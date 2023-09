Na moście na okupowany Krym wstrzymany został rano ruch aut; zwykle jest to reakcja na ataki dronów bądź ataki rakietowe ze strony ukraińskiej - podała agencja Reutera. Rano polski ambasador przy UE Andrzej Sadoś podejmie ostatnią próbę, by wprowadzić na agendę dzisiejszego posiedzenia ambasadorów UE sprawę eksportu ukraińskiego zboża. Dotychczasowe próby były bezskuteczne. Środa to 581. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia z tym związane zbieramy w naszej relacji z 27.09.2023 r.

07:19 "Trzeba rozpocząć poważne rozmowy, nie do końca wiemy, o co Ukrainie chodzi" - tak o sporze wokół ukraińskiego zboża mówił w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 Jan Krzysztof Ardanowski. Były minister rolnictwa, poseł PiS i doradca prezydenta Andrzeja Dudy, podkreślał, że ze strony ukraińskiej padają "różne nieskoordynowane wypowiedzi". 06:56 Na moście na okupowany Krym wstrzymany został rano ruch aut; zwykle jest to reakcja na ataki dronów bądź ataki rakietowe ze strony ukraińskiej - podała agencja Reutera. O wstrzymaniu ruchu poinformował też portal Ukrainska Prawda. Rosyjskie władze okupacyjne nie informują o powodach zablokowania ruchu, a tylko wzywają w komunikatach do zachowania spokoju i wykonywania poleceń pracowników służby bezpieczeństwa transportowego - relacjonuje Ukrainska Prawda. 05:40 Rano polski ambasador przy UE Andrzej Sadoś podejmie ostatnią próbę, by wprowadzić na agendę dzisiejszego posiedzenia ambasadorów UE sprawę eksportu ukraińskiego zboża. Dotychczasowe próby były bezskuteczne. Sprawująca przewodnictwo w UE Hiszpania chciała ten temat omawiać dopiero na początku października.