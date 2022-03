​Prezydent USA Joe Biden rozmawiał w czwartek wieczorem czasu miejscowego z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i razem z nim wezwał Rosję do zaprzestania walk w obszarze Zaporoskiej Elektrowni Atomowej - poinformował Biały Dom.

Joe Biden / MICHAEL REYNOLDS / PAP/EPA

Prezydent Biden dołączył do prezydenta Zełenskiego w apelu do Rosji, by zaprzestała działań wojennych w obszarze i pozwoliła na dostęp strażaków i ratowników - napisano w komunikacie Białego Domu.

O zaprzestanie walk zaapelował też sam Zełenski w wideo opublikowanym w sieci. Dodał, że rosyjscy żołnierze wiedzieli, gdzie strzelali.

Europa musi się teraz obudzić: pali się największa elektrownia jądrowa w Europie. W tej chwili rosyjskie czołgi strzelają do jednostki jądrowej jądrowymi. Są to czołgi wyposażone w kamery termowizyjne. Oznacza to, że wiedzą, gdzie strzelają - powiedział Zełenski w filmie opublikowanym na Telegramie.

Wcześniej Biden rozmawiał z szefem Narodowej Administracji Bezpieczeństwa Jądrowego (NNSA) na temat sytuacji w elektrowni.

Jak poinformował wysoki przedstawiciel administracji USA, ostatnie informacje wskazują na brak podwyższonego poziomu promieniowania w regionie, mimo pożaru, jaki wybuchł w kompleksie w wyniku ostrzału elektrowni.