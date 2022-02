Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret o powszechnej mobilizacji. Dwa wybuchy słychać było nad ranem w stolicy Ukrainy, Kijowie - poinformowała ukraińska agencja prasowa Interfax-Ukraine, na którą powołuje się agencja Reutera. Najnowsze informacje, zdjęcia, filmy i komentarze związane z rosyjską inwazją na Ukrainę zbieramy w naszej relacji na żywo!

Zdjęcie z proukraińskiej demonstracji w Los Angeles / ETIENNE LAURENT / PAP/EPA

W pierwszym dniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę zginęło 137 Ukraińców. W tej grupie są zarówno żołnierze, jak i cywile. Rannych zostało 316 obywateli Ukrainy.

Unijni liderzy przyjęli kolejny pakiet sankcji wymierzony w Rosję.

04:26

W Kijowie słychać wybuchy, ale nadal nie wiadomo dokładnie, czy Rosjanie zdecydowali się na atak na stolicę Ukrainy. Walki toczą się jednocześnie dookoła miasta, także na poblisku lotnisku Hostomel. Jest pewność, że doszło do wybuchu - jak podaje BBC - rosyjskiego odrzutowca, który został zestrzelony przez Ukraińców. Jego szczątki spadły na jedną z dzielnic mieszkaniowych. Te informacje potwierdził ukraiński minister spraw wewnętrznych.

04:01

Dwa wybuchy słychać było nad ranem w stolicy Ukrainy, Kijowie - poinformowała ukraińska agencja prasowa Interfax-Ukraine, na którą powołuje się agencja Reutera.

03:34

Prezydent Francji Emmanuel Macron ocenił, że prezydent Rosji Władimir Putin był dwulicowy w rozmowach z nim, omawiając przez telefon szczegóły porozumień mińskich podczas przygotowań do inwazji na Ukrainę.

Tak, to była dwulicowość. To był świadomy wybór rozpoczęcia wojny, kiedy nadal możemy negocjować pokój - powiedział dziennikarzom Macron. Zapowiedział, że Francja doda własne sankcje do uzgodnionego pakietu sankcji UE.

Prezydent Francji Emmanuel Macron i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen / JOHN THYS/POOL / PAP/EPA

03:31

Australia nałożyła kolejne sankcje na Rosję, wymierzone w kilku jej oligarchów i deputowanych. Będziemy pracować razem z naszymi partnerami nad toczącą się falą sankcji i nadal zwiększać presję na Rosję - powiedział premier Scott Morrison podczas konferencji prasowej. Oskarżył przy tym Chiny o rzucenie Rosji koła ratunkowego poprzez złagodzenie restrykcji handlowych w czasie, gdy większość świata próbuje powstrzymać rosyjską inwazję na Ukrainę.

03:13

Co zawiera nowy pakiet unijnych sankcji wobec Rosji?

Pakiet ten obejmuje sankcje finansowe wymierzone w 70 proc. rosyjskiego rynku bankowego i kluczowe przedsiębiorstwa państwowe, w tym w sektorze obronnym - tłumaczyła szefowa KE Ursula von der Leyen. Po drugie, naszym celem jest sektor energetyczny, kluczowy obszar gospodarczy, na którym szczególnie korzysta państwo rosyjskie. Nasz zakaz eksportu uderzy w sektor naftowy, uniemożliwiając Rosji modernizację rafinerii. Po trzecie: zakazujemy sprzedaży samolotów i sprzętu rosyjskim liniom lotniczym - powiedziała. Po czwarte, ograniczamy dostęp Rosji do kluczowych technologii, takich jak półprzewodniki czy najnowocześniejsze oprogramowanie. Wreszcie: wizy. Dyplomaci i pokrewne grupy oraz ludzie biznesu nie będą już mieli uprzywilejowanego dostępu do Unii Europejskiej - wskazała von der Leyen.





02:56

Podczas Rady Europejskiej zbudowaliśmy jedność wokół najdalej posuniętego pakietu sankcji na Rosję w historii UE - poinformował na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

02:31

Ponad 30 czołgów zniszczyli ukraińscy żołnierze w pierwszym dniu walk z wojskami Rosji - poinformował o tym Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Walerij Załużny. Według niego, Rosjanie stracili też 130 bojowych wozów opancerzonych, 5 samolotów i 6 śmigłowców.

Ten trudny czas zakończył się tym, że nie pozwoliliśmy wrogowi zrealizować planów agresji - stwierdził Załużny.

