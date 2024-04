"Ukraina potrzebuje 25 systemów Patriot z 6-8 bateriami każdy, aby w pełni chronić swoje terytorium przed atakami powietrznymi wroga" - powiedział wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) podał, że w Rosji doszło do eksplozji rurociągu, którym transportowano paliwo do tankowców w porcie Azow. Sześć osób zginęło w Charkowie w wyniku rosyjskich ostrzałów, a dziesięć osób zostało rannych - poinformował mer Charkowa, Ihor Terechow. Podkreślił, że drony rosyjskie uderzyły w zabudowania mieszkalne. W związku z rosyjskimi uderzeniami rakietowymi na obiekty na terenie Ukrainy w nocy poderwane zostały polskie i sojusznicze myśliwce. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zniszczona stacja benzynowa po ataku na Charków / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

21:32

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oczekuje, że 80-100 krajów weźmie udział w pierwszym inauguracyjnym Szczycie Pokoju w Szwajcarii, którego data zostanie ustalona w najbliższych dniach - poinformował o tym podczas informacyjnego telemaratonu "Zjednoczone wiadomości".



Spodziewamy się, że weźmie w nim udział 80-100 krajów. Wierzymy, że będzie to najpotężniejszy szczyt, Szczyt Pokoju. Bardzo ważny szczyt, na którym spotkamy się z naszymi partnerami i na którym, jak sądzę, zbudujemy mapę dalszych kroków w celu zakończenia wojny - przekazał Zełenski.



Zapytany, czy Chiny planują wziąć udział w szczycie, prezydent powiedział, że nie ma jeszcze konkretnej listy krajów.



20:50

Ukraina potrzebuje 25 systemów Patriot z 6-8 bateriami każdy, aby w pełni chronić swoje terytorium przed atakami powietrznymi wroga - powiedział wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas ogólnoukraińskiego informacyjnego telemaratonu "Zjednoczone wiadomości".



Nie powiem, ile mamy systemów Patriot. Powiem tylko, że aby całkowicie zabezpieczyć Ukrainę, pożądane jest, aby w przyszłości Ukraina miała 25 systemów Patriot z 6-8 bateriami każdy - poinformował prezydent.



18:04

Rosjanie wykorzystują sztuczną inteligencję (AI) do rozpowszechniania w internecie prorosyjskiej propagandy na Zachodzie - podaje szwedzki nadawca publiczny SVT. Dziennikarze tej telewizji znaleźli fałszywą kopię również własnej strony z wiadomościami.



Informacje szwedzkiej telewizji publicznej publikowane są pod nazwą "SVT Nyheter", natomiast jako "Nyheter SVT" ktoś udostępnia materiały z kanału SVT oraz innych szwedzkich mediów, m.in. gazety "Expressen". Są one generowane bez udziału człowieka, mają błędy językowe i gramatyczne - podkreśla SVT.



Według dziennikarzy fałszywe serwisy z wiadomościami w internecie stają się jednak coraz bardziej doskonałe i trudne do analizy dzięki wykorzystaniu takich narzędzi AI jak ChatGPT, a liczba takich stron rośnie. Trend potwierdza ekspertka McKenzie Sadeghi z amerykańskiej firmy zajmującej się zwalczaniem dezinformacji NewsGuard. Kiedy zaczęliśmy śledzić te witryny w maju 2023 r., zidentyfikowaliśmy ich 43. Do 21 lutego 2024 roku było 713 stron z niewiarygodnymi informacjami wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję - zaznacza McKenzie w rozmowie z SVT.

14:05

Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) podał w sobotę, że w Rosji doszło do eksplozji rurociągu, którym transportowano paliwo do tankowców w porcie Azow - leżącym nad Donem, niedaleko Morza Azowskiego. HUR podkreślił, że załadunek paliw "wstrzymano na czas nieokreślony".

Do eksplozji rurociągu w rejonie portowego miasta Azow, leżącego w obwodzie rostowskim, doszło w nocy z piątku na sobotę - podał HUR w komunikacie na stronie internetowej. Rurociągiem transportowano produkty naftowe do tankowców w rejonie portu morskiego. Azow leży nad Donem, około 7 km od ujścia rzeki do Morza Azowskiego.

HUR nie poinformował o zakresie zniszczeń, ale zapewnił, że załadunek tankowców wstrzymano na czas nieokreślony. Podkreślił też, że rurociąg był wykorzystywany w celach wojskowych.

