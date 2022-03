W kontrolowanym przez Rosjan Chersoniu kończą się lekarstwa, żywność i paliwo, a nie ma możliwości dostarczenia tam pomocy humanitarnej - ostrzegł mer miasta Ihor Kołychajew, cytowany przez agencję Ukrinform. Cztery osoby nie żyją, a trzy zostały ranne po tym, jak w niedzielę Rosjanie ostrzelali z powietrza szkołę w obwodzie mikołajowskim na południu Ukrainy - wynika z informacji Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Tymczasem - jak poinformowała agencja Ukrinform - w nocy w prawie całej Ukrainie słychać było alarmy przeciwlotnicze. Najważniejsze wydarzenia znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie 14.03.2022.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zasilanie w Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej zostało przywrócone.

Cztery osoby nie żyją, trzy ranne po rosyjskim ataku na szkołę w obwodzie mikołajowskim.

Wicepremier Ukrainy poinformowała, że z 14 korytarzy humanitarnych zadziałało w niedzielę tylko dziewięć.

Mer Chersonia przekazał, że w kontrolowanym przez Rosjan mieście kończą się: żywność, leki i paliwo.

Rosjanie przygotowują się do desantu w Odessie i obwodzie odeskim - powiedział w niedzielę wieczorem sekretarz Rady bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (RBNiOU) Ołeksij Daniłow.

Rosyjskie siły morskie zablokowały ukraińskie wybrzeże Morza Czarnego, odcinając Ukrainę od handlu morskiego - poinformowało w niedzielę wieczorem brytyjskie ministerstwo obrony.

Agencja Ukrinform poinformowała, że w nocy w prawie całej Ukrainie słychać było alarmy przeciwlotnicze.

Zapraszamy także do naszej poprzedniej relacji: Ludzie uwięzieni pod gruzami ostrzelanej szkoły. Przywrócono zasilanie w Czarnobylu [RELACJA 13.03.2022r., część 2]

09:08 Kolejne nagranie z Kijowa

Niezależny białoruski portal Nexta opublikował nagranie wideo obrazujące skutek rosyjskiego ostrzału kijowskiej dzielnicy Obołoń:

09:04 Rosjanie ostrzelali uczelnię wyższą

Nexta: Rosjanie ostrzelali Czernihowski Narodowy Uniwersytet Technologiczny.

09:00 Wicepremier Ukrainy: W poniedziałek otworzymy 10 korytarzy humanitarnych

Strona ukraińska otworzy w poniedziałek 10 korytarzy humanitarnych - poinformowała wicepremier Iryna Wereszczuk, którą cytuje portal RBK.

Siedem korytarzy zostanie otwartych w obwodzie kijowskim na trasach: wsie Bohdaniwka i Nowobohdaniwka-Browary; wieś Peremoha-Browary; wieś Bobryk-Browary; Hostomel-wieś Biłohorodka; Worzel i Nemiszajewe-Biłohorodka; wieś Dmytriwka-Biłohorodka. Pozostałe trzy korytarze zaplanowano w obwodach ługańskim i donieckim: Siewierodonieck-Słowiańsk; Popasna-Słowiańsk; Hirske-Słowiańsk.

Wereszczuk dodała, że w poniedziałek nastąpi kolejna próba odblokowania konwoju humanitarnego z Bierdiańska do oblężonego przez Rosjan Mariupola.

08:55 Nowe dane straży granicznej

Do Polski - od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainie w czwartek, 24 lutego - dotarło 1,75 miliona uchodźców.

08:52 Trzy osoby zabite w Ochtyrce, osiem pożarów w Czernihowie

Jak poinformowały lokalne władze, trzy osoby zginęły w poniedziałek w nalocie na Ochtyrkę w obwodzie sumskim. W Czernihowie na północy Ukrainy w niedzielę walczono z ośmioma pożarami spowodowanymi ostrzałem i bombardowaniami, 226 osiedli pozostaje bez prądu.