02:28

Prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa ogłosił, że Wyższa Rada Obrony Narodowej (CSDN) wyraziła zgodę na szybsze wysłanie żołnierzy w ramach misji NATO do Rumunii.

Portugalskie media wskazują, że decyzja CSDN, która zapadła jednomyślnie, wiąże się z atakiem sił rosyjskich na Ukrainę i koniecznością wzmocnienia wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zgoda rady oznacza, że na misję NATO w ramach sił szybkiego reagowania Lizbona skieruje łącznie 1521 żołnierzy. Nie podano dokładnej liczby wojskowych, którzy udadzą się do Rumunii.

02:01

Wojewoda podkarpacka Ewa Leniart opublikowała zdjęcia pokazujące, co dzieje się na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Medyce. "Trwa transport uchodźców do miejsc pobytu stałego przygotowanych przez wojewodów" - poinformowała.

01:59

Do tymczasowych ośrodków dla uchodźców w Mołdawii trafiło w pierwszym dniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę ponad 4,2 tys. osób - podały władze w Kiszyniowie. Przybysze zamieszkali w namiotach wojskowych.



"Nasze granice są otwarte dla obywateli Ukrainy, którzy chcieliby skorzystać z bezpiecznego tranzytu lub u nas pozostać", napisała prezydent Mołdawii Maia Sandu.



01:53

"Powrót historii. Jak Putin strzaskał marzenia Europy" - pisze na okładce najnowszego wydania magazyn "Time".

01;42

"Chwała Ukrainie! Wywiady USA i Wielkiej Brytanii ujawniły plany Putina wobec Ukrainy. Zdemaskowaliśmy jego próby zaaranżowania fałszywej flagi, sfingowanych ataków, aby uzasadnić inwazję. Odsłoniliśmy jego plany zamordowania ukraińskich przywódców i urzędników wyższego szczebla. Ten atak był od dawna planowaną, niesprowokowaną, okrutną agresją. Żadna ilość rosyjskiej dezinformacji nie ukryje tego faktu przed społecznością międzynarodową" - napisał szef brytyjskiego wywiadu Richard Moore na Twitterze.

01:22

Polska Misja Medyczna wyśle pomoc medyczną na Ukrainę.

Bierzemy pod uwagę różne scenariusze i dostarczania pomocy zarówno na wschodzie Ukrainy, jak i w każdym miejscu, w którym będzie ona konieczna. Mamy doświadczenie zarówno pracy w Ukrainie, jak i w ostatnich miesiącach pomocy w ratowaniu życia uchodźców docierających do Polski. Jeżeli zaistnieje potrzeba, jesteśmy w stanie zaangażować pomoc lekarzy wolontariuszy i rozszerzyć nasze działania. Jesteśmy gotowi do natychmiastowego działania, a pomoc w ciągu kilku dni znajdzie się na miejscu - zadeklarowała Małgorzata Olasińska-Chart z Polskiej Misji Medycznej. Wszystkie nasze działania będą odpowiedzią na zmieniającą się sytuację polityczną i możliwości pracy na miejscu i na ten moment nasza pomoc ma charakter przede wszystkim materialny. Natomiast jako doświadczona organizacja dysponujemy zespołem lekarzy-wolontariuszy, którzy również są gotowi pomagać - tłumaczyła.

Polska Misja Medyczna podała, że we współpracy z Polskim Zespołem Humanitarnym w najbliższych dniach kupi najpotrzebniejsze środki medyczne i przetransportuje je na teren Ukrainy. "Wśród zakupionych produktów znajdą się m.in. opatrunki hemostatyczne, hydrożelowe, okluzyjne i wentylowe, gaziki jałowe, opaski elastyczne i szyny Kramera. Potrzeby zostały ustalone we współpracy z organizacjami partnerskimi obecnymi na miejscu" - wyjaśniono w komunikacie.

01:14

Warszawska społeczność żydowska wyraziła solidarność z narodem ukraińskim. "Będziemy Was wspierać. Każdy naród ma prawo do swojego kraju, samostanowienia, bezpiecznego życia. Nie poddawajcie się!" - napisała społeczność żydowska w liście do narodu ukraińskiego.

"Drodzy Ukraińcy. Warszawska społeczność żydowska solidaryzuje się z całym Narodem Ukraińskim w tych niewyobrażalnie trudnych chwilach walki o wolność i jedność Ojczyzny" - podkreślono w liście opublikowanym m.in. na profilu facebookowym Żydowskiego Instytutu Historycznego.

