Rosjanin Aleksiej Moskalow został oskarżony o „dyskredytację armii” po tym, jak jego 13-letnia córka narysowała w szkole antywojenny obrazek. OWD-Info informuje, że mężczyzna trafił do aresztu, a dziewczynka, którą wychowuje samotnie, znalazła się w ośrodku opiekuńczym.

Zdj. ilustracyjne / PAP/Abaca

Uczennica szóstej klasy Masza Moskalowa w kwietniu ub. roku narysowała na lekcji rysunek, na którym widać kobietę z dzieckiem pod ukraińskimi flagami, w kierunku których lecą rosyjskie rakiety. Stało się to przyczyną postępowania karnego wobec jej ojca, jedynego opiekuna.

O zatrzymaniu Moskalowa poinformowała wolontariuszka Jelena Agafonowa, aktywistka organizacji działającej w obwodzie tulskim.



W środę projekt OWD-Info, powołując się na aktywistkę, powiadomił, że Moskalow został zatrzymany i trafił do aresztu. Wcześniej wszczęto wobec niego sprawę karną dotyczącą "powtórnej dyskredytacji armii". Dziewczynka trafiła do pogotowia opiekuńczego - powiadamia OWD-Info.



Do szkoły wezwano policję

Jak wynika z opublikowanej relacji, po tym, jak Masza Moskalowa narysowała swój obrazek, do szkoły wezwano policję i dziewczynka była przepytywana przez funkcjonariuszy Federalnej Służby Bezpieczeństwa.



Początkowo wobec Moskalowa wszczęto postępowanie cywilne, co groziło grzywną. Przyczyną miał być komentarz w sieciach społecznościowych. Później - w grudniu 2022 r. - wszczęto sprawę karną za "dyskredytację armii".



Artykuł o dyskredytacji armii włączono do kodeksu karnego w marcu 2022 r., wkrótce po rozpoczęciu przez Rosję inwazji w pełnej skali na Ukrainę. Obecnie maksymalny wymiar kary to pięć lat pozbawienia wolności.



Z monitoringu ODW-Info wynika, że postępowania karne za wystąpienia antywojenne wszczęto już wobec ponad 450 osób.



OWD-Info to projekt medialny z zakresu obrony praw człowieka. Publikuje niezależne dane o odbywających się w Rosji protestach. We wrześniu br. został uznany przez ministerstwo sprawiedliwości Rosji za niezarejestrowaną organizację pozarządową "pełniącą funkcję zagranicznego agenta".