Dzisiaj w Ochtyrce doszło do bombardowania z powietrza dzielnicy mieszkaniowej, prywatnych domów. Co najmniej trzech cywilów zginęło powiedział mer miasta Pawło Kuzmenko w nagraniu wideo. Trwają poszukiwania rannych i zabitych.

Szef władz obwodu czernihowskiego Wiaczesław Czaus przekazał, że w ciągu poprzedniego dnia, 13 marca, w Czernihowie zarejestrowano osiem pożarów (pożar w jednym z marketów ATB, świątyni na terenie cmentarza w Jacewie i sześć kolejnych w dzielnicy mieszkaniowej). Łącznie doszło do 213 pożarów od początku wojny, z czego 160 powstało w wyniku ostrzału lub bombardowania.

Cytat 226 miejscowości w trzech rejonach obwodu pozostaje bez zasilania (czernihowski - 195, nieżyński - 27, pryłucki - 4). W wyniku rosyjskich bomb i pocisków, które uderzyły w infrastrukturę Czernihowa, dostawy gazu, ciepła i wody zostały częściowo odłączone - dodał Czaus.

08:48 Protest przy granicy

Protest o poranku przed polsko-białoruskim przejściem granicznym w Koroszczynie na Lubelszczyźnie. Zatrzymywane są ciężarówki na rosyjskich i białoruskich numerach rejestracyjnych, które wyjeżdżają z Polski.

Jak informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, zablokowana jest droga krajowa nr 68, między Wólką Dobryńską, a miejscowością Kukuryki. Grupa protestujących domaga się zamknięcia granic dla rosyjskich i białoruskich tirów. To spontaniczna demonstracja, biorą w niej udział obywatele zarówno Polski, jak i Ukrainy. Zapowiadają, że pozostaną tak długo, jak będzie to konieczne. Jedno z haseł tej manifestacji brzmi: Czas wyhamować biznes europejski z Rosją.

Więcej faktów: Z powodu protestu zablokowana droga do przejścia granicznego z Białorusią

08:43 Ukraina: Straty z powodu zniszczonej infrastruktury sięgają 120 mld dolarów

Prawie 120 mld dolarów to wartość strat, jakie spowodowały rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę - poinformował wiceminister gospodarki Ukrainy Denys Kudin w ukraińskiej telewizji.

Kudin powiedział, że wpływ wojny na ukraiński PKB będzie znany dopiero, gdy upłynie pierwszy pełny miesiąc od początku agresji, czyli w kwietniu.

08:38 Media: Gazprom będzie kontynuować dostawy gazu do Ukrainy

Rosyjski koncern gazowy Gazprom poinformował w poniedziałek, że kontynuuje przesyłanie gazu przez Ukrainę. Ilość gazu wynosi 109,5 mln metrów sześciennych dziennie, czyli nieznacznie mniej niż 109,6 mln dzień wcześniej - podał Reuters.

Gazprom to państwowy, rosyjski koncern, największy światowy wydobywca gazu ziemnego; kontroluje 16 proc. udokumentowanych rezerw gazu na świecie.

08:35 Media: Jedna osoba zginęła w nalocie na Snihuriwkę

Co najmniej jedna osoba zginęła w rosyjskim ataku lotniczym na miasteczko Snihuriwka w obwodzie mikołajowskim na południu Ukrainy - poinformował portal Suspilne, powołując się na służby ds. sytuacji nadzwyczajnych.

W wyniku ataku, do którego doszło w poniedziałek rano, uszkodzonych zostało pięć budynków mieszkalnych, wybuchły też pożary.

Spod gruzów ekipy ratunkowe wydostały sześcioro ludzi.

08:30 Polski ksiądz z Charkowa: Do końca życia będę pamiętał każdy dzień wojny

Do końca życia będę pamiętał każdy dzień wojny na Ukrainie - jak on wyglądał, co się działo, jakie były emocje i strach - przyznał dyrektor Caritas-Spes-Charków ks. Wojciech Stasiewicz, który w rozmowie z PAP opisał aktualną sytuację w mieście.