14:03

"Ukraina w NATO po kapitulacji; to scenariusz, jakiego boi się Europa", ale jest rozważany w przypadku, gdyby Donald Trump wygrał wybory prezydenckie w USA w tym roku - pisze włoski dziennik "La Repubblica" w korespondencji z Brukseli. Zastrzega, że to hipoteza, o której oficjalnie nikt nie mówi.

Według korespondenta rzymskiej gazety "wszystkim znana jest" ta "idea transakcji, popierana przez Stany Zjednoczone" w przypadku porażki prezydenta Joe Bidena, który będzie ubiegał się o reelekcję w tym roku.

Jak wyjaśnia, to pomysł rozwiązania, by zakończyć wojnę: "terytoria w zamian za bezpieczeństwo".

Włoski dziennik następująco opisuje ten scenariusz: Ukraina miałaby "zrezygnować z regionów okupowanych przez Rosję, ale z gwarancją natychmiastowego przystąpienia do NATO".

14:00

Presja związana z ukraińskimi atakami powietrznymi powoduje, że rosyjska obrona powietrzna coraz częściej przypadkowo strzela do własnych samolotów, co dowodzi słabej świadomości sytuacyjnej i koordynacji wojsk rosyjskich - przekazało w sobotę brytyjskie ministerstwo obrony.

28 marca na jednym z krymskich kanałów w serwisie Telegram podano, że rosyjski samolot Su-27 operujący nad Krymem został zestrzelony przez własne siły. Rosyjski gubernator Sewastopola Michaił Razwożajew oświadczył, że nastąpiła awaria techniczna, a pilot przeżył - przypomniano w codziennej aktualizacji wywiadowczej brytyjskiego resortu.

Jak dodano, 24 marca Ukraina przeprowadziła ataki przeciwko celom w Sewastopolu oraz przeciwko Flocie Czarnomorskiej, co niemal na pewno spowodowało, że lokalna rosyjska obrona powietrzna była w stanie podwyższonej gotowości. Już poprzednio pojawiały się niepotwierdzone doniesienia o podobnych przypadkach ostrzału własnych sił, zazwyczaj po okresach ukraińskich działań wymierzonych w wojska rosyjskie na nielegalnie okupowanych terytoriach.



12:38

Presja związana z ukraińskimi atakami powietrznymi powoduje, że rosyjska obrona powietrzna coraz częściej przypadkowo strzela do własnych samolotów, co dowodzi słabej świadomości sytuacyjnej i koordynacji wojsk rosyjskich - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

28 marca na jednym z krymskich kanałów w serwisie Telegram podano, że rosyjski samolot Su-27 operujący nad Krymem został zestrzelony przez własne siły. Rosyjski gubernator Sewastopola Michaił Razwożajew oświadczył, że nastąpiła awaria techniczna, a pilot przeżył - przypomniano w codziennej aktualizacji wywiadowczej brytyjskiego resortu.

10:01

W obwodzie zaporoskim Ukrainy w wyniku rosyjskich ataków rakietowych w ciągu ostatniej doby zginęły 4 osoby, a 23 są ranne - poinformował szef władz obwodowych Iwan Fedorow. Rosyjskie wojska trafiły co najmniej 5 pociskami w Zaporoże - dodał.

08:39

Ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła dwa pociski manewrujące Ch-101/Ch-555, pocisk manewrujący Kalibr i 28 z 32 dronów Shahed-131/136, którymi wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę w nocy z piątku na sobotę - poinformował dowódca ukraińskich sił powietrznych generał Mykoła Ołeszczuk.

07:30

Sześć osób zginęło w Charkowie w wyniku rosyjskich ostrzałów, a dziesięć osób zostało rannych - poinformował mer Charkowa, Ihor Terechow. Podkreślił, że drony rosyjskie uderzyły w zabudowania mieszkalne.

W Charkowie uszkodzone zostały wielopiętrowe bloki mieszkalne i akademiki, a także budynki administracyjne, stacja benzynowa i samochody.

07:20

W związku z rosyjskimi uderzeniami rakietowymi na obiekty na terenie Ukrainy w nocy poderwane zostały polskie i sojusznicze myśliwce.

"Ze względu na zmniejszenie poziomu zagrożenia, operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej zostało zakończone, a uruchomione siły i środki powróciły do standardowej działalności operacyjnej" - przekazano o poranku.