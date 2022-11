„Zrobimy wszystko, by dostarczyć ludziom prąd i ciepło tej zimy. Musimy jednak zrozumieć, że Rosja zrobi wszystko, żeby nie pozwolić nam żyć normalnie” – oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W obwodzie kijowskim na Ukrainie znajduje się 425 specjalnych schronów na wypadek ataku nuklearnego Rosji, w ciągu najbliższych dwóch tygodni chcemy je wyposażyć w przenośne radioodbiorniki z bateriami - powiedział szef władz obwodowych Ołeksij Kułeba w rozmowie z portalem Hromadske. Podczas największej w Europie konferencji technicznej Lisbon's Web Summit Pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska wezwała specjalistów z całego świata do tworzenia innowacji, które powstrzymają Rosję i pomogą ratować ludzi w jej kraju. "Rosja stawia technologię w służbie terroru" - mówiła. Najnowsze doniesienia o rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji.

Ludzie na uszkodzonym moście w Wołczańsku w regionie charkowskim / SERGIY KOZLOV / PAP/EPA

05:07

Podczas największej w Europie konferencji technicznej Lisbon's Web Summit Pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska wezwała specjalistów z całego świata do tworzenia innowacji, które powstrzymają Rosję i pomogą ratować ludzi w jej kraju.

Dystopie, które czytamy jako powieści science fiction... są znacznie bardziej realne, niż myślimy - powiedziała Zełenska podczas inauguracji Web Summit w Lizbonie, pokazując nagranie wideo, przedstawiające następstwa ataków dronów w Kijowie. Rosja stawia technologię w służbie terroru - mówiła.

Zełenska wzywała obecnych na konferencji, aby obmyślali sposoby na "powstrzymanie terroru, ocalenie ludzi i odbudowę zniszczeń". Możecie nam pomóc powstrzymać powiększanie się listy ofiar terroryzmu - mówiła. Wierzę, że taka technologia to przyszłość... Jeśli tak nie jest, po prostu nie będzie przyszłości, na którą można by wyczekiwać - ostrzegła.

Oni atakują nasze elektrownie, w całym kraju są przerwy w dostawie prądu...teraz każdego dnia nie mamy elektryczności, komunikacji i internetu przez wiele godzin - relacjonowała pierwsza dama Ukrainy.

05:04

W obwodzie kijowskim na Ukrainie znajduje się 425 specjalnych schronów na wypadek ataku nuklearnego Rosji, w ciągu najbliższych dwóch tygodni chcemy je wyposażyć w przenośne radioodbiorniki z bateriami - powiedział szef władz obwodowych Ołeksij Kułeba w rozmowie z portalem Hromadske.

Mamy w regionie 425 schronów specjalnych. Znajdują się one pod ziemią, każdy ma dwa wejścia i wyjścia, wentylację - wyjaśnił szef władz obwodowych. Dodał, że w schronach jedną z najważniejszych kwestii jest komunikacja. Jeśli nastąpi atak nuklearny, najprawdopodobniej nie będzie komunikacji. Jedyne co będzie działać, to radio - podkreślił.

Radiotelefony przenośne z bateriami powinny być wszędzie umiejscowione tak, aby można było odbierać sygnał. Najważniejsza będzie informacja. Tylko w ten sposób ludzie będą mogli dowiedzieć się, co należy zrobić dalej - stwierdził Kułeba. Zapowiedział, że chce, aby wszystkie schrony zostały wyposażone w odbiorniki radiowe do 15 listopada.

05:00

Zrobimy wszystko, by dostarczyć ludziom prąd i ciepło tej zimy. Musimy jednak zrozumieć, że Rosja zrobi wszystko, żeby nie pozwolić nam żyć normalnie - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Ukraiński przywódca ocenił, że zamiast walczyć z biedą we własnym kraju, rosyjskie dowództwo ponosi ogromne koszty, by nie przyznać, że popełniło wielki błąd, zaczynając wojnę z Ukrainą.

Na polu walki są beznadziejni. Ukraińscy żołnierze udowodnili to już. Potrzebny jest czas, wysiłek i cierpliwość, by udowodnić, że nadzieje, pokładane przez rosyjskich terrorystów w zimie nie spełnią się. Jestem przekonany, że poradzimy sobie również z tym - podkreślił Zełenski.