Pochodzący z Lublina ks. Wojciech Stasiewicz posługuje we wschodniej Ukrainie od 2006 roku. Jest dyrektorem Caritas-Spes-Charków, wikariuszem w parafii katedralnej w Charkowie. PAP udało się z nim porozmawiać telefonicznie.

Duchowny poinformował, że w Charkowie i okolicach jest cały czas niebezpiecznie.

Cytat W nocy i w ciągu dnia są słyszalne są wybuchy i ostrzały. W ostatnich dniach działania okupanta polegają głównie na atakowaniu budynków mieszkalnych, gdzie są cywile. Ostatnio rakieta uderzyła w pięciopiętrowy blok. Takie budynki, jak urząd miasta, urząd wojewódzki, policja - to wszystko już zostało wcześniej ostrzelane i uszkodzone - powiedział ks. Stasiewicz.

Jak dodał, również budynek kurii ucierpiał w wyniku wybuchu w pobliskim budynku policji. W dachu jest dziura, ma około metra średnicy, ale na szczęście było to pomieszczenie techniczne. Także w kościele częściowo uszkodzone są okna - dodał ksiądz.

08:22 Akcja gaśnicza i ratunkowa w Kijowie

08:13 Fabryka samolotów Antonow ostrzelana przez siły rosyjskie

Zakłady lotnicze Antonow pod Kijowem zostały ostrzelane przez wojska rosyjskie - poinformowały w poniedziałek władze ukraińskiej stolicy w komunikatorze Telegram.

Dotychczas brak doniesień o ofiarach, ani informacji jak duże straty spowodował atak.

08:07 Rosyjscy jeńcy będą wymienieni na Ukraińców, albo odbudują infrastrukturę

Oczywiście nie jesteśmy barbarzyńcami (...), jak armia rosyjska. Będziemy działać zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym. Rosyjscy jeńcy wojenni zostaną wymienieni albo będą odbywać karę na Ukrainie - powiedziała w poniedziałek wicepremier ukraińskiego rządu Iryna Wereszczuk.

08:00 Udało się ugasić blok w Obołoniu

Jak informują specjalni wysłannicy RMF FM, Paweł Balinowski i Mateusz Chłystun, strażakom udało się już ugasić pożar bloku w dzielnicy Obołoń w Kijowie.

Cały czas trwa przeszukiwanie budynku. Do schronów tego poranka musieli udać się mieszkańcy obwodu Charkowskiego i Żytomierza.

07:53 Rosyjski ostrzał w Kijowie. Telegram publikuje zdjęcia

07:47 Rosja blokuje Instagram

Roskomnadzor, rosyjska instytucja do kontroli mediów, oficjalnie dodała Instagrama do rejestru zabronionych stron internetowych.

07:43 Rosjanie ostrzelali Snihuriwkę

12-tysięczna miejscowość Snihuriwka w obwodzie mikołajowskim została ostrzelana przez Rosjan.

Władze lokalne informują, że pod gruzami są ludzie - podaje Nexta.

07:39 Dwie osoby zginęły w ostrzale bloku mieszkalnego w Kijowie

Co najmniej dwie osoby zginęły, a trzy odniosły obrażenia, gdy wystrzelony w poniedziałek rano przez wojska rosyjskie pocisk artyleryjski trafił w blok mieszkalny w Kijowie - poinformowały ukraińskie służby ds. sytuacji nadzwyczajnych.

Według wcześniejszych doniesień portalu Ukrainska Prawda, pocisk trafił w 8-piętrowy blok, niszcząc częściowo mieszkania od parteru po drugie piętro. Na drugim i trzecim piętrze wybuchł pożar.

