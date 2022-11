"Użycie taktycznej broni jądrowej przez Rosję nie ma w ogóle żadnego sensu ani logiki, dlatego nie sądzę, żeby mogła zostać użyta. Szczególnie w sytuacji, kiedy państwa zachodnie, a przede wszystkim USA, w sposób precyzyjny określiły – będzie odpowiedź. Ta odpowiedź byłaby dla Rosji wyjątkowo szkodliwa" – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM gen. Mieczysław Cieniuch, były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. "Obserwowaliśmy szereg wystąpień, szczególnie ministra spraw zagranicznych Rosji, który zastrzegał się, że Rosja nigdy nie miała w planie użycia taktycznej broni jądrowej" – podkreślał.

Mieczysław Cieniuch / Leszek Szymański / PAP

Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa także o informacje dziennika "New York Times", że amerykańskie władze dysponują informacjami wywiadowczymi, z których wynika, że przedstawiciele rosyjskiego kierownictwa wojskowego dyskutowali o możliwościach użycia broni jądrowej w Ukrainie.

"Mnie się wydaje, że te rozmowy miały charakter wykonawczy, czyli wojskowi bardzo mocno zajmowali się, dyskutowali nad tym, jak taką decyzję o użyciu taktycznej broni jądrowej można by wcielić w życie w strukturach wojskowych. Była to jakby taka wykonawcza dyskusja, która nie miała nic wspólnego z decyzyjną dyskusją" - podkreślał.

Czy Rosjanie, którzy oskarżają Ukrainę, że może użyć tzw. brudnej bomby, sami przygotowują się do takiego ataku?

"Rosjanie najczęściej to, co sami wykonują, w pierwszej kolejności podejrzewają wszystkich wokół, że będą taki scenariusz realizować. Natomiast użycie "brudnej bomby" przez stronę rosyjską też nie miałoby sensu, ponieważ efekty byłby żadne. Mam na myśli efekty militarne, a ustalenie źródła pochodzenia brudnej bomby dla społeczeństwa międzynarodowego nie sprawiałoby żadnych problemów" - dodał.

"Jeżeli sobie poradziliśmy na granicy białoruskiej, powinniśmy sobie również poradzić na granicy z obwodem kaliningradzkim"

Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa również o kolejną zaporę, która powstaje na granicy z obwodem kaliningradzkim.

"Ma jakieś znaczenie, jeśli spodziewamy się emigracji z państw afrykańskich, bliskowschodnich poprzez obwód kaliningradzki do Polski. Jeżeli w obwodzie kaliningradzkim Rosja powtórzyłabyb scenariusz białoruski, to dla Polski byłby problem. Dlatego budowa jakichś zabezpieczeń jest potrzebna. Nie będą to zabezpieczenia takie, jak słynny płot na granicy polsko-białoruskiej, będą to zabezpieczenia lżejsze, ale tutaj trzeba by podkreślić, że po stronie rosyjskiej taki płot już istnieje na granicy kaliningradzko-polskiej, w związku z tym świadome działania rosyjskie mogłyby ułatwić nielegalną emigrację, natomiast jeżeliby takiej woli ze strony rosyjskiej nie było lub byłaby ona niepełna, to jakie jest zabezpieczenie, (...) jeśli taki płot już istnieje?" - podkreślał.

Czy Polska jest przygotowana na jakieś potencjalne prowokacje nadgraniczne ze strony obwodu kaliningradzkiego?

"Jeżeli sobie poradziliśmy na granicy białoruskiej, nieperfekcyjnie, ale jednak dosyć dobrze, to - bogatsi o tej doświadczenia białoruskie - powinniśmy sobie również poradzić na granicy z obwodem kaliningradzkim" - dodawał.

Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM odniósł się także do ewentualnego kryzysu migracyjnego, do którego - według niektórych - może dojść zimą.

"Wydaje mi się, że po Rosji możemy spodziewać się wszystkiego, co najgorsze. (...) Możemy spodziewać się również, że okres zimowy będzie okresem, kiedy Rosjanie szczególnie mocno będą oddziaływać na psychologię czy psychikę społeczeństwa ukraińskiego, w tym również w tym kierunku, aby nakłonić je do niezorganizowanej emigracji na Zachód" - zaznaczał.