162. dzień rosyjskiej inwazji. Zełenski chce prosić o pomoc prezydenta Chin [RELACJA]

To 162. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski dąży do "bezpośrednich rozmów" z prezydentem Chin Xi Jinpingiem, aby pomógł on zakończyć wojnę jego kraju z Rosją. Najnowsze informacje, zdjęcia i komentarze dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji z 04.08.2022 r.

Helikoptery Mi-35 dotarły z Czech na Ukrainę - informuje Euromaidan Press. 05:50 Nowe statki z ukraińskim zbożem są gotowe do opuszczenia portów - informuje ukraiński minister spraw zagranicznych. W ukraińskich portach znajduje się 68 statków z 1,2 mln ton ładunku na pokładzie. 05:32 Jak relacjonuje agencja Ukrinform Zełenski zauważył, że w ostatnich dniach w serwisach informacyjnych i mediach społecznościwych pojawia się wiele doniesień o sytuacjach konfliktowych i zagrożeniach - na Bałkanach, wokół Tajwanu, a teraz, być może, dotyczyć będą sytuacji na Kaukazie.



Wszystkie te sytuacje są różne, ale łączy je jedno zjawisko - globalna architektura bezpieczeństwa nie działa. Gdyby działała nie dochodziłoby do tych wszystkich konfliktów - powiedział Zełenski.



Podkreślił, że właśnie dlatego Ukraina skupia na sobie uwagę, nie tylko przez 161 dni, które upłynęły od początku rosyjskiej agresji na pełną skalę, ale już od lat. Rosja kompletnie ignoruje prawo międzynarodowe i interesy ludzkości jako takiej. 05:20 Jak poinformował w wydawany w Hongkongu dziennik "South China Morning Post" prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dąży do "bezpośrednich rozmów" z prezydentem Chin Xi Jinpingiem aby pomógł on zakończyć wojnę jego kraju z Rosją.