07:35 W poniedziałek kolejna tura rozmów pokojowych

Kolejna tura ukraińsko-rosyjskich rozmów rozpocznie się w poniedziałek o godzinie 10.30 (9.30 w Polsce) - poinformował doradca w MSW Ukrainy Anton Heraszczenko. Tym razem rozmowy odbędą się w formacie wideokonferencji.

Strona ukraińska przekazała, że zamierza negocjować, ale nie oznacza to poddania się bądź zaakceptowania jakiegokolwiek ultimatum - podała agencja Reutera za doradcą prezydenta Ukrainy Mychajło Podolakiem, który stwierdził w niedzielę w mediach społecznościowych, że Rosja zaczyna rozmawiać konstruktywnie.

Jeden z rosyjskich negocjatorów Leonid Słucki miał powiedzieć, że strony dokonują postępów w rozmowach.

07:31 CNN: Atak na Jaworów to wyraz frustracji Putina

Nalot przy polskiej granicy dowodzi, że Władimir Putin rozszerza kierunki ataków - powiedział w CNN doradca amerykańskiego prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan.

Wczoraj w wyniku ostrzału rakietowego poligonu w Jaworowie, 20 kilometrów od polskiej granicy - zginęło 35 osób, a ponad 130 zostało rannych.

Atak sił rosyjskich jest wyrazem frustracji Władimira Putina w związku z brakiem postępów ofensywy Rosji - na ukraińskie miasta - w tym Kijów - powiedział Sullivan.

Sullivan dodał, że Stany Zjednoczone nie mają planów dotyczących operacji amerykańskich sił w Ukrainie, ale zwiększą pomoc dla tego kraju. W tym poprzez dostarczanie Ukraińcom broni przeciwlotniczej.

07:27 Wojska rosyjskie zniszczyły 7 budynków koło Żytomierza

W nocy na 14 marca w obwodzie żytomierskim doszło do ataku rakietowego na miejscowość Stawiszcze, w wyniku którego co najmniej cztery osoby zostały ranne. Z kolei w pobliżu Równego w wyniku nalotu została uszkodzona wieża telewizyjna - poinformował portal powołując się na miejscowe władze.

07:23 Rosjanie ostrzelali wieżowiec w Kijowie

W nocy w jeden z wieżowców w kijowskiej dzielnicy Obołoń uderzył rosyjski pocisk. 9-piętrowy budynek częściowo się zawalił, wybuchł pożar. Według wstępnych informacji, nie ma ofiar ani rannych.

07:19 Specjalni wysłannicy RMF FM we Lwowie

We Lwowie są specjalni wysłannicy RMF FM, Paweł Balinowski i Mateusz Chłystun.

Jak informują, to już czwarta noc z rzędu, kiedy mieszkańcy Lwowa usłyszeli syreny alarmowe - tym razem jednak nie nad ranem, tylko po pierwszej polskiego czasu.

Przed chwilą można było słyszeć krótkie syreny i komunikaty informujące o tym, że to zagrożenie atakiem z powietrza minęło. Mimo tych ciągłych nocnych alarmów i mimo wczorajszych poważnych ataków na bazę przy granicy z Polską, we Lwowie jest spokojnie, toczy się w miarę normalne życie. O poranku otwierane są sklepy, piekarnie, punkty usługowe - takie jak serwisy komputerowe.

Cały czas trwa tez zbiórka różnego rodzaju artykułów medycznych dla rannych we wczorajszym ataku rakietowy niedaleko pobliskiego jaworowa, większość poszkodowanych żołnierzy trafiło właśnie do lwowskich szpitali.

07:14 Najnowsze informacje o sytuacji w Ukrainie

Rosyjskie wojsko nie poczyniło minionej doby żadnych postępów, skupiało się na utrzymaniu zajętych pozycji - taką informację o poranku podał sztab generalny ukraińskiej armii.

