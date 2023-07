Liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na Lwów, do którego doszło wczoraj w nocy, wzrosła do 10 - podaje Kyiv Independent. New York Times poinformował o spodziewanym zatwierdzeniu przez Bidena dostaw amunicji kasetowej dla Ukrainy. Rosjanie ostrzelali obwód sumski ponad 100 razy minionej doby. Piątek to 499. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje zza naszej wschodniej granicy zbieramy w relacji z 07.07.2023 r.