"Trzeba rozpocząć poważne rozmowy, nie do końca wiemy, o co Ukrainie chodzi" - tak o sporze wokół ukraińskiego zboża mówił w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 Jan Krzysztof Ardanowski. Były minister rolnictwa, poseł PiS i doradca prezydenta Andrzeja Dudy, podkreślał, że ze strony ukraińskiej padają "różne nieskoordynowane wypowiedzi".

Jan Krzysztof Ardanowski / Michał Dukaczewski / RMF FM

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jan Krzysztof Ardanowski: Nie do końca wiemy, o co chodzi Ukrainie

"Tam jednym z takich fighterów jest jeden z wiceministrów gospodarki Taras Kaczka, wypowiedź Zełenskiego w Nowym Jorku, która sugeruje, że my tylko udajemy pomoc humanitarną, żeby pokazać siebie z dobrej strony, a de facto wspieramy Putina. O co chodzi Ukraińcom?" - zastanawiał się Ardanowski.

Według gościa Bogdana Zalewskiego należy ustalić, jakie oczekiwania wobec Polski, wobec UE ma rolnictwo w Ukrainie. "Bo trudno powiedzieć, że to jest rolnictwo ukraińskie, jeżeli dominują międzynarodowe koncerny, głównie niemieckie" - stwierdził poseł PiS. "Czy Ukraina chce, żeby pomóc jej w eksporcie do potrzebujących obszarów świata - to jest głównie Afryka, ale również i w Europie Zachodniej brakuje zboża ze względu na suszę" - zauważył. "Polska ma pod dostatkiem swojej żywności. Nam żywność ukraińska nie jest do niczego potrzebna" - dodał Jan Krzysztof Ardanowski.