Jak przekazał reporter RMF FM Krzysztof Zasada, przedstawiciel sztabu powiedział, że główne zadania ukraińskich wojskowych polegały na uderzenia w tyły wroga. Niszczone były głównie bazy polowe i składy, by odciąć armię wroga od zaopatrzenia. Podsumowano też, że wojska powietrzne Ukrainy strąciły minionej doby 4 rosyjskie samoloty, trzy śmigłowce oraz drony. Rzecznik sztabu zwrócił też uwagę na nową technikę stosowaną przez siły wroga.

Cytat Odnotowuje się częste przypadki wykorzystywania przez niego cywilnej infrastruktury, w tym miejsc kultu religijnego, do umieszczania stanowisk strzeleckich, broni i innego sprzętu wojskowego - stwierdził szef sztabu.

Przed chwilą pojawiły się natomiast informacje o ostrzale artyleryjskim jednego z budynków w Kijowie na północy miasta. Pocisk uderzył w 9-piętrowy blok niszcząc mieszkania na czterech poziomach. Nie ma informacji o ofiarach. 4 osoby zostały natomiast ranne w wyniku ostrzału rakietowego wsi koło Żytomierza. Zniszczonych zostało 7 budynków - dodał przedstawiciel ukraińskiego sztabu.

07:09 Rosyjski atak na dzielnicę Kijowa - Obołoń

07:04 W wyniku ataku rosyjskiego zmarła ciężarna kobieta

Zmarła ciężarna kobieta, która odniosła obrażenia podczas bombardowania 9 marca oddziału położniczego w oblężonym przez wojska rosyjskie Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy - poinformowała w poniedziałek agencja Ukrinform, powołując się na dziennikarkę Głosu Ameryki Asję Dolinę.

Cytat Pierwsza ciężarna dziewczyna z reportaży foto/wideo z miejsca bombardowania szpitala położniczego nr 1 w Mariupolu, ta, którą wynosili na noszach, nie przeżyła. Zmarło też jej nienarodzone dziecko - napisała dziennikarka na Facebooku.

06:57 Dziś kolejne negocjacje rosyjsko-ukraińskie

O godzinie 9.30 polskiego czasu mają rozpocząć się kolejne rozmowy rosyjsko-ukraińskie - podały źródła ukraińskie.

06:55 Minister Zbigniew Rau w Nowym Jorku

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau wystąpi w poniedziałek przed Radą Bezpieczeństwa ONZ podczas briefingu w roli przewodniczącego OBWE.

Podczas wizyty w Nowym Jorku spotka się również m.in. z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem i ambasador USA przy ONZ Lindą Thomas-Greenfield.

06:52 MAEA zawiesi Rosję?

W związku z wojną i niedopuszczalnymi działaniami Rosji w zajętych ukraińskich elektrowniach jądrowych w Czarnobylu i Zaporożu zwróciłam się do szefa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej o zawieszenie Rosji we wszystkich organach tej organizacji - poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Anna Moskwa przekazała, że wysłała oficjalne pismo do szefa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafaela Grossiego, w którym zwraca się o zawieszenie Rosji we wszystkich organach tej organizacji w związku z tym, co dzieje się w Ukrainie.

06:45 Ukraińcy zabezpieczają zabytki we Lwowie

Większość rzeźb na fontannach w Rynku Starego Miasta i figur dookoła głównych świątyń we Lwowie została zabezpieczona i owinięta specjalnymi niepalnymi materiałami. Nadal trwają prace nad zabezpieczaniem witraży i okien między innymi Politechniki Lwowskiej.

Na Rynku Starego Miasta zabezpieczone zostały między innymi rzeźbione fontanny z XIX wieku stojące w czterech rogach Rynku, których bohaterami są postaci mitologiczne takie jak Neptun, Diana, Amfitryda i Adonis.

06:44 Rosjanie demolują szkoły i przedszkola

379 placówek oświatowych uszkodziły od początku inwazji na Ukrainę wojska rosyjskie - poinformowało w poniedziałek ukraińskie ministerstwo edukacji na stronie internetowej poświęconej zniszczonym szkołom.

