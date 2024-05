20:20

Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę, na mocy której skazani mogą zostać warunkowo zwolnieni z odbywania kary więzienia, by zasilić szeregi ukraińskiej armii.

18:30

Rosjanie ostrzeliwali dziś również sam Charków. O dwójce zabitych i 25 osobach rannych poinformował szef władz miejskich Ihor Terechow. Ołeh Syniehubow, szef władz obwodowych, stwierdził, że atakujący użyli kierowanych bomb lotniczych.

18:13

W rzece Cisa na granicy Ukrainy z Rumunią znaleziono ciało 30. topielca. Rzeka służy ukraińskim mężczyznom, którzy nie chcą trafić do wojska do ucieczki za granicę.

"Ciało mężczyzny z oznakami długiego przebywania w wodzie znaleziono wczoraj w godzinach dziennych. Nie znaleziono przy nim żadnych dokumentów" - przekazała w piątkowym komunikacie Państwowa Straż Graniczna Ukrainy.

Mężczyznę odnaleziono po rumuńskiej stronie granicy. Jest już trzydziestą ofiarą od 24 lutego 2022 r

17:22

Obwód doniecki: Trzy osoby zabite i dwie ranne w rosyjskich ostrzałach.

"Trzy osoby zginęły, a dwie zostały ranne w piątek w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy" - poinformował szef regionalnych władz Wadym Fiłaszkin.

"Pod zmasowanym ostrzałem znalazła się Krasnohoriwka - tam dzisiaj dowiedzieliśmy się o trojgu zabitych. Oprócz tego obrażeń doznał jeden mieszkaniec Czasiw Jaru i jedna osoba w Bahatyrze" - napisał Fiłaszkin na Telegramie.

Dokładne skutki piątkowych ostrzałów nie są jeszcze znane.

15:32

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że pierwszy raz od dwóch lat wojny Siły Zbrojne Ukrainy mają wystarczającą ilość amunicji artyleryjskiej. Przywódca poinformował również o postępach w czeskiej inicjatywie dostaw amunicji.

10:36

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski sceptycznie odniósł się do pomysłu rozejmu w wojnie z Rosją na czas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.



Mieliśmy już zawieszenie broni, ale to nie działa z takim wrogiem. Istnieje ryzyko: kto zagwarantuje, że podczas zawieszenia broni ich (Rosjan - przyp. red.) siły nie zbliżą się do nas? To nie jest tak, że zawieszenie broni uniemożliwia sprzętowi zbliżenie się, a potem przejście do ofensywy. Chodzi mi o to, że nie rozumiem szczegółów - powiedział.



W rozmowie z dziennikarzami prezydent oświadczył także m.in., że nie widzi powodów, by zachodnia broń, przekazywana jego państwu, nie miałaby być wykorzystywana do walki z celami wojskowymi na terytorium Rosji.

Nie uważam, by powinny być jakiekolwiek zakazy, gdyż nie mówimy o zastosowaniu zachodniego uzbrojenia do ataków ukraińskiej armii na terytorium Rosji. To jest obrona - ocenił Zełenski.

09:50

Partnerzy Ukrainy obawiają się wojennej porażki Rosji i chcą, by Ukraina zwyciężyła, lecz tak, by Rosja nie przegrała - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Po raz kolejny powtórzył apel o szybkie dostawy uzbrojenia.

Oni chcieliby, żeby Ukraina wygrała w taki sposób, aby Rosja nie przegrała. To byłaby nieprzewidywalna porażka i nieprzewidywalna geopolityka. Uważam, że to nie działa w taki sposób. Aby Ukraina wygrała, musimy otrzymać wszystko, z czym odnosi się zwycięstwo - powiedział Zełenski w rozmowie z dziennikarzami.

09:40

2 osoby zginęły, a 9 zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków na obwód charkowski na północnym wschodzie Ukrainy w ciągu minionej doby - podał szef obwodowych władz wojskowych tego regionu Ołeh Syniehubow.

Po północy Rosjanie zaatakowali Charków, używając drona, który uszkodził pięciopiętrowy budynek. Następnie uderzyli w miasto rakietą S-300. Nie ma informacji o ofiarach po tym ataku.