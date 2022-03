Rosjanie kontynuują ostrzał ukraińskich miast. Jeden z pocisków trafił w 9-piętrowy blok mieszkalny w kijowskiej dzielnicy Obołoń. W poniedziałek, około 9:30 czasu polskiego, rozpoczęła się kolejna tura ukraińsko-rosyjskich rozmów pokojowych. Jak z kolei poinformował doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz, od początku rosyjskiej agresji 24 lutego zginęło ponad 2,5 tysiąca mieszkańców Mariupola. Najważniejsze wydarzenia znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie 14.03.2022.

Co najmniej dwie osoby zginęły, a trzy ranne zabrano do szpitala w wyniku rosyjskiego ostrzału budynku mieszkalnego w Kijowie. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ponownie zaapelował w nocy z niedzieli na poniedziałek do NATO o wprowadzenie strefy zakazu lotów nad Ukrainą. Ostrzegł, że jeśli strefa taka nie zostanie wprowadzona to "rosyjskie rakiety mogą zacząć spadać na kraje członkowskie NATO". CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Chińskie MSZ dementuje doniesienia "Financial Times". "Twierdzenia amerykańskich urzędników, że Rosja poprosiła Chiny o przekazanie sprzętu wojskowego do użycia na Ukrainie, to dezinformacja rozsiewana przez USA" - zakomunikowano. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Na nagraniu opublikowanym w niedzielę przez czeczeńską telewizję Grozny rzekomo widać przywódcę Czeczenii Ramzana Kadyrowa rozmawiającego z czeczeńskimi bojownikami o ataku, który miał miejsce w pobliżu stolicy Ukrainy - informują ukraińskie media. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

W rosyjskim mieście Biełgorod, około 40 km od granicy z Ukrainą, miał powstać obóz, w którym przebywają rosyjscy żołnierze odmawiający walki - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Nie mamy informacji, aby w wyniku rosyjskiego ataku na poligon w Jaworowie zginęli lub ucierpieli obywatele polscy, wszystko wskazuje na to, ze nie było tam obywateli RP - powiedział w poniedziałek wiceszef MSZ Marcin Przydacz.

W niedzielę w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Międzynarodowe Centrum Operacji Pokojowych i Bezpieczeństwa w obwodzie lwowskim na zachodzie Ukrainy zginęło 35 osób, a 134 zostały ranne. Centrum to, bardziej znane jako jaworowski poligon wojskowy, leży niecałe 40 km od Lwowa i ok. 20 km od granicy z Polską.

Miasta obwodu kijowskiego leżące na linii frontu są z powodzeniem ewakuowane już piąty dzień z rzędu - poinformował szef władz obwodowych Ołeksij Kułeba w telewizji ukraińskiej.

Zawieszenie broni w naszym obwodzie obowiązuje, choć jest bardzo względne - oświadczył Kułeba, dodając, że z miejsca, gdzie się znajduje, co jakiś czas słychać w pewnej odległości odgłosy eksplozji.

Od początku wojny na Ukrainie odnotowano 31 ataków na placówki medyczne. Na skutek tych ataków co najmniej 12 osób straciło życie, a 34 zostały ranne - przekazał we wspólnym w oświadczeniu UNICEF, UNFPA oraz WHO.

Catherine Russell, Dyrektor Generalna UNICEF, dr Natalia Kanem, Dyrektor Generalna UNFPA oraz dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dyrektor Generalny WHO opublikowali oświadczenie, w którym zaapelowali o natychmiastowe zaprzestanie ataków na placówki medyczne. Jednocześnie potępili wszelkie akty przemocy zarówno w stosunku do placówek medycznych, jak i pracowników ochrony zdrowia.

Kilka silnych eksplozji było słychać w Kijowie w poniedziałek około godz. 11 czasu miejscowego (godz. 10 w Polsce); prawdopodobnie były to odgłosy ukraińskiej obrony przeciwlotniczej strzelającej do rosyjskich samolotów lub rakiet - podała stacja CNN.

Z centrum Kijowa widocznych było również kilka słupów dymu unoszącego się do nieba - przekazała amerykańska stacja.

Większość Ukraińców, którzy uciekli przed wojną za granicę nie zamierza tam zostawać na stałe i chce wrócić do ojczyzny - oświadczyła w poniedziałek wicepremier i minister gospodarki Ukrainy Julia Swyrydenko we wpisie na swoim profilu w serwisie Facebook.

Cytat Wojna wywołana przez Rosję spowodowała bezprecedensowy od II wojny światowej kryzys migracyjny w Europie. Ponad 2,5 mln Ukraińców wyjechało już za granicę, a liczba ta będzie się tylko zwiększać. Ludzie zmuszeni są opuścić swoje domy, krewnych i przyjaciół, aby ratować życie swoje i swoich dzieci - napisała Swyrydenko.

Ukraina - przed rosyjską inwazją miała 44 miliony obywateli. 18 milionów doświadczyło już skutków inwazji, prawie 7 mln to osoby wewnętrznie przesiedlone, prawie 3 mln wyjechało z kraju - czytamy w komunikacie Światowej Agencji Zdrowia.

Ponad 1,75 mln uciekających przed wojną przekroczyło granicę z Polską. WHO alarmuje, że z powodu wojny wyczerpują się zapasy leków, a ukraińskie szpitale w wielu miastach walczą o opiekę nad chorymi i rannymi.

Od samego początku inwazji oczywiste było, że dziedzictwo kulturowe Ukrainy nie ma dla Rosjan żadnego znaczenia; chcą zniszczyć wszystko to, co jest u nas wartościowe - ocenił w rozmowie z PAP ukraiński historyk Roman Kabaczij. Jak dodał, Rosjanie za cel biorą m.in. obiekty sakralne i muzea.

Z jednego z tych ostatnich wynieśli nawet marmurowy sedes - powiedział Kabaczij, podkreślając, że powtarza się historia inwazji bolszewickiej sprzed 100 lat.

Kijów Independent informuje o kilku głośnych eksplozjach słyszanych w centrum Kijowa. Jak dodaje, wybuchy wydają się być skutkiem zestrzelenia rosyjskich pocisków.