Rosyjscy okupanci bezlitośnie niszczą przedszkola, szkoły, szkoły zawodowe, college'e, ale najokrutniejsze i najbardziej bolesne straty to setki istnień ludzkich utraconych z ręki agresora - oznajmił szef resortu Serhij Szkarłet.

06:42 Milioner Mielniczenko ostrzega

Wojna na Ukrainie to tragedia. Trzeba to powstrzymać, bo inaczej nastąpi światowy kryzys żywnościowy, ceny nawozów są już dla wielu rolników zbyt wysokie - ostrzega rosyjski oligarcha, "król węgla i nawozów" Andriej Mielniczenko, cytowany przez Reutersa.

06:30 Od nocy Rosjanie atakują z powietrza w obwodzie żytomierskim

06:18 Włosi przyjmują uchodźców z Ukrainy

W Rzymie powstał rejestr rodzin, które chcą przyjąć ukraińskich uchodźców w swoich domach. W krótkim czasie napłynęło ponad 300 takich zgłoszeń, a ich liczba stale rośnie. Rejestr gościnnych dla Ukraińców domów to inicjatywa władz stolicy Włoch, które koordynują akcję pomocy.

Z osobami, które zadeklarowały chęć przyjęcia uchodźców wojennych, skontaktują się następnie przedstawiciele zarządu miasta, by przeprowadzić z nimi rozmowę i zobaczyć oferowane domy - wyjaśniła szefowa wydziału polityki społecznej Barbara Funari, cytowana przez portal Roma Today.

05:55

Chiny "bezwzględnie poniosą konsekwencje" jeśli pomogą Moskwie ominąć sankcje związane z wojną na Ukrainie - ostrzegł w niedzielę przedstawiciel Białego Domu.

Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan spotka się w poniedziałek w Rzymie z wysoko postawionym chińskim dyplomatą Yang Jiechi i - według źródeł w Białym Domu - ma zasygnalizować możliwość sankcji ekonomicznych wobec Pekinu, jeśli udzieli on pomocy Rosji w wojnie z Ukrainą.

05:54

"Najgorszy scenariusz czeka setki tysięcy cywilów uwięzionych przez ciężkie walki w Mariupolu, chyba że strony w trybie pilnym osiągną konkretne porozumienie humanitarne" - podkreśla Międzynarodowy Czerwony Krzyż.

05:26

Czechy przekażą Ukrainie dodatkową pomoc wojskową o wartości co najmniej 31,5 mln dolarów - poinformował rzecznik czeskiego rządu Vaclav Smolka.

05:15

Kazachstan wysłał swój pierwszy samolot z pomocą humanitarną do Ukrainy. W sumie Kazachstan wyśle 28,2 tony pomocy humanitarnej, z czego większość to lekarstwa - informuje NEXTA.

05:11

Ukrinform informuje o alarmach przeciwlotniczych w Kramatorsku, Słowiańsku i Łymanie.

04:39

Australijskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło nowe sankcje wobec Rosji. Dotkną one 33 rosyjskich oligarchów, znanych biznesmenów i członków ich najbliższych rodzin. Wśród nich są miliarder Roman Abramowicz, dyrektor generalny Gazpromu Aleksiej Miller, dyrektor generalny Rostecu Siergiej Czemiezow.

04:09

Doradca liderki demokratycznej opozycji na Białorusi Swiatłany Cichanouskiej Franciszak Wiaczorka poinformował dziś, że tej nocy Rosjanie z terytorium Białorusi (Łuniniec, Mazyr, Możuliszcze, Kalinkiewicze) przeprowadzili ataki rakietowe i powietrzne. "Co 5 minut bombardują i wracają. Armia białoruska nie jest nawet informowana. Można śmiało powiedzieć, że Białoruś znajduje się pod tymczasową okupacją" - napisał na Twitterze.

03:57

Tysiące osób maszerowało w Wiedniu przeciwko rosyjskiej agresji na Ukrainę.

