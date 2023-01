"Usłyszeliśmy bardzo ważną informację od premiera Holandii Marka Rutte, to w istocie kontynuacja naszych ostatnich negocjacji. Ukraina otrzyma kolejną baterię Patriotów.... Oznacza to, że mamy już trzy zagwarantowane baterie" – oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "Pracujemy nad nowymi decyzjami, które wzmocnią naszą obronę powietrzną" - dodał. Dostawy broni Ukrainie są suwerenną decyzją każdego państwa - podkreślił sekretarz stanu USA Antony Blinken. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji.

Zniszczony budynek po rosyjskim ataku w najbardziej ostrzeliwanej dzielnicy mieszkalnej zwanej Severnaya Saltivka w Charkowie / Mykola Kalyeniak / PAP

06:58

Dostawy broni Ukrainie są suwerenną decyzją każdego państwa - podkreślił sekretarz stanu USA Antony Blinken na wspólnej konferencji prasowej z przebywającym z wizytą w stolicy USA ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Jamesem Cleverly.



Odpowiadająć na prośbę skomentowania informacji, iż rząd Niemiec nie zamierza przekazywać Ukrainie czołgów dopóki nie zrobią tego Stany Zjednoczone, Blinken oświadczył: "Co się tyczy (przekazywania) czołgów i jakichkolwiek innych systemów broni, to jest to suwerenna decyzja, którą podejmuje każdy kraj".



Blinken dodał, że nowych ustaleń w sprawie dostaw broni na Ukrainę należy oczekiwać po posiedzeniu grupy kontaktowej ds. pomocy wojskowej dla tego kraju, które odbędzie się 20 stycznia w bazie lotniczej USA Ramstein, w Niemczech.

06:56

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski będzie nadzwyczajnym, zdalnym gościem finałowego wieczoru festiwalu włoskiej piosenki w San Remo. Ukraiński przywódca otrzymał takie zaproszenie podczas wywiadu, jakiego udzielił włoskiej telewizji RAI. Zapowiedział też, że wkrótce wizytę na Ukrainie złoży premier Giorgia Meloni.



Zełenski przyznał, że chciał zabrać głos podczas festiwalu w San Remo, oglądanego przez miliony telewidzów we Włoszech.



Naszym zadaniem jest zwracanie się do naszych przyjaciół; przekazywanie informacji o tym, co się u nas dzieje - tłumaczył. Im więcej informacji ludzie będą mieć, tym bardziej będą popierać Ukrainę - oświadczył. Prezydent Ukrainy powiedział też, że premier Włoch Giorgia Meloni wkrótce przyjedzie na Ukrainę.



Relacjonując swoją rozmowę telefoniczną z szefową włoskiego rządu, Zełenski stwierdził: "Zobaczyłem w niej bardzo konkretną osobę, która "popiera Ukrainę".



Bardzo czekam na jej oficjalną wizytę na Ukrainie. Przyjedzie wkrótce, nie mogę podać daty, ale wkrótce - dodał.

06:52

Usłyszeliśmy bardzo ważną informację od premiera Holandii Marka Rutte, to w istocie kontynuacja naszych ostatnich negocjacji. Ukraina otrzyma kolejną baterię Patriotów.... Oznacza to, że mamy już trzy zagwarantowane baterie - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Pracujemy nad nowymi decyzjami, które wzmocnią naszą obronę powietrzną - dodał.