"My - Żydzi szczególnie doświadczeni przez drugą wojnę światową - jesteśmy i będziemy przeciwni wojnom, zawsze niosącym cierpienie, nieszczęście i śmierć ludzi. Nie możemy i nie chcemy być obojętni wobec grozy wojny i jej tragicznych skutków" - głosi list. "Będziemy Was wspierać. Każdy naród ma prawo do swojego kraju, samostanowienia, bezpiecznego życia. Nie poddawajcie się! Jesteśmy z Wami!" - zadeklarowała warszawska społeczność żydowska.

00:55

Kto jest gotów walczyć razem z nami? Nikogo nie widzę. Kto jest gotowy dać Ukrainie gwarancję członkostwa w NATO? Wszyscy się boją - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w opublikowanym w nocy nagraniu. Stwierdził także, że rosyjskie "grupy dywersyjne" przeniknęły już do Kijowa.

Zełenski zapewnił, że nie planuje opuszczać Ukrainy.

00:42

316 Ukraińców zostało rannych w walkach z rosyjską armią - podał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

00:40

Prezydent Wołodymyr Zełenski chce skierowania sił pokojowych ONZ na Ukrainę. Domaga się on także wykluczenia Rosji z międzynarodowego systemu bankowego Swift i embarga na dostawy rosyjskiego gazu i ropy naftowej.

00:32

Rezydencja brytyjskiego premiera na Downing Street 10 w Londynie została podświetlona w barwach ukraińskiej flagi.

Rezydencja brytyjskiego premiera w barwach ukraińskiej flagi / VICKIE FLORES / PAP/EPA

00:27

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch zapowiedział, że prezydent Andrzej Duda weźmie dziś udział w nadzwyczajnym szczycie NATO, który odbędzie się w formie wirtualnej, a także będzie uczestnikiem spotkania liderów państw Bukaresztańskiej Dziewiątki (9 państw wschodniej granicy NATO).

00:24

Demonstracje solidarności z narodem ukraińskim odbywają się na całym świecie. Zdjęcia z protestu w Filadelfii przesłał naszemu korespondentowi jeden ze słuchaczy RMF FM.

00:23

137 Ukraińców - żołnierzy i cywilów - zginęło w pierwszym dniu rosyjskiego ataku - takie informacje przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

00:20

Nancy Pelosi / SHAWN THEW / PAP/EPA

Przewodnicząca Izby Reprezentantów Kongresu USA Nancy Pelosi poinformowała, że amerykańscy kongresmeni planują przyjęcie kolejnego pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy w postaci broni defensywnej o wartości 600 mln dolarów.

To, co robimy w sprawie Ukrainy, to zapewniamy pomoc humanitarną, by pomóc ludziom, ale też chcemy wysłać śmiercionośną broń defensywną na Ukrainę o wartości około 600 mln, by mogła toczyć własną walkę - powiedziała Pelosi dziennikarzom. Nie jest jasne, jak szybko taki pakiet mógłby zostać przyjęty.

00:17

Rosyjskie wojska zbliżają się do stolicy Ukrainy, a Moskwa dąży do przesunięcia swoich sił w głąb kraju - powiedział wysoki rangą przedstawiciel resortu obrony USA, cytowany przez agencję Reutera. Urzędnik, który zastrzegł anonimowość, oświadczył, że do tej pory Rosja wystrzeliła ponad 160 pocisków balistycznych w kierunku ukraińskich celów.

00:15

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret o powszechnej mobilizacji - potwierdziła wcześniejsze doniesienia Reutersa ukraińska agencja prasowa Unian. Powołując się na tekst dekretu, umieszczonego na stronie internetowej prezydenta, agencja poinformowała, że mobilizacja zostanie przeprowadzona w ciągu 90 dni od dnia jego ogłoszenia. Obowiązkowi mobilizacji podlegają poborowi i rezerwiści ze wszystkich regionów Ukrainy.



Prezydent, jak wyjaśniono w dokumencie, podjął decyzję o powszechnej mobilizacji w związku z agresją wojenną Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie - w celu zapewnienia obrony państwa, wsparcia sił zbrojnych Ukrainy.

00:10

Państwowa Agencja Atomistyki wydała komunikat w związku z przejęciem przez Rosjan kontroli nad elektrownią atomową w Czarnobylu. "Sytuacja radiacyjna w Polsce pozostaje w normie, jak również nie występuje zagrożenie dla zdrowia i życia ludności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" - podkreślono.