03:09

Szef Obwodowej Administracji Państwowej Sumy powiedział, że w poniedziałek 14 marca w regionie nie będzie korytarzy humanitarnych. "Żadna z tras nie została dotychczas uzgodniona" - informuje NEXTA.

03:01

Rosja jest agresorem, dopuszcza się na Ukrainie zbrodni wojennych - powiedziała w niedzielę minister obrony Kanady Anita Anand. Podkreśliła wagę jedności NATO dla wsparcia Ukrainę i obrony w razie potrzeby wszystkich krajów członkowskich.

02:57

Schronienie w metrze... Życie niektórych Ukraińców wygląda teraz dokładnie tak.

02:26

Prezydent USA Joe Biden i prezydent Francji Emmanuel Macron podkreślili w niedzielnej rozmowie telefonicznej swoje zaangażowanie na rzecz pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za inwazję na Ukrainę - poinformował natomiast Biały Dom w opublikowanym oświadczeniu.

Także sekretarz stanu USA Antony Blinken i jego ukraiński odpowiednik Dmytro Kułeba omówili w niedzielę podczas rozmowy telefonicznej wysiłki dyplomatyczne mające na celu powstrzymanie inwazji Rosji na Ukrainę - poinformował Departament Stanu.

02:23

Emmanuel Macron rozmawiał w niedzielę z Joe Bidenem i Wołodymyrem Zełenskim - przekazał Pałac Elizejski.

"Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Francji uzgadniali m.in. zaostrzenie sankcji wobec Rosji" - podaje NEXTA.

02:19

Rosyjskie wojska przygotowują na Ukrainie kilka operacji ofensywnych - poinformował w nocy z niedzieli na poniedziałek ukraiński sztab generalny w swoim codziennym raporcie umieszczonym w mediach społecznościowych - podała niemiecka agencja prasowa DPA. W tym celu jednostki rosyjskie próbują umocnić się w rejonach, które do tej pory zdobyły, aby zabezpieczyć zaopatrzenie i przegrupować się - czytamy w raporcie.

Po zakończeniu tych działań, jak napisano w raporcie, spodziewane są nowe ataki na takie miejsca, jak Charków na wschodzie, Sumy na północnym wschodzie, a także na kijowskie przedmieście Browary.

02:14

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez poparł w niedzielę wieczorem działania służące ukaraniu władz Rosji, w tym prezydenta Władimira Putina, za zbrodnie wojenne popełniane wobec ludności cywilnej podczas wojny prowadzonej przez Moskwę na Ukrainie.

02:10

Alarmy przeciwlotnicze w co najmniej 19 z 24 regionów Ukrainy - podaje The Kyiv Independent.

02:05

Na nagraniu opublikowanym w niedzielę przez czeczeńską telewizję Grozny rzekomo widać przywódcę Czeczenii Ramzana Kadyrowa rozmawiającego z czeczeńskimi bojownikami o ataku, który miał miejsce w pobliżu stolicy Ukrainy - informują ukraińskie media.

01:42

"Syreny słychać prawie w całej Ukrainie! Bądź na bieżąco z aktualizacjami od lokalnych władz i pozostań w ukryciu" - alarmuje Ukrinform.

01:40

Minister gospodarki Robert Habeck powiedział, że chciałby, aby do końca roku Niemcy stały się niezależne od importu węgla z Rosji. Z każdym dniem dostawy rosyjskiego węgla się zmniejszają - zapewnił minister w wywiadzie dla "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS). Większe trudności mogą wiązać się z odcięciem się od dostaw rosyjskiego gazu.

01:39

Ukrinform przekazuje o kolejnych alarmach przeciwlotniczych w ukraińskich miastach i obwodach, m.in. Iwano-Frankiwsku, Odessie czy Wołyniu.

01:27

Alarm również w Iwano-Frankiwsku - informuje Ukrinform.

01:20

Alarm przeciwlotniczy także w Kijowie i rejonie Winnicy - przekazuje Ukrinform.

