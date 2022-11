Na ukraińskim froncie zginął Marian Matusz, obywatel Ukrainy polskiego pochodzenia. Mężczyzna mieszkał w Mościskach w obwodzie lwowskim na zachodzie kraju. W środę do miasta przywieziono jego ciało - przekazała tamtejsza rada miejska.

Zdj. ilustracyjne / HANNIBAL HANSCHKE / PAP/EPA

Rada miejska podkreśliła, że Matusz oddał swoje życie podczas misji bojowej. "Ostatnia droga do domu bohatera Mariana Matusza. Na wieczny odpoczynek wrócił na ojczystą ziemię nasz obrońca" - napisała na Facebooku rada miejska Mościsk.

W ostatniej drodze poległemu towarzyszyli bliscy i wolontariusze. Na kondukt pogrzebowy ze łzami w oczach czekali mieszkańcy Mościsk. Wcześniej władze zaapelowały do nich o utworzenie "korytarza wdzięczności" i godne powitanie poległego. Pogrzeb mężczyzny odbędzie się w czwartek.

Teresa Teterycz, dyrektorka Polskiej Szkoły w Mościskach, powiedziała PAP, że córka ok. 30-letniego Polaka chodzi do pierwszej klasy w tej placówce. Wiedzieliśmy, że gdzieś zaginął, niedawno, dzisiaj go przywieźli. Więcej informacji będziemy mieć jutro po pogrzebie. Uczniowie starszych klas pójdą na pogrzeb, już kupiliśmy kwiaty... - przekazała PAP dyrektorka.



Jako pierwszy informację o śmierci Mariana Matusza podał portal Onet.



Pod koniec lipca organizacja MMA Polska poinformowała o śmierci Tomasza Walentka, polskiego zawodnika-amatora MMA (mieszanych sztuk walki), który był członkiem międzynarodowego legionu obrony Ukrainy. Mężczyzna zginął, pełniąc służbę ochotniczą w Ukrainie.