Amnesty International bierze udział w rosyjskiej kampanii propagandowej i dezinformacyjnej - powiedział doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak w reakcji na opublikowany raport AI. Organizacja zarzuca wojsku ukraińskiemu łamanie prawa konfliktów zbrojnych.

Żołnierz Gwardii Narodowej w bunkrze / Mykola Kalyeniak / PAP

Jedyne, co stwarza zagrożenie dla życia Ukraińców to armia katów i gwałcicieli, która przyszła na Ukrainę dokonywać ludobójstwa. Nasi obrońcy stają w obronie narodu i swoich rodzin. Życie ludzkie jest dla Ukrainy bezwarunkowym priorytetem, dlatego ewakuujemy mieszkańców przyfrontowych miast - napisał Podolak na Twitterze.



Rosja podejmuje maksymalne wysiłki, żeby zdyskredytować Siły Zbrojne Ukrainy w oczach zachodnich społeczeństw i przerwać dostawy broni, wykorzystując do tego sieć swoich agentów wpływu. Szkoda, że taka organizacja jak Amnesty International bierze udział w tej kampanii dezinformacji i propagandzie - dodał.

Kontrowersyjny raport