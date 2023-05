O "taktycznych sukcesach" sił przeciwnika na wschodzie kraju na kierunkach awdijiwskim, bachmuckim i łymanskim powiadomiło Military Media Center. W całej Ukrainie ogłoszono alarm powietrzny. Po 40 minutach został odwołany. W nocy Rosjanie zaatakowali Kijów i Odessę. W ukraińskiej stolicy wrak drona spadł na budynek mieszkalny. W Odessie wybuchł pożar. Najważniejsze informacje związane z 439. dniem wojny w Ukrainie zbieramy w relacji na żywo z 08.05.2023 r.

Zniszczenia w wyniku ataku drona w Kijowie / Viacheslav Ratynskyi / PAP

15:11

W ostatnich dniach przeciwnik prowadzi działania ofensywne na kierunkach awdijiwskim, bachmuckim i łymanskim i ma tam sukcesy taktyczne - podało Military Media Center w Telegramie.

Główne wysiłki siły agresora skupiają się na próbach zajęcia Bachmutu i Marjinki, a także zablokowania tras zaopatrzenia dla Awdijiwki.

14:41

Prezydent Czech Petr Pavel powiedział podczas rocznicowych uroczystości zakończenia II wojny światowej, że sytuacja i zniszczenia na zaatakowanej przez Rosję Ukrainie przypominają pola bitew II wojny światowej. Premier Petr Fiala stwierdził, że Rosja nie może zwyciężyć na Ukrainie.

Prezydent Pavel przypomniał, że sowieckie jednostki, które zbliżały się w 1945 roku do Pragi nosiły nazwy 1, 2 i 4 Frontu Ukraińskiego, a Ukraina sama jest teraz obiektem agresji ze strony jednego ze zwycięskich mocarstw tamtych czasów, Rosji. Zwrócił uwagę, że szacunek okazywany dzisiaj tamtym poległym nie powinien być wykorzystywany przez propagandystów. Uznał, że pokolenie ówczesnych żołnierzy sowieckich nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, czym Rosja jest dzisiaj.



Premier Fiala powiedział po uroczystościach, że o wydarzeniach z okresu II wojny światowej trzeba pamiętać w kontekście obecnego pogorszenia sytuacji bezpieczeństwa. Stwierdził, że Rosja nie może wygrać na Ukrainie, że Ukraińcy walczą o prawo do decydowania o swoim losie. Dodał, że Republika Czeska ma tę zaletę, że jest członkiem UE i NATO.

14:00

Komisja Europejska oficjalnie potwierdza, że przekazała krajom UE projekt 11 pakietu sankcji wobec Rosji. W najbliższą środę po raz pierwszy o szczegółach dokumentu rozmawiać będą ambasadorowie 27 państw członkowskich.

13:40

Ukraina, która wniosła wybitny wkład w zwycięstwo w II wojnie światowej, dziś znów jest w centrum oporu wobec agresji. Zapłata za zbrodnie, które popełnia dziś Rosja, jest jednak nieunikniona - oświadczył szef ukraińskiego wywiadu wojskowego generał Kyryło Budanow.



8 maja obchodzimy Dzień Pamięci i Pojednania. Tego dnia, pamiętając o wyczynie narodu ukraińskiego i jego wybitnym wkładzie w zwycięstwo koalicji antyhitlerowskiej, wyrażamy szacunek i wdzięczność dla wszystkich walczących z nazizmem - napisał Budanow w poniedziałek na Telegramie.

12:35

Ostatnie rosyjskie ataki na Ukrainę to taki wyraz bezsilności. Absolutna większość, jak nie wszystkie z dronów, zostały zniszczone przez ukraińską obroną przeciwlotniczą. Rosjanie biją głową w mur w Bachmucie. Mieli zdobyć to miasto do 24 lutego, rocznicy wybuchu wojny. Wygląda na to, że nie zdobędą go do 9 maja, czyli na świętowany tego dnia w Rosji Dzień Zwycięstwa - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM dr Adam Eberhardt, dyrektor Centrum Studiów Strategicznych Warsaw Enterprise Institute.

12:14

Około 40 minut trwał alarm powietrzny ogłoszony na terytorium całej Ukrainy po doniesieniach o aktywności rosyjskiego lotnictwa wojskowego. Alarm został odwołany o godz. 12:44 (godz. 11:44 w Polsce).

Syreny ostrzegające przed niebezpieczeństwem zawyły po informacjach o starcie w Rosji myśliwca MiG-31K, który może przenosić rakiety hipersoniczne Kindżał.

11:37

Nocny atak dronów na Ukrainę był największym atakiem z użyciem tych maszyn od początku rosyjskiej inwazji - oświadczył mer Kijowa Witalij Kliczko, który opublikował zdjęcia budynków, zniszczonych przez odłamki zestrzelonych bezzałogowców.

"Minionej nocy barbarzyńcy urządzili największy atak dronów-kamikadze. Wypuścili prawie 60 Shahedów. 36 z nich leciało na stolicę. Wszystkie zostały zniszczone przez obronę powietrzną" - napisał Kliczko na Telegramie.

"Szczęśliwie obeszło się bez ofiar. Rannych zostało jednak pięć osób w dwóch dzielnicach miasta. (...) Dwie poszkodowane osoby zostały hospitalizowane, jedną zoperowano. Lekarze mówią, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo" - podkreślił mer Kijowa.

Kliczko zapewnił, że władze miasta udzielą niezbędnej pomocy poszkodowanym i odbudują zniszczone mieszkania.

11:05

Oligarcha Putina Andriej Kowaliow narzeka na niepowodzenia rosyjskiej armii. Przyznał, że wojska ukraińskie są znacznie silniejsze niż rosyjskie. Mówił także, że w Ukrainie nie ma "operacji specjalnej", ale trwa "straszliwa wojna".

11:04

Alarm powietrzny w całej Ukrainie. W Kijowie syreny zawyły tuż przed południem. Władze zaapelowały do mieszkańców o niezwłoczne ukrycie się w schronach. Użytkownicy Telegramu donoszą o starcie z lotniska w Rosji myśliwca MiG-31K, który może przenosić rakiety hipersoniczne Kindżał.

10:18

Rosja, która wywołała największą wojnę od czasów II wojny światowej, "na ziarnach ideologii radzieckiej" wyhodowała raszyzm - oświadczył w 78. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie premier Ukrainy Denys Szmyhal.

"Po II wojnie światowej ludzkość powtarzała słowa "nigdy więcej" donosząc kolejnym pokoleniom prawdę o okrucieństwie wojny. Prawda jednak jest taka, że reżim radziecki, który wraz z nazistowskim wywołał najbardziej krwawą wojnę w dziejach świata przetrwał i przywłaszczył sobie zasługi zwycięstwa" - napisał Szmyhal na Telegramie.

"Na ziarnach radzieckiej ideologii w Rosji wyrósł raszyzm. I właśnie Rosja wywołała obecnie największą wojnę od czasów II wojny światowej" - podkreślił.

10:03

Wnętrze mieszkania zniszczonego podczas nocnego ataku na Kijów.