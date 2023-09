Prezydent USA Joe Biden ogłosił podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim nowy pakiet uzbrojenia dla Ukrainy wartości 325 mln dolarów, w tym dodatkową baterię systemu obrony powietrznej Hawk. Zapowiedział też, że w przyszłym tygodniu do Ukrainy trafią pierwsze czołgi Abrams. Wiceprezydent Chin Hang Zheng w przemówieniu wygłoszonym na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ zadeklarował gotowość Pekinu do "konstruktywnej roli w szybkim osiągnięciu pokoju" na Ukrainie.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zniszczenia w Charkowie / YAKIV LIASHENKO / PAP/EPA

05:28

Deputowani do parlamentu Mołdawii Irina Lozovan i Alexandr Nesterovschi zostali wieczorem zatrzymani przez służby bezpieczeństwa tego kraju w związku z domniemanym pobieraniem pieniędzy od prorosyjskiego oligarchy Ilana Szora. Polityk ten jest poszukiwany przez mołdawski wymiar ścigania od 2019 r. za przestępstwa finansowe.

Relacjonująca moment zatrzymania Iriny Lozovan kiszyniowska telewizja Moldova1 przypomniała, że pozbawieni w czwartek po południu immunitetów posłowie są związani z partią Odrodzenie (Renastere), w której afera korupcyjna zatacza coraz większe kręgi.

05:27

Prezydent USA Joe Biden ogłosił podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim nowy pakiet uzbrojenia dla Ukrainy wartości 325 mln dolarów, w tym dodatkową baterię systemu obrony powietrznej Hawk. Zapowiedział też, że w przyszłym tygodniu do Ukrainy trafią pierwsze czołgi Abrams.



05:25

Urząd premiera Kanady Justina Trudeau poinformował, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złoży w czwartek i piątek (lokalnego czasu) wizytę w Kanadzie. Zełenski odbędzie rozmowy z Trudeau i wygłosi przemówienie w kanadyjskim parlamencie.

05:20

Wiceprezydent Chin Hang Zheng w przemówieniu wygłoszonym na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ zadeklarował gotowość Pekinu do "konstruktywnej roli w szybkim osiągnięciu pokoju" na Ukrainie. Zapowiedział szersze otwarcie jego kraju na świat i podkreślił, że Chiny zawsze będą członkiem "wielkiej rodziny krajów rozwijających się".

Chiński wiceprezydent oświadczył, że "uzasadnione interesy bezpieczeństwa wszystkich krajów powinny być uwzględniane a suwerenność i integralność terytorialna szanowane". Dodał, że "różnice zdań i spory powinny być rozwiązywane pokojowo na drodze dialogu i konsultacji".

Nawiązując bezpośrednio do Ukrainy Han Zheng stwierdził, że "Chiny popierają wszelkie starania zmierzające do pokojowego rozwiązania kryzysu i są gotowe do dalszego odgrywania konstruktywnej roli w szybkim osiągnięciu pokoju".