobyć Awdijiwkę do 14 grudnia, czyli terminu dorocznej telekonferencji Władimira Putina z udziałem obywateli. To się nie udało, dlatego alternatywnym terminem jest jakoby koniec 2023 roku. Portal Politico podał niedawno, powołując się na odtajnione dane amerykańskiego wywiadu, że tylko na osi Nowopawliwka-Awdijiwka od października zginęło ponad 13 tys. rosyjskich żołnierzy. Siły podległe Moskwie straciły tam też ponad 220 pojazdów bojowych. Zobacz również: Ukraina poniosła porażkę? Niekoniecznie, w Kijowie rodzi się plan Bradley górą w starciu z BMP Jednym z poważnie uszkodzonych, a być może i zniszczonych pojazdów był BMP, czyli rosyjski bojowy wóz piechoty. Maszyna bezpośrednio starła się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem, wyprodukowanym w Stanach Zjednoczonych gąsienicowym bojowym wozem piechoty M2 Bradley. Pojedynek, do którego doszło kilka dni temu w rejonie miejscowości Stepowe w obwodzie donieckim, został uwieczniony przez ukraińskiego drona. Nagranie udostępniono w mediach społecznościowych. Niespełna jednominutowy filmik skomentował na swoim profilu na X (dawniej Twitter) analityk wojskowy Jarosław Wolski. Ekspert napisał, że widać na nim szarżę Bradleya, który ostrzelał okopy, a następnie rosyjskiego BMP. Żeby tego było mało, pod koniec nagrania widać, jak rosyjski pojazd podczas ucieczki z pola walki został ostrzelany amunicją kasetową. Nie wiadomo, czy został zniszczony, ale wiele wskazuje na to, że został poważnie uszkodzony. Wozy M2 Bradley w służbie Ukrainy Od kwietnia 2023 roku Ukraińcy otrzymali od Amerykanów 186 gąsienicowych bojowych wozów piechoty M2 Bradley. Jak wynika z ustaleń holenderskiego portalu open source Oryx, który analizuje dane dotyczące dostaw i niszczenia sprzętu wojskowego podczas wojny w Ukrainie, zgodnie ze stanem na 5 października 29 maszyn zostało zniszczonych, 21 uszkodzonych, a 6 - uszkodzonych i opuszczonych. Przekazanie siłom ukraińskim bradleyów było poważnym wzmocnieniem ich potencjału, bo dzięki uzbrojeniu ich w działka 25 mm i pociski przeciwczołgowe TOW mają one większą siłę ognia niż transportery opancerzone M113 i opancerzone wozy bojowe M1117, które jako pierwsze zostały wysłane przez Pentagon na Ukrainę. M2 Bradley mają opinię pojazdów, które ratują życie Ukraińców. Zarejestrowano już wiele sytuacji, w których dobre opancerzenie tych jednostek rzeczywiście ocaliło załogę znajdującą się w środku. Zobacz również: Kowalski trafił Rosjanina z 3800 metrów. Kula leciała 9 sekund