01:18

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba powiedział w niedzielę w programie amerykańską telewizji CBS, że nie spodziewa się obrony jego kraju przez NATO w przypadku rosyjskiego ataku a bronią chemiczną. Ponowił apel o niezbędną broń.

01:00

Po Facebooku i Twitterze również Instagram jest obecnie zablokowany w Rosji. Zostało to potwierdzone w nocy z niedzieli na poniedziałek przez Organizację NetBlocks i użytkowników Instagrama w Rosji - podaje niemiecka agencja prasowa DPA.

00:59

Kadyrow mówi, że jest niedaleko Kijowa. Nagranie opublikowane 13 marca przez czeczeńską telewizję rzekomo pokazuje przywódcę Czeczeni Ramzana Kadyrowa, rozmawiającego z czeczeńskimi bojownikami o ataku, który - według nich - miał miejsce pod Kijowem. W poście na Telegramie Kadyrow twierdził, że zbliża się do Kijowa - informuje The Kyiv Independent.

00:55

Alarmy przeciwlotnicze w Kramatorsku i Słowiańsku.

00:53

Ponad 900 osób zostało zatrzymanych podczas niedzielnych antywojennych wieców w Rosji - podaje Ukrinform.



00:50

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ponownie zaapelował w nocy z niedzieli na poniedziałek do NATO o wprowadzenie strefy zakazu lotów nad Ukrainą. Ostrzegł, że jeśli strefa taka nie zostanie wprowadzona to "rosyjskie rakiety mogą zacząć spadać na kraje członkowskie NATO".

00:24

Brytyjski piosenkarz Tom Odell śpiewał na stacji kolejowej w Bukareszcie, wspierając Ukraińców zmuszonych do ewakuacji z powodu rosyjskiego ataku.

00:21

Ukraińska obrona powietrzna zniszczyła osiem samolotów wroga w ciągu jednego dnia - informuje Ukrinform.

00:11

Ostrzał rosyjski w Charkowie.

23:43

W przeszłości SPD i rząd niemiecki zbyt pozytywnie oceniały sytuację w Rosji i jej politykę - powiedział współprzewodniczący SPD Lars Klingbeil w publicznej telewizji ARD. "Popełniliśmy kilka błędów w ocenie" - przyznał niemiecki polityk.

Jako przykład podał reakcję na rosyjską aneksję Krymu oraz rozwój sytuacji politycznej w Rosji.

23:32

Sekretarz stanu USA Antony Blinken potępił w niedzielę rosyjski atak na ukraińską bazę wojskową w pobliżu granicy z Polską. W wyniku ataku zginęło 35 osób, a 134 zostały ranne. "Brutalność musi się skończyć" - podkreślił sekretarz stanu.

23:20

Pracownicy obsługujący zakłady utylizacji odpadów radioaktywnych w elektrowni nuklearnej w Czarnobylu przestali przeprowadzać naprawy związane z bezpieczeństwem, ponieważ są przemęczeni. Ne mieli odpoczynku od czasu zajęcia tej elektrowni przez Rosję - poinformowała w niedzielę Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej(MAEA) powołując się na informacje otrzymane od ukraińskiego urzędu dozoru.

23:11

Rosyjskie siły morskie zablokowały ukraińskie wybrzeże Morza Czarnego, odcinając Ukrainę od handlu morskiego - poinformowało w niedzielę wieczorem w codziennej aktualizacji wywiadowczej brytyjskie ministerstwo obrony.

"Rosyjskie siły morskie kontynuują również ataki rakietowe na cele na terenie Ukrainy. Rosja przeprowadziła już jeden desant amfibijny na Morzu Azowskim i może próbować przeprowadzać kolejne takie operacje w najbliższych tygodniach " - oświadczyło brytyjskie ministerstwo obrony.

22:58

W Melitopolu Siły Zbrojne Ukrainy pokonały ogromną kolumnę wrogiego sprzętu - informuje Ukrinform.